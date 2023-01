EHC Klostersee: Mittendrin in der Playdown-Vorbereitung

Symbolischer Puckeinwerfer und Klostersee-Fan: Kevin Pastachak, Vater von EHC-Stürmer Lynnden (r.), spielte einst für Deggendorf und durfte im Grafinger Heimspiel gegen seinen alten Verein (Curtis Leinweber, li.) in besonderer Rolle fungieren. Er verfolgt alle EHC-Spiele im Livestream. Das hier war zu meiner Zeit gutes Zweitliga-Niveau. Lynnden Pastachaks Vater Kevin, einst als Profi in Deggendorf, über das heutige Niveau in der Oberliga Süd.

EHC Klostersee empfängt am Freitagabend um 20 Uhr Peiting in der Eishockey Oberliga Süd und reist am Sonntag an den Bodensee.

Grafing – Viel Kritik geübt am Spielplan der Eishockey-Oberliga Süd wurde schon bei dessen Bekanntgabe ein paar Wochen vor dem Saisonstart im letzten Spätsommer. „Da war das Ganze noch eine theoretische Erkenntnis, jetzt sind wir mittendrin im Irrsinn“, sagte Trainer Dominik Quinlan vom EHC Klostersee Mitte der Woche vor einer Trainingseinheit in den Katakomben der Wildbräu-Arena.

Aus Sicht der Grafinger heißt das: Genau sieben Tage nach dem Aufeinandertreffen auf eigenem Eis heißt der Gegner an diesem Sonntag, 22. Januar, um 18 Uhr – diesmal auswärts – erneut EV Lindau Islanders. Heute Abend trifft man hingegen daheim ab 20 Uhr auf den EC Peiting, der zuletzt kurz nach dem Jahreswechsel in der Wildbräu-Arena zu Gast war. Und in zwei Wochen reisen die Rot-Weißen dann übrigens in den Pfaffenwinkel, womit man zum dritten Mal in gut einem Monat dem ECP gegenübersteht – in der gut fünfmonatigen Hauptrunde mit insgesamt zwölf unterschiedlichen Gegnern.

Die Einteilung wird auch andernorts kritisch gesehen. Aus gutem Grund, schließlich geht es dabei nicht nur um etwas Abwechslung für die Fans und Zuschauer, wie Headcoach Quinlan zu Bedenken gibt: „Fehlen dir zum Beispiel durch Verletzung oder Krankheit wichtige Spieler in einer Phase, in der es mehrmals gegen einen Gegner aus der gleichen Tabellenregion und damit eventuell um wichtige Positionskämpfe geht, stellt sich schon auch die Frage von einem fairen Wettbewerb.“

Bei den Klosterseern ist man am Tabellenende diesbezüglich eher sorgenfrei angesichts von einem Rückstand, der durch den Dreier Landsbergs jüngst in Passau auf 18 Punkte angewachsen ist. „Wir nutzen die verbleibende Zeit, um uns schon jetzt intensiv auf die Playdowns vorzubereiten“, hatte der EHC-Cheftrainer Quinlan kürzlich bereits erklärt. Neben möglichst harmonisch agierender und eingespielter Fünfer-Blöcke ist dabei auch die Disziplin ein Thema. Besser gesagt, die immer mal wieder fehlende.

„Wir ziehen aus unterschiedlichen Gründen definitiv zu viele Strafzeiten“, erläuterte Coach Dominik Quinlan. Neben manchen aus dem Spiel heraus, auch durch zu viel Diskussionsfreude und zu heftige Einwände, was bei den meisten Unparteiischen nicht gut ankommt. „Es ist ja nicht so, dass das oftmals nicht berechtigt wäre. Aber hat jemals schon ein Schiedsrichter eine getroffene Entscheidung nach Einwand zurückgenommen?“, wirft dazu ein langjähriger EHC-Anhänger ein.

Nicht nur alle Heim-, sondern auch die Gastspiele der Grafinger live in den Eisstadien verfolgt hat vier Wochen lang Kevin Pastachak. „Zum ersten Mal nach fast 30 Jahren einen Monat lang hier zu sein war schön“, erzählte der Vater von Klostersees Stürmer Lynnden am Mittwochabend, kurz vor der Rückreise zusammen mit seiner Frau und dem weiteren Sohn Brandon nach Kanada.

Kevin Pastachak wird ab sofort wieder im Livestream regelmäßig dabei sein bei den EHC-Spielen auf SpradeTV, bestimmt auch heute gegen Peiting an seinem 58. Geburtstag.

Anfang der 1990er-Jahre skorte Pastachak senior auch zwei Jahre in der Oberliga Süd für den Deggendorfer SC. Als die Niederbayern am Dreikönigstag in Grafing gastierten, durfte er zu Spielbeginn symbolisch den Puck einwerfen. Vom Level her sei das kein Vergleich mehr zu früher, beschreibt Kevin Pastachak in gutem Deutsch den enormen Unterschied. „Das hier war zu meiner Zeit gutes Zweitliga-Niveau.“ ele

