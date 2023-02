Luftgewehr: Nachwuchs-Spezialisten küren ihre Gaumeister

Meister-Quartett der Junioren: Gautrainerin Lena Schneider gratulierte den Forstschützen (v.l.) Simon Huber, Kilian Six, Lukas Markl und Niklas Lippl zum Team-Titel. © gauebe

Sportschießen: Forstschützen-Trio knackt 1200-Ringe-Marke bei den Juniorinnen, Sebele und Huber dominieren die Gaumeisterschaften im Einzel.

Landkreis – Herausragende Leistungen und einsame Ausnahmekönner gab es in den Nachwuchsklassen bei den diesjährigen Gaumeisterschaften der Luftgewehr-Spezialisten im Vereinsheim Elkofen zu bestaunen. Eine dieser herausragenden Leistungen lieferte die 17-jährige Magdalena Sebele (Forstschützen/Eglharting) in der Juniorenklasse II weiblich (Jahrgang 2005-2006) am Schießstand ab.

Trotz Problemen mit der Visierung zu Beginn, traf sie für starke 409,3 (100,2/103,5/101,7/103,9) Ringe. In Serie zwei schaffte Sebele sogar den Höchstwert von 100 Ringen. Auch die Zweitplatzierte Kira Förster (Forstschützen/Markt Schwaben) konnte mit ihrer Wertung von 395,1 (100,3/96,8/97,7/100,3) überzeugen. Hauchdünn fiel die Entscheidung um den Dritten Platz aus: Vassillisa Hesselbarth (Markt Schwaben) hatte in der Gesamtwertung 376,0 Ringe, Sofie Huber (Glonn/Forstschützen) als Vierte nach 40 Wertungsschuss dagegen nur ärgerliche 0,1 Ringe weniger auf dem Konto.

Wie Magdalena Sebele bei den Mädchen zeigte auch Glonns Simon Huber (Forstschützen) bei den Jungs in der Juniorenklasse II einen hervorragenden Wettkampf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einer 95,6-Serie, steigerte sich der neue Gaumeister mit 99,7/100,9/99,8 auf sehr gute 396,0 Ringe. Auf dem zweiten Platz landete Vereinskollege Kilian Six (Forstschützen, 385,6). Über Bronze durfte sich Lukas Markl (Ingelsberg/Forstschützen) freuen.

Relativ einsam drehte in der Juniorenklasse I männlich (Jahrgang 2003-2004) Niklas Lippl (Markt Schwaben/Forstschützen) an der Spitze des vier Teilnehmer starken Feldes seine Runden. Insgesamt 381,4 Ringe leuchteten am Schluss auf seinem Monitor auf. Unerreichbar für den Zweitplatzierten Kilian Ehringer (Eglharting) der sich mit 354,2 Ringen aber sehr über Silber freute. Auch Peter Grundl (Gsprait) stand mit 334,7 Ringen noch auf dem Trepperl.

Die Nase nach 40 Wertungsschuss nach Zehntel hatte in der Juniorenklasse I weiblich Lea Sewald (Lorenzenberg/Forstschützen) leicht vorne. Mit 380,7 Ringen konnte sie sich gegenüber Johanna Wolinski (Grafing, 377,8) und Marina Harrich (Hohenlinden, 363,8) durchsetzen.

Das Team 1 der Forstschützen Ebersberg gewann in der Teamwertung in der Besetzung Simon Huber (Glonn), Kilian Six (Glonn) und Lukas Markl (Ingelsberg) Gold mit insgesamt 1163,5 Ringen. Team 2 der Forstschützen mit Niklas Lippl (Markt Schwaben), Julian Haider (Tulling) und Georg Wagner (Tulling) folgte mit 1113,2 Ringen auf dem Silberrang. Das Medaillen-Triple machte Team 3 mit Franz Bachmeier (Tulling), Christian Burger (Tulling) und Simon Kreuzpointner (Parsdorf) für die Forstschützen-Junioren mit 1062,6 Ringen perfekt.

Im Mannschaftswettbewerb der Juniorinnen schickten die Forstschützen Ebersberg gleich vier Mannschaften ins Rennen. Eine besonders starke Leistung lieferte dabei Team 1 um Magdalena Sebele, Sofie Huber und Franziska Strasser mit sensationellen 1200,4 Ringen für den Titelgewinn ab. Team 2 (Kira Förster, Lea Sewald und Verena Kaltner) schlug sich ebenfalls sehr gut und freute sich dank 1146,1 Ringen über Silber.

Team 3 ging dagegen zwar nur zu zweit mit Maria Glaser und Marlene Urgibl an den Start, gewann aber trotzdem die Bronzemedaille. Das vierte Forstteam (Lisa Eder, Luna Troppmann, Nele Grimm) war teilweise national und international unterwegs und lieferte daher nur Qualifikationsergebnisse ab. ez/bj

