EHC Klostersee geht mit breiter Brust ins finale Finale

Teilen

Es geht um diesen Pokal: Heute Abend steigt in Grafing das entscheidende Spiel um die bayerische Meisterschaft. © Foto: Stefan Roßmann

Nicht wenige hatten den EHC Klostersee nach dem 1:3 zum Auftakt der Final-Serie in den Bayernliga-Playoffs gegen den TEV Miesbach auf eigenem Eis bereits abgeschrieben. Es folgte der Ausgleich, so dass am heutigen Dienstag in Grafing (20 Uhr) das dritte und letzte Finalspiel der Best-of-3-Serie um die bayerische Meisterschaft steigt.

Grafing – „Wir haben in dieser Saison in Miesbach noch nicht verloren“, hatte sich Dominik Quinlan anschließend kämpferisch gegeben. Die Ansage des Head-Coaches der Rot-Weißen klang keineswegs wie eine Durchhalteparole. Mit dem Drehen an ein paar Stellschrauben hatte der EHC-Cheftrainer auch entscheidenden Anteil am 6:2-Erfolg der Grafinger im zweiten Aufeinandertreffen am Sonntagabend.

Damit muss über die Vergabe des Pokals an den Bayerischen Meister das heutige dritte Duell zwischen beiden Mannschaften auf Grafinger Eis entscheiden (20 Uhr). Keine zehn Minuten nach der Sirene, als die mitgereisten Schlachtenbummler die Truppe um Kapitän Bernd Rische gerade noch auf dem Weg in die Kabine feierten, war die kanadische Fangemeinde bereits mit einem Kurz-Video in den Sozialen Medien online.

Das Wohnzimmer von Kevin Pastachak vor der großen TV-Wand mit der Liveübertragung von Sprade-TV war prall gefüllt und jubelte, während der Vater von EHC-Stürmer Lynnden ganz cool die Handykamera in die Runde schwenkte. Dessen Sohn war mit einem Tor und drei Vorlagen ein mitentscheidender Protagonist in Reihen der Klosterseer gewesen.

„Lynnden war natürlich noch nicht in Vollbesitz seiner Kräfte. Wie wichtig er aber ist, hat er auch mit 80 Prozent im Tank gezeigt“, lobte Quinlan seinen sprintstarken Kanadier, der zwei Tage davor noch von einem Magen-Darm-Virus außer Gefecht gesetzt war und im zweiten Duell mit Bob Wren und Florian Engel in seiner Angriffsreihe sowie Nicolai Quinlan und Christian Hummer als Verteidiger dahinter ganz klar den Unterschied ausmachte.

„Mit letztlich fünf Toren waren das heute natürlich die Unterschiedsspieler. Aber genauso wichtig war für mich, dass durch die Bank alle drei Blöcke eine ausgezeichnete Defensivarbeit verrichtet und kaum etwas zugelassen haben“, so Coach Quinlan, der ergänzte: „Dazu natürlich einmal mehr eine überragende Vorstellung von Philipp Hähl, der gerade in den Druckphasen des Gegners und bei eigener Unterzahl die Ruhe bewahrte und sehr sicher gestanden ist.“

Auf der anderen Seite hatte TEV-Coach Michael Baindl, der den Starterfolg der Seinen zwei Tage davor aufgrund der da „leichten Vorteile beim Fünf gegen Fünf und einem starken Unterzahlspiel“ als verdient bezeichnet hatte, die Retourkutsche der EHCler („Die wollten den Sieg heute mehr“) anerkannt.

Die Klosterseer Verantwortlichen hätten das finale Finale allein schon wegen des Zuschauerandrangs gerne vom heutigen Dienstagabend auf den Freitag verlegt, was in der Kürze der Zeit aber nicht klappte. Da sollte eigentlich bereits das Aufstiegs-Hinspiel des Bayerischen Meisters gegen den Titelträger der Regionalliga Südwest (Baden-Württemberg) um den Aufstieg in die Oberliga Süd stattfinden.

Doch die Heilbronner Eisbären, dort Finalsieger gegen die Stuttgart Rebels, haben die Zwei-Spiele-Serie wegen des Aufstiegsverzichts bereits abgesagt. Damit hat der Bayernliga-Meister die sportliche Qualifikation für die Oberliga Süd „kampflos“ in der Tasche. Ein zusätzlicher Anreiz fürs finale Finale. ele

Tickets fürs finale Finale: Aufgrund des zu erwartenden Andrangs bittet der EHC Klostersee alle Zuschauer, sich frühzeitig auf den Weg zu machen. Die Eintrittskarten können schon vorab online geordert werden unter www.ehc-klostersee.de/tickets.