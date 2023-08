Mit Rückenwind ins Regionalbahn-Derby

Von: Julian Betzl

Spielerisch den Boden unter den Füßen wegziehen: Das werden Lukas Hupfauer (schwarz) und seine Aßlinger nach dem Erfolg gegen Au auch in Großkarolinenfeld versuchen. sro © SRO EBERSBERG

Nach dem 5:1-Auftaktsieg will der TSV Aßling beim Absteiger TuS Großkarolinenfeld in der Fußball A-Klasse 1 (Inn/Salzach) am Samstag ab 14 Uhr nachlegen.

Aßling - Wiederholt hatte Klaus Sigl nach der Verfassung seiner Mannschaft gefragt, von einer „Wundertüte“ gesprochen, die nicht selten erst nach der Pause so richtig in Schwung kommt. Tatsächlich dürften sich einige Anhänger des TSV Aßling kurz verwundert gegenseitig angelächelt haben, als mit dem Abpfiff der 5:1-Auftaktsieg gegen den ASV Au II auf der Anzeigetafel am Büchsenberg amtlich geworden war. „Die Mannschaft hat sich sehr gefreut, zu gewinnen“, zählte sich Übungsleiter Sigl nach einer wenig zufriedenstellenden Vorbereitung unbedingt dazu.

Dieses Erfolgserlebnis und die damit verbundenen Glücksgefühle habe man während der Trainingswoche in Vorbereitung auf das erste Auswärtsspiel der neuen Spielzeit versucht, zu konservieren. „Wir wollen auf jeden Fall nachlegen“, erklärt Klaus Sigl, „dafür brauchen wir eine genauso gute Leistung oder eine bessere als gegen Au, um Punkte zu erzielen.“ Da dürfte wiederum der Gastgeber Großkarolinenfeld etwas dagegen haben. Nach zwei Jahren Kreisklasse und einem jüngst negativen Relegationserlebnis will der Absteiger bei seiner eigenen Heimpremiere sicherlich Aufbruchstimmung verbreiten.

Zumal das Team um TuS-Trainer Marijo Sokic mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen den ESV Rosenheim ebenfalls erfolgreich in die Saison gestartet ist. „Großkaro ist ein starker Gegner, den wir sicher nicht unterschätzen werden“, versichert Sigl daher vor dem Regionalbahn-Derby. Anreisen wird sein Team allerdings wohl ohne neue Verstärkungen aus dem nach wie vor gut besuchten TSV-Lazarett. Daher appelliert Klaus Sigl auch an den eigenen Anhang: „Beim ersten Auswärtsspiel wäre es schön, wenn die Aßlinger Fans uns auch in Großkarolinenfeld unterstützen und zahlreich erscheinen.“ Die „Wundertüte“ ist bereit für die nächste Überraschung.