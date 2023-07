Movimento ist bereit für Weltgymnaestrada 2023

Das Flieger-Trio von Movimento kann sich auf eine sanfte Landung in den Armen der Vereinskolleginnen verlassen. © movimento

Grafing – Mit einer spektakulären und öffentlichen Generalprobe für ihre einstudierte Group Performance haben sich die Bewegungskünstler von Movimento abfahrbereit für die Weltgymnaestrada 2023 in Amsterdam gemeldet. In der Grafinger Jahnsporthalle versammelten sich vergangenen Samstag rund 500 begeisterte Zuschauer, um das farbenfrohe, artistische Programm der Gruppe vorab und exklusiv zu begutachten.

Eingestimmt wurde das Publikum mit einem von Movimento choreografierten Flashmob, den alle Teilnehmer in der deutschen Delegationsbekleidung vorführten. Die Euphorie schlug schnell aufs Publikum über, welches sich auf eine Vielfalt an Darbietungen freuen konnte. Von Tanz über Einrad, bis hin zu Partnerakrobatik und den atemberaubenden Luftartistik-Acts am Aerial Net und Vertikaltuch.

Eingeweiht wurde auch das neu angeschaffte Dreibein von Movimento: ein mobiler Hängepunkt, der Luftartistik-Darbietungen ohne fest installierten Hängepunkt ermöglicht. Die Akrobaten verblüfften das Publikum mit ihrer Anmut und Eleganz in der Luft, während sie dank des Dreibeins waghalsige Figuren am Netz und Vertikaltuch zeigten.

Das Highlight der Grafinger Generalprobe bildete eine 15-minütige Gruppenvorführung, bei der Movimento derzeit mit der Gruppe Mattissimo von der SpVgg Höhenkirchen-Siegertsbrunn zusammenarbeitet. Die beiden Gruppen haben zusammen eine fesselnde Choreografie entwickelt, die während der einwöchigen Weltgymnaestrada in Amsterdam vom 30. Juli bis 5. August insgesamt dreimal auf der internationalen Bühne aufgeführt werden wird.

Mattissimo begeisterte mit einer akrobatisch-turnerischen Darbietung, bei der sie unter anderem faltbare Turnmatten einsetzten, um kreative Bilder zu schaffen. Movimento schloss sich dann mit einer Choreografie aus Akrobatik und tänzerischen Elementen an. Auch sie setzten ungewöhnliche Requisiten ein, indem sie handelsübliche Umzugskartons geschickt in ihre Darbietung integrierten.

Sowohl Movimento als auch Mattissimo haben vor vollen Rängen in der Jahnsporthalle bewiesen, dass sie für die Weltgymnaestrada bestens gewappnet sind. Die Teilnehmer dürfen sich laut Movimento-Sprecher Stefan Eberherr auf eine „unvergessliche Woche in Amsterdam freuen, bei der Sport, Spaß und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen werden“. ez/bj