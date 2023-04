Volleyball: Grafings Nervenkrimi um den Klassenerhalt

Von: Julian Betzl

Teilen

Klassenerhalt! Grafings Libero Fabian Siegl hat mitgeholfen, den TSV Grafing II in der Reegionalliga zu halten.. © stefan rossmann

TSV Grafing II gewinnt Relegationsturnier in München und sichert Verbleib in der Regionalliga Südost ab.

Grafing/München – Die allgemeine Erschöpfung sei so groß gewesen, dass man nicht einmal ein anständiges Siegerfoto mehr auf die Beine stellen konnte, berichtete Stefan Zenger von einem immens wichtigen Erfolg, den eigentlich die gesamte männliche Volleyballsparte des TSV Grafing am Samstagabend feiern konnte: Im Relegationsturnier zur Regionalliga Südost konnte sich die zweite Grafinger Herrenmannschaft gegen die Vizemeister der beiden Bayernliga-Staffeln behaupten und damit den Abstieg verhindern.

Knapp 40 Anhänger und Aktive der Bärenstädter waren in den MTV-Dome nach München gekommen, um den zweiten TSV-Anzug nach einer monatelangen Berg- und Talfahrt im regulären Saisonbetrieb nun im entscheidenden Triell mit dem gastgebenden MTV München II sowie dem TSV Friedberg II lautstark zu unterstützen. „Die Kulisse war schon beeindruckend, weil auch der MTV in etwa so viele Fans und Trommeln am Start hatte“, konnten sich Zenger und seine Teamkollegen zunächst jedoch entspannt das Auftaktmatch der beiden Bayernligisten anschauen, ehe es zum Warm-up ging.

Mit 15:12 im Tiebreak konnten die Hausherren zwar die Oberhand über Grafings Auftaktgegner Friedberg behalten, „aber da haben wir gesehen, dass Friedberg auch nach einem 0:2-Satzrückstand noch mal rankommen kann“, so Zenger. Obwohl das Team von Heiko Roth, der nach dem Aufstiegserfolg mit der künftigen Zweitligamannschaft das Kommando von Spielertrainer Dejan Stankovic übernommen hatte, gut eingestellt worden sei, wunderte sich Zenger schon, weshalb nach dem ersten Satzgewinn gegen Friedberg kaum Stimmung auf der Platte aufkommen wollte.

Die Erleichterung war auf jeden Fall bei allen Beteiligten spürbar.

„Wir konnten uns irgendwie nicht richtig freuen und haben dann gleich den zweiten Satz abgegeben.“ Zwei Faktoren wären anschließend entscheidend für die erfolgreiche Trendwende gewesen. Erstens gelang es Roth in der Spielunterbrechung, die richtige Stimmung und nötigen Fokus aus den Grafinger Spielern herauszukitzeln. Und zweitens zeigte der Zuspielerwechsel von Daniel Vogt für Harry Kaupa sofort Wirkung.

„Dan war bis in die Haarspitzen motiviert, hatte eine ganz andere Passverteilung“, lobte Grafings Teamsprecher das emotionale Zugpferd in dieser wichtigen Phase der Auftaktpartie. Sukzessive ließen Roths Spieler seinen aufbauenden Worten, wonach sie spielerisch doch an jedem normalen Tag dem Bayernligisten definitiv überlegen wären, Taten folgen.

Die erste große Druck- und Welle an Aufregung schien sich teamintern in der 45-minütigen Erholungspause nach dem 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:17)-Erfolg gelegt zu haben. „Man hat aber schon gemerkt, dass wir es nicht mehr gewohnt sind, so viele Sätze an einem Tag zu spielen“, sei es in Zengers Augen in Vorbereitung auf das „Endspiel“ gegen die MTV-Reserve umso wichtiger gewesen, „dass an Heikos Emotionalität motivationstechnisch einfach keiner rankommt“. Im Duell um den Turniersieg und das Regionalligaticket erreichte auch die Kulisse im MTV-Dome ihren emotionalen Höhepunkt.

Abermals legte Grafing einen Satzgewinn (25:19) vor, erneut musste man Mitte des zweiten Durchgangs abreißen lassen und den Ausgleich hinnehmen (17:25). Nur diesmal „wäre uns das Spiel fast entglitten“, war Stefan Zenger in Satz drei geradezu „ungläubig“ ob seines empfundenen Kräfteverhältnisses am Netz und dem Resultat auf der Anzeigetafel – 23:25.

Als die Hausherren drauf und dran waren, auch im vierten Spielabschnitt auf der Punktetafel zu enteilen, vollzog Heiko Roth den Rückwechsel auf der Zuspielerposition. „Da hat sich gezeigt, dass es immer gut ist, zwei Optionen fürs Zuspiel zu haben. Harry hat dann die Mitte mehr eingesetzt und mit seiner Routine den Ausschlag für die letzten beiden Sätze gegeben“, legte sich Stefan Zenger in der Nachbetrachtung fest.

Ein 25:20 zum Satzausgleich und ein vergleichsweise stabiles 15:13 im Tiebreak später, lagen sich die Grafinger auf dem Spielfeld und auf der Tribüne erleichtert in den Armen. 382 Ballpunkte, rund 160 Minuten Spielzeit über neun Sätze und unzählige Nerven hatte sie dieser Relegationssamstag und der Klassenerhalt gekostet, der wiederum als adäquate Schnittstelle zwischen Nachwuchsausbildung und Zweitligateam als elementar angesehen wird. „Die Erleichterung war auf jeden Fall bei allen Beteiligten spürbar“, bestätigte Stefan Zenger. „Jetzt geht‘s erst mal in die Sommerpause, aber die Einladung von unserer Ersten auf eine gemeinsame Grillfeier in zwei Wochen, nehmen wir gerne noch an.“

TSV Grafing II: Andreas Bachmann, Moritz Dobler, Samuel Halm, Harald Kaupa, Thomas Peschke, David Schirmer, Fabian Siegel, Dejan Stankovic, Daniel Vogt, Luis Wieser, Stefan Zenger.