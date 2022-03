Merkur CUP: Vorrunde in Ebersberg ausgelost - Spielorte sind Poing und Markt Schwaben

Von: Olaf Heid

Die Vorfreude auf den diesjährigen Merkur CUP steigt. © Archivfoto: Jürgen Roßmann

Die Vorrunden für den Merkur CUP sind ausgelost. Am 3. April wird in Poing und in Markt Schwaben die ersten Spiele des Merkur CUPs ausgetragen.

Landkreis Ebersberg – In einer Woche wird es ernst. Dann greifen die E-Juniorenfußballer des Landkreises Ebersberg in den Merkur CUP 2022 ein. Die Vorrunden sind nun ausgelost und die Spielorte bestimmt worden. Als Ausrichter von je zwei Gruppen haben sich die Jugendleitungen der SpVgg Markt Schwabener Au und des TSV Poing zur Verfügung gestellt. Der Startschuss erfolgt im Poinger Sportzentrum um 10 Uhr, während im Sportpark am Bürgermeister-Haller-Weg in Markt Schwaben ab 14 Uhr der Pfiff zum Anstoß ertönt.

15 Vereine haben für die 28. Auflage des weltgrößten U 11-Nachwuchsturniers gemeldet. Als Spielleiter fungiert Christos Sofis. Acht Ebersberger Teams werden dann noch im Rennen und damit „On the Road to Haching“ sein, wo am 16. Juli das Große Finale der Buben- und der Mädchenmannschaften stattfinden soll. „Die Zeichen sehen besser aus als in den vergangenen beiden Jahren“, betonte Merkur CUP-Gesamtleiter Uwe Vaders, der für die neun- und zehnjährigen Nachwuchsfußballer/-innen „endlich wieder Licht am Ende des coronabedingten Tunnels“ sieht.

Aufgrund der Terminenge in diesem Jahr, die vor allem durch die Schulferien zu Ostern und Pfingsten bedingt wird, musste der Merkur CUP nicht nur sehr früh gestartet werden, auch ist der Muttertag im Spielkreis Ebersberg (04) nun nicht mehr spielfrei. Denn für Sonntag, 8. Mai, ist eben dort das Merkur CUP-Kreisfinale der besten Acht terminiert. (Olaf Heid)

Der 28. Merkur CUP © MM

Die Gruppen und Spielorte

Sonntag, 3. April, ab 10 Uhr in Poing:

Gruppe B: ASV Glonn, TSV Steinhöring und SC Baldham-Vaterstetten.

Gruppe D: TSV Poing, TSV Aßling, TSV Pliening/Landsham, TSV Ebersberg.

Sponsoren des Merkur CUPs © MM

Sonntag, 3. April, ab 14 Uhr in Markt Schwaben:

Gruppe A: ATSV Kirchseeon, SV Bruck, Spielgemeinschaft Parsdorf/Anzing und TSV Emmering.

Gruppe C: SV Hohenlinden, TSV Grafing, TSV Zorneding, SpVgg Markt Schwabener Au.