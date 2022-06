Trotz Pandemie stabil geblieben

Von: Raffael Scherer

Für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz würdigte Ingrid Golanski (v.l.): Harald Zehentmair, Antonie Kistler und Robert Bauer. © VEREIN

Ski-Club Falkenberg blickt auf erfolgreiche Jahre zurück und ehrt langjährige Ehrenamtler

Moosach – Der Ski-Club Falkenberg veranstaltete nach zweijähriger Zwangspause am endlich seine Jahreshauptversammlung in der Schlossgaststätte Falkenberg in Moosach. Erster Vorsitzender Christian Bauer berichtete rückblickend über ein weiteres erfolgreiches Vereinsjahr. Trotz Corona sind die Mitgliederzahlen stabil geblieben, die angebotenen Kurse sind auf sehr großes Interesse gestoßen, so das Fazit der Falkenberger. Dabei habe die Anzahl der Interessenten die Kapazität der angebotenen Kurse bei weitem übertroffen.

„Die Hauptherausforderung bei der Durchführung der Kurse war die Erfüllung der sich ständig ändernden Corona Auflagen“, blickt Stefanie Wagner vom SC zurück. Doch dank dem organisatorischem Talent der DSV-Skischulleitung konnten alle Kurse abgehalten werden, freut sie sich. Antonie Kistler übergibt ihr Amt als Leitung der DSV-Skischule an Valentin Redder, wird ihm aber weiterhin unterstützend zur Seite stehen. In der kommenden Saison werde es ein umfangreiches Skikursprogramm geben, kündigte der Skiclub an. Zielgruppe seien hier Kleinkinder, Kinder Freerider, Erwachsene und Skitourengeher.

Ab 2. Oktober geht das Training wieder los

Der Trainingsbetrieb des Rennteams startet voraussichtlich am 2. Oktober. Stefan Kammermeier, verantwortlich für das Rennteam, gratulierte den beiden Gewinnern der Vereinsmeisterschaft 2022 Hannah Schnotalla und Simon Haseneder zu ihrem Sieg.

Die in der Saison 2021/2022 erzielten Rennergebnisse seien laut Wagner zufriedenstellend. Zu den größten Herausforderung zählte auch hier wieder die Durchführung der vom SCF organisierten Skirennen im Spitzingsee Skigebiet, also der Sparkassen Nachwuchs Cup und das KSC Rennen. Um die Corona-Auflagen für alle Teilnehmer zu erfüllen, musste eine Strecke in Deutschland gefunden und das Material mit eigenen Transportfahrzeugen direkt an die Strecke gebracht werden.

Langjährige Ehrenamtlicher geehrt

Claus Werner unterstützt zukünftig das Team im Bereich Gesundheits- und Breitensport. Um ein möglichst breites Angebot bieten zu können, werde es unter anderem eine Kooperation mit dem TSV Moosach geben, gab der SC bekannt. Nachdem es in der letzten Saison mit dem Lift am Tranzlberg zwecks Schneemangel nicht geklappt hatte, hofft Liftwart Harry Zehentmair nun auf die kommende Saison, um das neu gekaufte Spurgerät und die Pistenwalze zum Einsatz kommen zu lassen. Der Bauantrag für die Erneuerung des Lifthauses wurde beim Bau-/ Landratsamt eingereicht.

Am Ende der Veranstaltung ehrten Christian Bauer, Robert Bauer und Wolfgang Liebl die langjährigen Mitglieder für 20, 25, 30, 35, 40, 45 Jahre Vereinszugehörigkeit. Frau Ingrid Golanski, Kreisvorsitzende des BLSV Oberbayern, ehrte mehrere Ausschussmitglieder für deren langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten: So erhielt Bronze mit Kranz Harry Zehentmair für zwölf Jahre Ehrenamt, Silber Robert Bauer (18 Jahre), Gold Antonie Kistler für 29 Jahre ehrenamtlichen Dienst. ez