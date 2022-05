Mit der roten Wand im Rücken

Von: Patrik Stäbler

Wurfgewaltig und motiviert: die Anzinger um Jonathan Limbrunner, hier beobachtet von Willi Bobach (r.). © sro

Löwen wollen Waldbüttelbrunn stoppen

Anzing – Die Farbe Rot – davon sind zumindest Fans des FC Bayern, Lippenstifthersteller sowie die Firmenchefs von Coca Cola, McDonald’s und Co. überzeugt – ist die Farbe des Erfolgs. Und genau darauf setzen offenbar auch die Verantwortlichen beim SV Anzing. Denn sie haben die Fans des Handball-Bayernligisten aufgerufen, zum Heimspiel an diesem Sonntag um 16.30 Uhr gegen die DJK Waldbüttelbrunn in roter Kleidung zu erscheinen.

„Wir wollen auf der Tribüne die rote Wand aufbauen“, sagt Trainer Hubert Müller. Dies solle sein Team zusätzlich motivieren, wobei das angesichts der Ausgangslage kaum nötig sein dürfte. Denn das Heimduell in der Vinzenz-Fröschl-Halle sowie die Auswärtspartie tags zuvor um 17.30 Uhr in Waldbüttelbrunn sind in diesen Bayernliga-Playoffs vermutlich vorentscheidend für den Kampf um die Meisterschaft und das damit verbundene Ticket für die 3. Liga.

Unterfranken liegen drei Punkte vor den Löwen

Die bessere Ausgangslage haben dabei die Unterfranken. Sie liegen in der Tabelle drei Punkte vor den Löwen und könnten im Falle zweier Siege bereits am Sonntag den Aufstieg bejubeln – einen Spieltag vor Schluss. Zum Start in die Playoffs gewann die DJK zweimal gegen die SG Regensburg, doch auch die Anzinger Handballer wussten bei ihren ungefährdeten 28:22- und 28:19-Erfolgen über den TSV Lohr zweimal zu überzeugen.

„Waldbüttelbrunn ist eine Nummer für sich. Die haben 14, 15 Spieler, die alle schon höherklassig gespielt haben“, sagt Hubert Müller, der den SVA zusammen mit Kay Hoffman betreut. Laut dem Coach ist der Gegner „körperlich und individuell stark, sehr erfahren und clever“. Aber, das hat Müllers Videostudium auch ergeben: „Sie haben Leute, die nicht ganz austrainiert sind – und das kann vielleicht eine Angriffsfläche sein.“

Löwen diesmal in Bestbesetzung

Personell treten die Anzinger Löwen voraussichtlich in Bestbesetzung an. Allein hinter Youngster Sebastian Felber, der im Training umgeknickt ist, steht ein Fragezeichen. „Wir müssen gegen Waldbüttelbrunn an unsere Grenzen gehen“, fordert Coach Müller. Helfen sollen seinem Team dabei am Sonntag die Zuschauer sowie die rote Wand auf der Tribüne der Vinzenz-Fröschl-Halle, wo diesmal besonders viele Frauen stehen dürften. Denn anlässlich des Muttertags spendiert der SVA jeder Besucherin ein Freigetränk.

