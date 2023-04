Armbrustschützen: Mit Kimme, Korn und Wasserwaage

Sieger-Quintett der Herrenklasse 3: (v.l.) Reinhold Müller, Johann Pany (beide Tell Dasing), Walter Hartl (5., FSG Glonn-Zinneberg), Horst Huber und Eduard Graf (beide Bavaria Unsernherrn). © Verband

Glonner Trio holt Team-Bronze bei den Bezirksmeisterschaften der Armbrustschützen.

Landkreis – Mit der Disziplin Armbrust begann die diesjährige Oberbayerische Meisterschaft für die Spezialisten aus dem Sportschützengau Ebersberg. Auf den Ständen von Bavaria Unsernherrn (Sportschützengau Ingolstadt) legten fünf Gau-Vertreter an, um mit Kimme, Korn und Wasserwaage die Zielscheibe bestmöglichst anzuvisieren. Die Armbrust gilt unter den Schützen als eine der schwersten Disziplinen, da sich ein kleiner Fehler gleich in der Trefferlage des Bolzens auswirkt. Entsprechend konzentriert galt es für die Teilnehmer, die 40 Einzelschuss mit dieser Waffe zu absolvieren.

In der Juniorenklasse trat erstmals die erst 17-jährige Magdalena Sebele aus Eglharting bei der Bezirksmeisterschaft an. Da es keine Jugendklasse gibt, musste sie sich in der gemischten Klasse mit bis zu drei Jahre älteren Konkurrenten messen. Da Sebele zudem leihweise mit der Armbrust von Teamkollege Walter Hartl schießt, musste sie die Waffe vor dem Wettkampf entsprechend anpassen.

Bei ihrem ersten Meisterschaftseinsatz erzielte sie sehr gute 360 (84, 89, 93, 94) Ringe und behauptete sich im sehr starken Teilnehmerfeld auf dem fünften Platz. Lediglich ein einziger Schuss gelang Sebele, aufgrund von Problemen mit der Wasserwaage, nicht „perfekt“. Eine Vier zu Beginn verhinderte den Sprung aufs Stockerl – es fehlten nur vier Ringe auf Bronze. Platz eins gewann in der Jugendklasse an Stefan Pany (Tell Dasing) mit 373 Ringen, vor Benedikt Schapfl (Todtenweis; 369). In der Herrenklasse 1 war Glonns Tobias Hartl alleiniger Gau-Vertreter und belegte mit 344 (84, 87, 86, 87) Ringen Platz elf. Neuer Oberbayerischer Meister ist Marius Klöckner (Karlskron) mit starken 392 Ringen.

Gleich drei Schützen der FSG Glonn-Zinneberg starteten in der Herrenklasse 3. Dabei schrammte Walter Hartl mit 372 (95, 95, 89, 93) als Fünfter nur um einen Ring am Podestplatz vorbei. Mannschaftskollege Ingo Schweinsberg erzielte den identischen Wert, landete aber aufgrund der schlechteren Deckserie (90-93) einen Platz dahinter. Der Dritte im Glonner Bunde, Rainer Miethaner, platzierte sich mit 355 Ringen auf Rang zwölf. Ganz vorne stand am Ende Anton Kurz (Eching) mit 376 Ringen.

In der Mannschaftswertung durften sich Ingo Schweinsberg, Rainer Miethaner und Walter Hartl mit 1099 Gesamtringen über den dritten Platz freuen. Platz zwei ging an Tell Dasing (1103), es siegten die Ausrichter aus Unsernherrn mit 1108 Ringen. Gemessen an der Qualifikationsnorm des letzten Jahres, hätten sich alle Sportschützen des Ebersberger Gaus für die Bayerische Meisterschaft im Armbrustschießen qualifiziert. bj/ez