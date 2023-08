Stockschießen: Nach Zitterstart dreht Elsenberger mit Saßbach auf

Bundesliga – wir kommen! Den Aufstieg bejubelt die Saßbacher Moarschaft mit (v. l.) Christian Reschauer, Matthias Kobler, Thomas Elsenberger und Werner Anetzberger. Nicht auf dem © Stefan Anetzberger. Foto: privat

Markt Schwabener Sportlehrer Thomas Elsenberger und sein Stockschützen-Team steigen in die 1. Bundesliga auf.

Saßbach/Markt Schwaben – Stockschütze Thomas Elsenberger schießt nicht nur im Winter in der Bundesliga. Jetzt ist der Sportlehrer vom Markt Schwabener Franz-Marc-Gymnasium mit seinem Verein EC Saßbach auch in der Sommerrunde in die höchste Spielklasse aufgestiegen. Im entscheidenden Aufeinandertreffen mit dem FC Untertraubenbach gab es einen deutlichen 3:0-Erfolg.

Eigentlich hatten die Saßbacher auf Asphalt bislang keine großen Ambitionen. „Im Sommer haben wir uns zusammengesetzt, geredet, und uns geeinigt, dass wir angreifen“, erzählt Elsenberger. Doch seien sie mit gemischten Gefühlen ins Aufstiegsmatch gegangen. „Die Vorrunde hatten wir souverän beherrscht, waren mit 14:2 Punkten weit vor dem Zweitplatzierten Kühbach, der 7:9 Punkte hatte“, berichtet der Mart Schwabener. „Damit waren wir aber noch nicht aufgestiegen, sondern hatten halt nur den Vorteil des Heimrechts gegen den Zweiten einer anderen Gruppe, wussten aber, dass diese andere Gruppe sehr stark war.“ Das Problem war zudem: „Unser letztes Spiel lag schon vier Wochen zurück.“

Und da standen dann 150 Zuschauer um die eine Bahn, und wenn ein Schuss gelungen war, wurde 10 bis 20 Sekunden lautstark gejubelt. Da ist es richtig gut abgegangen.

Als es dann soweit war, „konnten wir es nicht erwarten, bis es endlich losgeht“, meinte Elsenberger schmunzelnd. Gespielt wurde im Modus Best-of-Five. „Beim Einschießen hatte ich ein gutes Gefühl, aber das erste Spiel war richtig knapp.“ Saßbach lag gegen die Untertraubenbacher 2:3 zurück und war auf der Verliererstraße, da gelang Elsenberger das 3:3, und einer seiner Teamkameraden machte das entscheidende 4:3. „Das war beruhigend für unsere Nerven“, gibt der Hörlkofener zu. „Und ab da haben wir fehlerfrei gespielt.“ Die beiden nächsten Spiele gingen mit 8:1 und 9:1 Punkten an Saßbach. Damit war der Aufstieg perfekt.

Begeistert war Elsenberger von der Stimmung in der Halle. Denn während normalerweise bei Turnieren auf mehreren Bahnen geschossen wird, spielte sich dieser Wettkampf auf einer ab. „Und da standen dann 150 Zuschauer um die eine Bahn, und wenn ein Schuss gelungen war, wurde 10 bis 20 Sekunden lautstark gejubelt. Da ist es richtig gut abgegangen.“ Elsenberger schwärmt: „Es war einfach geil.“ Als der Bundesliga-Aufstieg unter Dach und Fach war, „waren wir alle super happy“.

Aber die Saison ist für den Markt Schwabener Sportlehrer noch nicht beendet, denn am Samstag, 5. August, steigt in Bad Feilnbach das Final-Four-Turnier mit den vier Aufsteigern Saßbach, EC Gerabach, TSV Niederviehbach und TSV Kühbach. Gespielt wird in der Jenbachhalle diesmal im Modus Best-of-Three, im Halbfinale warten um 11.45 Uhr die in dieser Saison noch ungeschlagenen Niederviehbacher auf die Saßbacher. Entschieden wird das Titelrennen dann um 14.15 Uhr.

Der Sinn dieses Turniers erschließt sich für Thomas Elsenberger nicht so richtig: „Aufgestiegen sind wir schon, da geht es dann nur noch um den Sieg, der aber mit keinem besonderen Anreiz verbunden ist, wie zum Beispiel einem Startplatz im Europacup oder einer Geldprämie.“ Und er fügt an: „Da fährst du so weit, machst unter Umständen nur ein paar Schub, und dann kannst wieder heimfahren.“ (wk)