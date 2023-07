Nach 15 Jahren: Führungswechsel beim PBC Markt Schwaben

Dauerbrenner, Vorgänger und Nachfolger beim PBC: (v.l.) Andreas Seidel (neuer Vereinschef), Eva Deuter, Ralf Hentschel, Gunter Schröder (2. Vorsitzender), Lukas Späth (Schriftführer), Josef Scharl, Thomas Deuter, Hannes Dorsch (scheidender Vorsitzender). © verein

Markt Schwaben – Der einzige Billardverein im Landkreis, der Pool Billard Club College Markt Schwaben e.V., konnte 21 seiner insgesamt 60 Mitglieder im Billard-Café College bei seiner Mitgliederversammlung begrüßen. Laut Kassenbericht von Eva Deuter können sich aber auch die abwesenden Vereinsmitglieder freuen, dass die Vorstandsarbeit sehr gut funktioniert und der Verein wirtschaftlich gesund aufgestellt ist.

Sportwart Thomas Deuter lobte in seinem Jahresbericht die sportlich erfolgreiche Saison aller drei Mannschaften im Spielbetrieb und hob dabei natürlich den souveränen Aufstieg der College-Erstvertretung in die Landesliga hervor. Für die nächste Saison forderte Deuter dennoch seine Mitspieler auf, mehr Präsenz bei Einzelmeisterschaften und in gemeinsames Mannschaftstrainings zu zeigen.

Nachdem die Vorstandschaft von der Versammlung entlastet worden war, standen die Neuwahlen an. Der erste Vorsitzende Hannes Dorsch legte sein Amt nach 15 Jahren aus gesundheitlichen Gründen nieder. Mit Andreas Seidel hatte sich jedoch bereits im Vorfeld der Versammlung ein Nachfolger gefunden. Die anwesenden Mitglieder waren mit dieser Personalie mehr als zufrieden und wählten ihn einstimmig ins Amt. Auch die übrige, bewährte Vorstandschaft bekundete, ihren Einsatz fortzuführen und wurde jeweils eindeutig bestätigt.

Ehe der Abend bei Livemusik und gutem Essen abgerundet wurde, bekamen langjährige Vereinsmitglieder noch ihre verdienten Ehrungen. So erhielten Ralf Hentschel und Josef Scharl Ehrennadeln und Urkunden für jeweils 35 Jahre Vereinstreue. Eva Deuter und Hannes Dorsch wurden für 15 Jahre Vorstandstätigkeit gewürdigt und Thomas Deuter für seine 30-jährige Tätigkeit als Sportwart ausgezeichnet. ez/bj