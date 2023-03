Mühevoller Arbeitssieg für Grafinger Herren

Hartes Duell: Grafings Maximilian Skladanowski (Mi.) wurde von den Truderinger Gästen mehrfach unsanft gestoppt. sro © SRO EBERSBERG

Grafings Männer ringen Bezirksoberliga-Schlusslicht Trudering mit 34:30 Toren nieder.

Grafing – „Das waren für uns ganz wichtige zwei Punkte.“ Thomas Ernst atmete nach dem hart erkämpften 34:30 (17:16)-Erfolg seiner Grafinger Bezirksoberliga-Handballer gegen den TSV Trudering erleichtert auf. „Jetzt fangen auch die Mannschaften von unten an, gegen welche von oben zu punkten“, meinte der Spieler und Teamsprecher mit Blick auf die Siege der Konkurrenz aus Rosenheim und Übersee. Das Vier-Punkte-Polster „tut uns gut“, so Ernst.

Doch bis die Zähler in einer hitzigen Partie (5:7 Zeitstrafen, je eine Rote Karte für beide Teams) eingetütet waren, mussten die Grafinger Männer Schwerstarbeit leisten. „Wir haben es nicht geschafft, das Spiel früh in die richtige Richtung zu drehen“, monierte der Teamsprecher der Bärenstädter die vielen vergebenen Chancen und leichten Ballverluste. „Wir haben Trudering zu viele einfache Tore ermöglicht.“ Die Gäste legten auch eine 7:4-Führung (12.) vor, die die Hausherren um Coach Michael Bergmann mit viel Aufwand und schnellen Abschlüssen wettmachten. Michael Löw (27.) und Markus Ernst (28.) drehten einen 15:16-Rückstand in eine 17:16-Pausenführung.

„Sie haben uns mit ihrer 5:1-Deckung das Leben lange schwer gemacht“, erläuterte Thomas Ernst den Umstand, dass sich sein Team in Hälfte zwei kaum absetzen konnte. Die Truderinger hatten sich dann aber mit Meckereien und den folgenden Strafzeiten selber gestoppt. Die Gastgeber kamen zu einfachen Gegenstoßtoren und waren beim Stand von 30:26 (53.) erstmals auf vier Tore davongezogen. Grafing spielte anschließend den Erfolg routiniert über die Zeit und bejubelte zwei wichtige Zähler. ola

Grafing: Raphael Stein (TW); Markus (1) + Tom Ernst (2/1), Philipp Rossmeisl (3), Lukas Krüger (1), Markus (4) + Michi Löw (11/2), Josef Fertich (1), Kilian Gassner (1), Alex Gnadl, Ricardo Knocke (1), Skladanowski (4), Tom Grünwald (5).