EHC-Test in Erding: Nach Feueralarm folgt das Debakel

Teilen

Wiederholt machtlos mussten Klostersees Nachwuchstorhüter (Mi.) Daniel Arendas und Berhard Schönig einem von zwei Trox-Treffern für die Gladiators nachschauen. © c.riedel

Ein ersatzgeschwächter EHC Klostersee kassiert im Eishockey-Testspiel in Erding eine deftige 1:10-Packung von den Bayernliga-Favoriten Gladiators.

Grafing – Vorbereitung in Erding passt für den EHC Klostersee irgendwie nicht zusammen. Am Sonntagabend gab’s für die Grafinger in der Stadtwerke-Arena der Herzogstadt sozusagen ein Déjà-vu. Wie im Vorjahr, als die Rot-Weißen den gastgebenden Gladiators nach einer überwiegend indiskutablen Vorstellung mit 2:8 unterlegen waren, ging auch der aktuelle Vergleich mit 1:10 (0:5, 1:2, 0:3) Toren gleich noch deutlich an den Gegner.

Hatten die Erdinger sieben Tage davor in der Wildbräu-Arena bei ihrer Aufstellung noch zahlreiche Stammkräfte geschont, fehlte beim EHC diesmal ein halbes Dutzend gestandener Spieler verletzt oder angeschlagen. Insbesondere der kurzfristige Ausfall von Philipp Quinlan, Johannes Kroner, beider Torhüter und schon nach wenigen Minuten Nicolai Quinlan riss Lücken in die vier Blöcke, die nicht zu übersehen waren.

Als hauptsächlicher Grund für die deutliche Abfuhr beim Bayernliga-Favoriten, der diese Rolle mit kompletter Kapelle schon mal bestätigte, ging die nicht optimale Personalsituation freilich nicht durch. Das sahen auch die Head-Coaches Gert Acker und Florian Engel so. „Das war heute eine Lehrstunde für uns in Sachen einfaches und effektives Eishockey. Wir waren sowohl gedanklich als auch läuferisch nicht auf Augenhöhe“, resümierte Acker.

Eine Lehrstunde in Sachen einfaches und effektives Eishockey. Wir waren sowohl gedanklich als auch läuferisch nicht auf Augenhöhe.

Das deckte sich mit den Feststellungen, die der Sportliche Leiter Dominik Quinlan auf der Tribüne getroffen hatte: „Wir haben es immer wieder viel zu kompliziert versucht, immer und immer wieder durch die Mitte und dabei eine ganze Reihe Turnovers verursacht.“

Das von den EHClern völlig verschlafene erste Drittel hatte mit etwa 40-minütiger Verspätung begonnen, nachdem exakt zum Startbully ein Feueralarm ausgelöst wurde und die Eishalle erst einmal geräumt werden musste. Die einzige Stabile bei den Klosterseern im ersten Abschnitt war der 19 Jahre junge Keeper Daniel Arendas, der bei allen fünf Gegentoren macht- und schuldlos war. Zum zweiten Durchgang wurde der U20-Torhüter aus der Schusslinie genommen, der zwei Tage davor verletzt ausgeschiedene und angeschlagene Marinus Schunda übernahm wieder.

Bezeichnend: Einziger Grafinger Treffer prallt von Erdinger Schlittschuh ab

„Gute Ansätze“, wie das Klosterseer Trainer-Duo anmerkte, zeigten die Grafinger nach einer Auszeit, bei der nach zwei weiteren schnellen Gegentreffern in Sachen Defensivarbeit und Zuordnung noch einmal nachjustiert worden war. Sehr deutlich war es da bei einem 0:7-Zwischenstand bereits, bevor der EHC einige schöne Angriffe vortrug und sich immer wieder am ehemaligen deutschen Nationalgoalie Dimitri Pätzold im Gladiators-Kasten festbiss.

Der einzige Klosterseer Treffer des Abends passte dann irgendwie ins Bild: Florian Gaschke gewann ein Offensiv-Bully und spielte den Puck an den Schlittschuh eines Erdinger Verteidigers, von wo er hinter die Torlinie rutschte (26.). ele

Statistik: Erding Gladiators - EHC Klostersee 10:1 (5:0, 2:1, 3:0)

TSV Erding Gladiators: Dimitri Pätzold (Patrick Mayer); Rudi Lorenz, Paul Wallek, Elia Ostwald, Paul Pfenninger, Mark Waldhausen, Simon Franz, Bastian Cramer; Cheyne Matheson, Maximilian Forster, Leon Abstreiter, Philipp Michl, Thomas Plihal, Michael Franz, Michael Trox, Florian Zimmermann, Erik Modlmayr, Elias Maier, Philip Endres.

EHC Klostersee: Daniel Arendas (ab Min. 20:00 Marinus Schunda); Nicolai Quinlan, Bernhard Schöning, Marek Haloda, Tobias Hilger, Jan Fiedler, Sebastian Sterr; Stefan Würmseer, Quirin Spies, Marc Bosecker, Kelvin Walz, Raphael Kaefer, Julian Dengl, Matthias Baumhackl, Florian Gaschke, Felix Kaller, Arnaud Eibl, Cedric Eibl, Leander Ruß.

Torfolge: 1:0 (3:48) Zimmermann (Waldhausen, Michl - 5:4); 2:0 (7:28) Abstreiter (Pfenninger); 3:0 (10:45) S. Franz; 4:0 (16:17) Trox (Zimmermann, Modlmayr); 5:0 (19:28) Trox (Zimmermann); 6:0 (24:13) Plihal (Michl); 7:0 (24:33) Modlmayr (Zimmermann, Trox); 7:1 (25:57) Gaschke; 8:1 (41:37) Zimmermann (Modlmayr, Trox); 9:1 (44:02) Matheson (Wallek, Abstreiter); 10:1 (58:56) Matheson (M. Franz - 5:4).

Strafminuten: Erding 2; Klostersee 10. Hauptschiedsrichter: Stefan Huber, Christoph Ober. – Zuschauer: 424. ele