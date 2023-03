Nächster Streich der Anzinger Handball-Krimispezialisten

Von: Patrik Stäbler

Machten es wieder einmal spannend: Antreiber Julian Ruckdäschel (beim Wurf) und die Anzinger Löwen gaben einen 27:20-Vorsprung fast noch aus der Hand. © stefan Rossmann

Wer zuletzt die Spiele der Anzinger Handballer in der Abstiegsrunde der Bayernliga besucht hat, der konnte sich eines Spektakels sicher sein – inklusive Zitterfinale.

Anzing - Zwar behielt der verlustpunktfreie Tabellenführer am Ende stets die Oberhand, doch zumeist nur mit einem oder zwei Toren Vorsprung und nachdem die Partie zuvor hin und her geschaukelt war.

Im Heimduell gegen den HSC Bad Neustadt wollten die Löwen mit dieser Tradition offenbar nicht brechen. Das wäre zumindest eine Erklärung, weshalb die Hausherren ein Spiel, das sie lange Zeit beeindruckend souverän im Griff gehabt hatten, in den letzten acht Minuten noch mal spannend werden ließen. So schmolz ihr 27:20-Vorsprung in der Schlussphase bis auf ein Tor zusammen, sodass die gut 300 Heim-Fans plötzlich noch mal zittern mussten. Am Ende aber rettete sich Anzing ins Ziel und gewann mit 30:29 – es war Sieg Nummer sechs im sechsten Spiel dieser Playdowns.

„Die Mannschaft hat es zum Schluss unnötigerweise noch mal eng werden lassen“, kommentiert SVA-Trainer Kay Hoffmann den späten Einbruch seines Teams. „Das war schade, denn bis auf die letzten zehn Minuten war es eine wirklich starke Leistung von uns.“

So übernahmen die Gastgeber vom Start weg die Kontrolle und zogen früh auf 7:2 davon. „Da hat die Mannschaft eine gute Reaktion gezeigt“, lobt Hoffmann mit Blick auf das vorangegangene Duell gegen Ismaning, in das die Löwen mit einer allzu laschen Einstellung reingegangen waren.

Diesmal dagegen kaufte der Spitzenreiter dem Drittliga-Absteiger früh den Schneid ab und lag auch zur Halbzeit mit 15:12 in Führung. Direkt nach der Pause hatte das Team des Trainerduos Kay Hoffmann und Hubert Müller – Letzterer musste krankheitsbedingt das Bett hüten – dann seine beste Phase. Angeführt von einem enorm treffsicheren Julian Ruckdäschel und einem klug dirigierenden Kreshnik Krasniqi, spielten die Löwen den Gegner förmlich an die Wand, zogen Tor um Tor davon und hatten zehn Minuten vor Schluss eine mehr als komfortable 27:20-Führung in der Hand.

„Doch dann wollten wir Ergebnisverwaltung betreiben und das hat leider nicht geklappt“, kritisiert Coach Hoffmann. Vielmehr starteten die Gäste aus Bad Neustadt eine Aufholjagd und kamen noch mal in Schlagdistanz – ohne letztlich jedoch ausgleichen zu können. Vielmehr waren die Anzinger Krimispezialisten in der Lage, die letzten Sekunden der Partie in Ballbesitz herunterzuspielen, ehe sie nach der Schlusssirene zusammen mit ihren Fans einen weiteren Heimsieg bejubeln durften.

SVA: Bauer, Scharder - Hoxha (9/3), Ruckdäschel (7), Krasniqi (6), M. Limbrunner (3), J. Limbrunner (2), Erber (2), Riesenberger (1), Ehrenstorfer, Bobach, Kiefel, Felber, J. Hofmann.