Mit Motivator hintendran: Grafings Volleyballer gegen Leipzig auf Zweitliga-Kurs

Von: Julian Betzl

Taktische Anweisungen von (re.) TSV-Trainer Heiko Roth haben bisher auch bei Jannik Birkholz gefruchtet. sro © SRO EBERSBERG

Das Rückspiel in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gegen L.E. Leipzig findet für die Volleyballherren des TSV Grafing ohne den verletzten Adrian Gegenfurtner statt.

Grafing – So schön und motivierend zuletzt die Grafinger Comeback-Story gegen den VC 2010 Eltmann auch gewesen ist, als man einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Auswärtssieg verwandeln konnte, war sie doch auch mit einem personellen Wermutstropfen verbunden: Außenangreifer Adrian Gegenfurtner zog sich einen Muskelfaserriss zu und wird die letzten drei Saisonspiele nur von der Tribüne aus verfolgen können. Beginnend mit dem Heimspiel gegen Leipzig an diesem Samstagabend um 19 Uhr in der Jahnsporthalle.

„Auch Leipzig könnte theoretisch noch aufsteigen, müsste dazu aber mindestens Dritter in der Gruppe werden“, glaubt Grafings Libero Korbinian Hess nicht daran, dass der aktuell mit sieben Zählern noch Gruppenletzte aus Sachsen irgendetwas in der Bärenstadt abschenken wird.

Noch dazu, wo die L.E. Volleys doch im Hinspiel ihrerseits eine gute Comeback-Story nur denkbar knapp verpassten. Ende Januar zwang Leipzig nach 0:2-Satzrückstand die Mannschaft von TSV-Trainer Heiko Roth in den Tiebreak, wo man schließlich mit 15:17 den Kürzeren zog. Daher vermutet Grafings Teammanager Johannes Oswald: „Es geht um viel. Die Leipziger werden mit offenem Visier spielen, sie haben quasi nichts mehr zu verlieren.“

Wir wissen genau, was mit Leipzig auf uns zukommt und hoffen wieder auf eine volle Halle und die Unterstützung unserer Fans.

Korbinian Hess und seine Mitspieler sehen sich derweil bereits an der Schwelle zur 2. Bundesliga angekommen. Bei insgesamt sechs Vorlizenzierungen für fünf freie Startplätze rechnet Grafings Libero mit einer „90-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Platz für den Aufstieg reicht“. Und weitergerechnet, „müssten wir mit einem Punkt gegen Leipzig relativ sicher auf Platz zwei bleiben“, so Hess.

In Vorbereitung auf das vorletzte Heimspiel in dieser Drittliga-Spielzeit machten den Bärenstädtern neben Gegenfurtners bitterem Saisonaus auch die (vorerst) letzten Ausläufer einer Erkältungswelle zu schaffen, die sich laut Korbinian Hess inzwischen aber vollständig beruhigt habe. „Wir wissen genau, was mit Leipzig auf uns zukommt und hoffen wieder auf eine volle Halle und die Unterstützung unserer Fans.“ Ob man nach Spielende auch in Mannschaftsstärke auf einer örtlichen Faschingsparty aufschlagen werde, sei „noch in Planung“.

Überhaupt ist für Hess weniger das närrische Treiben als vielmehr ein Ausblick auf das Saisonfinale Ansporn: „Dass wir Eltmann zuhause bei einem möglichen Endspiel um die Meisterschaft schlagen könnten, ist bei uns immer noch der große Motivator hintendran. Dafür müssen wir aber gegen Leipzig und Marktredwitz jeweils drei Punkte holen und Samstag damit anfangen.“

Grafing ist in der Playoff-Serie zwar weiterhin ungeschlagen, hat momentan aber sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Eltmann und sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Friedberg. „Wir werden voll dagegenhalten, gehen selbstbewusst und entschlossen in die Partie“, kündigt Johannes Oswald an. „Gemeinsam mit den Fans wollen wir einen weiteren schönen Abend in der Jahnsporthalle erleben. Der zweite Tabellenplatz kann dieses Jahr für den Aufstieg reichen, doch natürlich wollen wir auch den Abstand auf Eltmann verringern.“

