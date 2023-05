Anzinger Handball-Löwen wollen mit „Bob“ zurück in die Bayernliga

Handball

Von Patrik Stäbler schließen

SV Anzing holt algerischen Ex-Nationaltorwart als Trainer für die Landesliga-Handballer und verpflichten Philipp Schnabel als ersten Neuzugang.

Anzing – Von Libyen nach Anzing: Diesen Weg beschreitet Boubekeur Zermani, der in Handballkreisen allseits nur „Bob“ genannt wird. Der 57-Jährige trainiert aktuell die libysche U21-Nationalmannschaft. Spätestens ab 1. Juli wird Bob Zermani dann aber den Bayernliga-Absteiger SV Anzing übernehmen und damit die Nachfolge von Kay Hoffmann und Hubert Müller antreten. Das hat Letzterer nun bestätigt, der dem SVA als Sportlicher Leiter erhalten bleibt und damit federführend bei der Trainersuche war.

Bob Zermani sei einer von drei Kandidaten gewesen, mit denen die Anzinger Gespräche geführt haben, berichtet Müller. „Er ist ein international erfahrener Trainer. Genau so jemanden haben wir gesucht.“ Der gebürtige Algerier war in seiner aktiven Zeit Torhüter und gehörte der Nationalmannschaft seines Heimatlands an. Als Trainer hat der deutsch, französisch und arabisch sprechende Sportlehrer nicht nur verschiedene Landesauswahlen in Nordafrika und Vorderasien betreut. Sondern zuletzt war er auch von Mai 2022 bis zum vergangenen Januar für den Bayernligisten TG Landshut zuständig.

Während die Niederbayern sich diese Saison in der vierthöchsten Spielklasse halten konnten, haben die Löwen den Klassenerhalt dort hauchdünn verpasst. Für sie geht es nun zurück in die Landesliga, wo man unter dem neuen Trainer jedoch den sofortigen Aufstieg anpeile, sagt Müller. „Unser Anspruch ist es, wieder in die Bayernliga zu kommen“, betont der Sportliche Leiter des SVA.

Er ist ein international erfahrener Trainer. Genau so jemanden haben wir gesucht.

Dieses Ziel können die Anzinger mit einem weitgehend unveränderten Kader angehen. So werden nach jetzigem Stand allein die Routiniers Julian Ruckdäschel und Willi Bobach aufhören. Demgegenüber steht in Rückraummann Philipp Schnabel bereits ein Neuzugang fest, der im vorletzten Saisonspiel sein Debüt für die Löwen gefeiert hat.

Nach einer langen und kräftezehrenden Spielzeit hat der Absteiger seine Spieler inzwischen in die Pause geschickt. Am 20. Juni soll es dann wieder losgehen mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Ob Bob Zermani dabei schon zugegen sein wird, ist laut Hubert Müller noch ungewiss.

Schließlich könne es sein, dass der Coach in dem Zeitraum mit dem libyschen U21-Nationalteam die Qualifikation für die Weltmeisterschaft bestreite. In diesem Fall werde der in München lebende Sportlehrer erst am 1. Juli in Anzing anfangen.

Laut Hubert Müller verfügt Bob Zermani als Coach über die A-Lizenz. Darüber hinaus sei er gerade dabei, eine internationale Trainerausbildung des Welthandballverbands IHF abzuschließen.

Nach den Pfingstferien werde man Boubekeur Zermani offiziell als neuen Löwen-Coach vorstellen, kündigt der Sportliche Leiter an. Überdies wolle man dann auch einen weiteren Neuzugang präsentieren.