Leichtathletik-Nachwuchs jagt mit Musik flott durch den Grand Prix

Orange Pylonen, gelbe Stangen: Beim Hindernissprint rasten und sprangen die U10-Leichtathleten durch die Wintrich-Halle. © Artist S.ROSSMANN

Die Ebersberger Dr.Wintrich-Halle war rappelvoll. Es wurlte und summte, die Aufregung bei den Mädchen und Buben der Unter Zehnjährigen war groß. Erstmalig nach der Covid-Pandemie fand bei der LG 90 Ebersberg-Grafing wieder ein Kinder-Wendelstein-Cup statt.

Ebersberg – Die Organisatoren der Leichtathletik-Gemeinschaft wurden überrascht – anders ausgedrückt: überrannt. Statt der erwarteten rund 80 Kinder waren 20 Mannschaften mit insgesamt circa 180 Kindern am Start. Entsprechender Trubel herrschte in der großen Turnhalle. Alle Mannschaften marschierten mit Schildern, Trikots und teilweise Riesen-Maskottchen in die Halle ein und freuten sich sichtlich auf den bunten Wettbewerb.

Nach dem gemeinsamen Aufwärmen und mit viel guter Stimmung starteten die Kinder in gemischten Mannschaften in den kindgerecht angepassten Leichtathletik-Disziplinen. Das umfasste einen 30-Meter-Hindernissprint, Fünf-Sprung, Hochsprung, Medizinballstoß und den abschließenden sogenannten „Grand Prix“, einen Staffel-Lauf, bei dem die Phonezahl in der Halle noch einmal eine Rekordhöhe erreichte. Denn zum Grand Prix heizte DJ Matteo den jungen Sportlern mit Musik ordentlich ein – und das Publikum gab mit Anfeuerungen sein Bestes.

Die Ergebnisse der Kinder wurden einzeln erfasst und in zwei Altersstufen jeweils getrennt nach Geschlecht gewertet. Für die Einzelwertung wurde nur der Vier-Kampf erfasst. Der Grand Prix floss in die Mannschaftswertung ein. Alle Kinder haben bei der Gruppenwertung Medaillen erhalten.

Die ausrichtende LG 90 war mit drei Teams am Start und erreichte Platz sieben, zehn und 18. Die Mannschaftswertung gewann der TV Lenggries vor dem TV Markt Schwaben, TSV Alling, den Aschheimer Geparden und Anzinger Rennmäuse-Tornados. Auch die SG Poing war mit drei Teams (11., 15., 16.) und viel Energie am Start. ola

Alle Ergebnisse und Listen sind im Internet unter www.lg90.de einzusehen.