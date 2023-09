Mission Titelverteidigung für Hauser erfolgreich

Souveräner Sieg für Michael Hauser (TC Pliening) im nachträglichen Finale der Herren45-Konkurrenz. © Robert Tappeiner

Plieninger Regionalliga-Kapitän Michael Hauser gewinnt erneut bei Forsterner Tennis-Seniorenturnier.

Forstern/Pliening – Nachdem der Final-Sonntag beim 43. Forsterner Seniorenturnier ins Wasser gefallen war, einigten sich die meisten Finalpaarungen auf einen Ausweichtermin. So auch Michael Hauser, der für den TC Pliening in der Regionalliga Süd-Ost bei den Herren 40 aufschlägt, und im Endspiel der Herren 45 stand.

Hauser merkte man bereits beim Einschlagen an, dass er hoch konzentriert war und die Titelverteidigung fest im Blick hatte. Mit seinen druckvollen Grundschlägen platzierte er gegen Martin Grund (TSV Moosach München) sehenswerte Winner, die von der voll besetzten Zuschauerterrasse mit Applaus gewürdigt wurden. Der 6:2 und 6:4-Erfolg des Plieningers war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Titel zu gewinnen macht immer Spaß, ihn zu verteidigen ist schon speziell, da es meist schwieriger ist als es einmalig zu tun.

„Titel zu gewinnen macht immer Spaß“, meinte der Kapitän der TCP-Herren 40 hinterher lachend. „Ihn zu verteidigen ist schon speziell, da es meist schwieriger ist als es einmalig zu tun.“ Und er fühlte sich wohl, darum hatte Hauser für die gastgebende Tennissparte des FCF auch noch ein dickes Lob parat: „Forstern ist für mich halt quasi mein Heimturnier. Ich mag die Leute dort, und ich glaube die finden mich auch ganz okay.“

Ganz anders und mit mehr Spannung lief das parallel stattfindende Endspiel der Herren 40 ab. Der topgesetzte Kieler Marc Senkbeil (Jade Tennis Gesellschaft Wilhelmshaven), der beruflich demnächst in München als Tennistrainer arbeiten wird und daher auf das Turnier in Forstern aufmerksam geworden war, hatte es mit dem ungesetzten Sven Lucha (TV Altötting) zu tun. Lucha präsentierte sich einmal mehr läuferisch in Topform und gab keinen Ball verloren.

Zu selten konnte Senkbeil seine Vorhand als Winner einsetzen. Bei verzweifelten Netzangriffen wurde er von Lucha ein ums andere Mal mit einem souverän platzierten Rückhand-Slice passiert. „Meine Winner sind halt einfach nicht so schnell“, scherzte Lucha beim Bällesammeln am Zaun, als er eine krachende Hauser-Vorhand vom Nachbarplatz zu sehen bekam. Dieser Spruch entlockte auch Michael Hauser ein Grinsen im Gesicht. Lucha siegte letztlich verdient in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:6. Er hatte davor im Halbfinale den Plieninger Christian Reicherseder (6:2, 6:2) eliminiert. TCP-Kollege Florian Nagl war in Runde eins gescheitert. al/ola

Weitere Sieger:

Damen 50: Karola Thumm (STK Garching); Damen 60: Uschi Geiger (TSV Siegsdorf); Herren 50: Oliver Jöhl (STK Garching); Herren 65: Herbert Legat (GW Luitpoldpark München); Herren 75: Otto Seidl (TC Rot-Weiß Cham).