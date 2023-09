EHC-Testspielauftakt mit Tempo und Duftmarken

Endlich Eiszeit: Die Klosterseer mit Raphael Kaefer, Kelvin Walz und Marc Bosecker (in rot, v.l.) haben mit dem Test gegen Erding die heiße Phase der Vorbereitung eingeleitet. © ele

Eishockey-Bayernligist EHC Klostersee bezwingt im ersten Testspiel den Liga-Rivalen Erding Gladiators mit 7:4 Toren.

Grafing – „Das war schon ganz schön anzuschauen, zu hoch hängen werden wir das Ganze aber bestimmt nicht“, kommentierte Dominik Quinlan am Sonntagabend kurz nach der Schlusssirene den 7:4-Sieg des EHC Klostersee gegen die Erding Gladiators. Der Vorbereitungsauftakt der Grafinger in der Wildbräu-Arena gestaltete sich damit rundum gelungen, aber natürlich hatte der sportliche Leiter bei der Analyse in Spiel eins nach seiner vorangegangen siebenjährigen Trainertätigkeit schon mit einfließen lassen, dass die Gäste aus der Herzogstadt ohne ein gutes halbes Dutzend Stammkräfte angetreten waren.

Das gehöre sich nicht, dann müsse man kein Freundschaftsspiel verabreden, äußerte sich ein einigermaßen enttäuschter Tribünenbesucher. Einige der fast 600 offiziell angegebenen Zuschauer waren sicher auch gekommen, um die namhaften Neuzugänge der Erdinger aus nächster Nähe zu sehen.

Eine Version für die vielen Lücken in der Aufstellung der Gladiators lautete: Erfahrene Kräfte sollen geschont werden, dafür jüngere Talente viel Eiszeit erhalten. Es machte aber auch die Runde, dass ein Einsatz bei den Gästen den Spielern selbst überlassen gewesen sei. „Das ist nicht unser Thema, sondern deren Sache, dazu will ich folglich auch nichts sagen“, erklärte Quinlan, der aber für den EHC klarstellte: „Bei uns gibt es weder ein Wunschkonzert für die Aktiven, noch die Veranlassung, beim ersten Test irgendjemanden zu schonen.“ Was den Einsatz und auch das bereits erstaunlich stramme Spieltempo anging, bekamen die Fans freilich einiges geboten.

Im ersten Drittel dominierten überwiegend die Klosterseer, die ihre Überlegenheit durch eine 4:1-Führung dokumentierten. Als dreifacher Torschütze glänzte im Startabschnitt der neuverpflichtete Nordamerikaner Kelvin Walz, der mit seinen Nebenspielern Raphael Kaefer und Marc Bosecker bereits bestens harmonierte. „Toll für uns als Team und eine ganz feine Sache für Kelvin persönlich, die ihm bestimmt mächtig Selbstvertrauen gibt und einiges vom Druck, das auf einem Importspieler immer lastet, bestimmt gleich einmal von den Schultern nimmt“, freute sich EHC-Trainer Florian Engel, der an der Bande ohne seinen noch im Urlaub weilenden Partner Gert Acker coachte.

Neuzugang Kelvin Walz führt sich mit drei Toren ein

Insgesamt zeigte sich der Headcoach mit der Leistung seiner Klosterseer zufrieden: „Wir haben kein Drittel verloren und bei einem positiven Endergebnis können alle ein gutes Gefühl mitnehmen.“ Engel hatte mit vier kompletten Blöcken durchspielen lassen und die unerfahreneren Spieler „bewusst auch in schwierigen Situationen“ aufs Eis geschickt oder dort belassen.

Besonders freue er sich über diejenigen, die ihr erstes Spiel gemacht und Leistung abgeliefert haben. Etwa der letztjährige Kapitän der U20-Truppe Stefan Würmseer, der sich neben Dreierpacker Walz, Kapitän Kaefer, Matthias Baumhackl und Florian Gaschke unter den Torschützen einreihte. „Bis zu den zwei nächsten Tests haben wir jetzt eine Woche Gelegenheit an vielen Kleinigkeiten zu feilen, die uns heute Gegentore gekostet haben“, schloss Engel.

Statistik

EHC Klostersee – Erding Gladiators 7:4

(4:1, 1:1, 2:2)

EHCK: Philipp Hähl (Marinus Schunda); Nicolai Quinlan, Jan Fiedler, Marek Haloda, Tobias Hilger, Johannes Kroner, Sebastian Sterr, Felix Kaller, Bernhard Schöning; Florian Gaschke, Arnaud Eibl, Quirin Spies, Marc Bosecker, Kelvin Walz, Raphael Kaefer, Julian Dengl, Philipp Quinlan, Matthias Baumhackl, Cedric Eibl, Leander Ruß, Stefan Würmseer.

Erding: Patrick Mayer (ab Min. 30:45 Niklas Schlammer); Mark Waldhausen, Paul Pfenninger, Bastian Cramer, Paul Wallek, Janik Schumann, Julian Dost; Erik Modlmayr, Florian Zimmermann, Tobias Cramer, Leon Abstreiter, Michael Franz, Philip Endres, Ryan Henke, Marek Schlammer, Lukas Weigelt.

Torfolge: 1:0 (4:13) Walz (Kaefer); 1:1 (8:38) Modlmayr (Zimmermann, Cramer - 5:4); 2:1 (10:06) Walz (Bosecker, Hilger - 4;5); 3:1 (12:49) Kaefer (Bosecker, Hilger); 4:1 (15:46) Walz (N. Quinlan - 5 :4); 4:2 (25:18) Henke (Modlmayr); 5:2 (38:34) Baumhackl (Dengl, Kroner - 5:4); 6:2 (41:17) Gaschke (Kaller, C. Eibl); 7:2 (42:30) Würmseer (C. Eibl, Dengl); 7:3 (46:14) Abstreiter (Franz); 7:4 (47:08) Wallek (Abstreiter, Franz).

Strafminuten: EHCK 17 + Spieldauer (A. Eibl); Erding 15 + Spieldauer (Modlmayr). Hauptschiedsrichter: Sebastian Alt und Florian Fröhlich.

Zuschauer: 589. ele