Mit viel Kampfgeist auf Platz fünf

VOLLEYBALL - Grafinger U13-Junioren nutzen Heimvorteil bei Südbayern-Meisterschaft

Die U 13-Buben der Grafinger Volleyballer haben ihren Heimvorteil genutzt. Sie haben sich mit einem fünften Platz bei den südbayerischen Titelkämpfen in eigener Halle für die Bayerische Meisterschaft qualifiziert.

Grafing – In der Vorrunde gab es im ersten Spiel eine 0:2-Niederlage (22:25, 19:25) gegen Dachau II und zwei klare Siege gegen den MTV München (25:18, 25:11) und TuS Fürstenfeldbruck (25:17, 25:15). Damit belegte man den zweiten Platz in der Gruppe und traf in der Zwischenrunde auf den TSV Winhöring. Durch den 2:0-Erfolg (25:6, 25:19) hatten die Grafinger bereits das Ticket zur Bayerischen in der Tasche.

Tags darauf ging es im Viertelfinale gegen den späteren Meister TSV Penzberg – trotz großartigen Einsatzes und toller Spielweise gab es für die Gastgeber um das Trainerduo Luis Wieser und Ulrich Schäffner eine knappe 1:2-Niederlage.Nach einem 18:25 im ersten Satz, legten die Grafinger Buben technisch und taktisch zu und schafften durch ein 25:20 den Ausgleich.

Die Entscheidung fiel im dritten Satz nach einem hochdramatischen Hin und Her und glücklich mit 16:14 an die Gäste. Die Enttäuschung war riesengroß, „denn Penzberg spielte leider nicht so technisch sauber wie die Grafinger“, meinte das Grafinger Trainerduo, die ihre Schützlinge wieder aufbauten. Denn danach gab es ein 2:0 (25:10, 25:21) gegen den ASV Dachau III.

Das abschließende Spiel um Platz fünf gegen Dachaus Zweite (2:1) war an Dramatik kaum zu überbieten. Ein 23:25 machten die Gastgeber mit einem 25:20 wett. Im dritten Satz lag man schon deutlich 8:4 vorne, aber der ASV konterte und hatte Matchball. Doch zum richtigen Zeitpunkt erwachte der Kampfgeist, der mit 16:14 und auf Platz fünf endete. ez