Handball: SV Anzing geht mit Kantersieg in die Osterpause

Von: Patrik Stäbler

Durch die Beine hinein ins Roßtaler Tor hämmerte Anzings Julian Ruckdäschel (rotes Trikot) den Ball. © Stefan Rossmann

Handball Bayernliga Playdowns: Anzinger Löwen setzen sich ohne Probleme gegen TV Roßtal mit 35:26 Toren durch.

Anzing – Man tritt dem Handballer William Bobach sicherlich nicht zu nahe, wenn man seine Torjägerqualitäten als, nun ja, ausbaufähig bezeichnet. Auch sein Trainer beim SV Anzing, Hubert Müller, sagt über den 31-Jährigen: „Willi ist ein absoluter Deckungsspezialist.“ Und obendrein ein Spieler, der für den Teamgeist bei den Löwen von unschätzbarem Wert ist.

Dies muss man wissen, um zu verstehen, weshalb sich in der Anfangsphase dieses Heimduells gegen den TSV Roßtal viele der circa 220 Zuschauer in der Anzinger Vinzenz-Fröschl-Halle verwundert die Augen reiben. Denn da pfeffert Bobach die Kugel ein ums andere Mal ins Tor: Mit drei Treffern binnen fünf Minuten hat er maßgeblichen Abteil daran, dass sich seine Mannschaft erstmals absetzt – von 2:2 auf 6:3.

In der Folge entwickelt sich eine Partie, deren Spannungswert relativ überschaubar bleibt – zu überlegen ist der Spitzenreiter der Bayernliga-Abstiegsrunde. Nach 60 größtenteils einseitigen Minuten steht ein 35:26-Sieg für den SVA zu Buche. Und passend zur Anfangsphase ist es wieder Willi Bobach, der 50 Sekunden vor Ende den letzten Anzinger Treffer erzielt.

„Es war sicher Leckerbissen, sondern ein Kampfspiel“, resümiert Hubert Müller, der die Anzinger Löwen zusammen mit Kay Hoffmann trainiert. „Aber die Mannschaft war von der ersten Minute an konzentriert und willig zu zeigen, warum wir schon seit Monaten kein Heimspiel mehr verloren haben.“ Insgesamt sei der Auftritt gegen den Tabellendrittletzten der Playdowns „eine sichere Sache“ gewesen, sagt Müller. „Außerdem haben wir die Chance genutzt und unseren jungen Spielern viel Spielzeit gegeben.“

Zu Beginn dürfen jedoch erst mal die Stammkräfte der Löwen ran, die nach dem Bobach‘schen Blitzstart sukzessive davonziehen – auch dank Sebastian Erber und Routinier Julian Ruckdäschel, die beide offensiv zu glänzen wissen.

Beim Stand von 12:7 (20.) nimmt der Gegner aus dem Landkreis Fürth dann eine Auszeit, was jedoch wenig am Geschehen ändert. So heißt es zur Pause schon 18:11 für die Anzinger Hausherren, die ihren Vorsprung im zweiten Durchgang zwischenzeitlich sogar per 7:0-Lauf bis auf 13 Tore ausbauen (34:21/55.). „Am Ende haben sich dann noch die Jungen austoben dürfen – mit einer ziemlich hohen Fehlerquote“, sagt Löwen-Coach Müller. Der klare Sieg sei dennoch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr geraten.

Durch den 35:26-Erfolg verteidigt der SVA seine Tabellenführung, bevor nun zwei spielfreie Wochenenden auf das Team warten. „Das tut uns ganz gut“, glaubt Hubert Müller, der seinen Bayernliga-Handballern über Ostern sogar ganz freigeben wird. „Und danach werden wir uns noch mal gezielt auf die letzten fünf Wochen dieser Saison vorbereiten.“ Und auf die entscheidenden Spiele im Kampf um den Ligaverbleib.

SVA: Scharder, Bauer - Hoxha (6/1), Erber (5), Ruckdäschel (5), M. Limbrunner (4), J. Limbrunner (4), Kiefel (4), Bobach (4), J. Hofmann (2), P. Hofmann (1), Krasniqi, Felber, Ehrenstorfer.