Aßlings Coach reist mit Magengrummeln nach Kroatien

Von: Wolfgang Herfort

Mit der Physis und Antrittsschnelligkeit von Aßlings Flügelstürmer Julian Winkler (weiß) hatte Hohenthanns Innenverteidiger Leo Sewald 90 Minuten lang gut zu kämpfen. Beide lieferten sich viele sehenswerte Zweikampfduelle. © SRO EBERSBERG

Effizienter TSV Aßling watscht TSV Hohenthann am Büchsenberg mit 5:2 Toren ab. Verletzungen trüben den Heimsieg für Trainer Klaus Sigl jedoch ein.

Aßling – „Heimsieg und dann ab in den Urlaub.“ So hatte sich Klaus Sigl das vorgezogene Spiel der Aßlinger Ersten gegen den TSV Hohenthann vorgestellt. Seine Schützlinge wollten sich dem nicht entgegen stellen. Dass der Coach nach dem 5:2-Heimerfolg zwar mit einem Dreier, aber auch mit leicht mulmigem Gefühl am Freitagabend Richtung Kroatien abrauschte, lag daran, dass wieder zwei Verletzte das Aßlinger Lazarett füllen.

Dementsprechend fiel Sigls Statement aus: „Wie erwartet war es ein hart umkämpftes Spiel, aber wir haben wieder einen super Einstieg geschafft.“ Nach nicht einmal acht Minuten hatten Matthias Kagermeier (2.) und Samuel Wambach die Büchsenberger mit 2:0 in Führung gebracht. Zwar folgte ein individueller Fehler und das 2:1 (11.), doch Aßlings Antwort kam postwendend, erneut durch Kagermeier: 3:1 (14.). Es blieb eine furiose, torreiche erste Halbzeit. 3:2 (22.), ehe Kagermeier das 4:2 gelang, als er einen Kopfball von Julian Winkler über die Linie drückte (26.).

Keeper Jonas Mertl in Durchgang zwei der Aßlinger Fels in der Brandung

Auch am 5:2 war Kagermeier beteiligt. Ein Foul an ihm brachte Aßling einen Elfmeter, den Andreas Hackenberg verwandelte (44.). Zu diesem Zeitpunkt war Samuel Wambach bereits nicht mehr auf dem Platz. Er musste mit Nasenbeinbruch aufgeben. (42.). „Das ist natürlich ein großer Wermutstropfen“, so Aßlings Coach, der sich dennoch über „diesen wichtigen Sieg“ freute und zufrieden feststellte: „Die lange Vorbereitung hat sich ausgezahlt.“

Dass die rund 180 Zuschauer nach der Pause eine stärkere Gäste-Elf erlebten, konnten Trainer und Fans verschmerzen. Denn Aßlings Keeper Jonas Mertl erwies sich als Fels in der Brandung, hielt, was auf seinen Kasten kam. Bitter allerdings, dass sich Goalgetter Peter Kagermeier eine Fußverletzung zuzog und ausgewechselt werden musste. Er und alle Angeschlagenen haben aber nun eine Woche mehr Zeit, sich zu erholen. Aßlings nächster Einsatz ist erst am 28. August gegen Bosna Rosenheim.

Aßling: Mertl, Mitterhofer, Böhm, Sellmeier, Hupfauer, Max Kling, Wambach, Winkler, Flo. Huber, P. + M. Kagermeier - Bachmatiuk, Hackenberg, Knoblich, Magyari.