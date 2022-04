Paul Koch geht jetzt bei den Junioren an den Start

Von: Wolfgang Herfort

Bereit für neue Aufgaben und Herausforderungen. Der Hohenlindener Kartsportler Paul Koch (Nummer 2) steht nun bei den Junioren am Start. © privat

Premiere für den Hohenlindener Motorsportler Paul Koch. Der 13-Jährige fährt ab sofort bei den Junioren. Sein erstes Rennen in der neuen Klasse absolvierte er auf den Rennstrecke in Wackersdorf.

Hohenlinden – Auch wenn er heute seinen 13. Geburtstag feiert, auf der Rennstrecke bekommt Paul Koch nichts geschenkt. Nach seinem Premierenjahr bei den Bambini, wo er die Konkurrenz zumeist in Grund und Boden fuhr, muss der junge Motorsportler nun in einer höheren Klasse, bei den Junioren, antreten. Und dort sind die Anforderungen ein Stück weit höher, wie der Hohenlindener beim Saisonstart auf der Rennstrecke in Wackersdorf feststellen musste. Dort fand der erste Lauf im Rahmen des Süddeutschen ADAC Kart Cup (SAKC) statt.

Konkurrenz älter und erfahrener

Für Paul Koch zwar eine bekannte Strecke, aber vollkommen neue Rennbedingungen – als kleinster und leichtester Fahrer von allen Teilnehmern in der X-30 Junior Motorenklasse des SAKC. Zu den 30 neuen Konkurrenten aus den Kart Masters sowie des Ostdeutschen ADAC Kart Cup (OAKC) kamen schwierige Wetterbedingungen. Die Folge: Im Zeittraining kam es zu einer leichten Kollision mit einem anderen Kart, die dem Hohenlindener eine Strafe einbrachte und eine gute Platzierung verhinderte.

Von Startplatz 28 musste Paul Koch ins erste Rennen gehen. Er legte einen sauberen Start hin und konnte sich noch vor der ersten Runde auf Position 22 vorarbeiten. Zwar gelang es ihm, immer wieder ein, zwei Plätze gut zu machen, in die Wertung kam er aber auf Rang 22.

Aus Kostengründen nur mit Trainingsmotor im Rennen

Von dort nahm er das zweite Rennen in Angriff, wobei er gut im Feld der älteren und erfahreneren Fahrer mitfuhr. Aufgrund der Strafe im Zeittraining reichte es dann in der Tageswertung „nur“ zu Platz 29. In der SAKC-Wertung wurde er auf Rang elf von 16 Teilnehmern geführt. Für den jungen Hohenlindener ein erster Erfolg, zumal er körperlich klar unterlegen ist und aus Kostengründen nur mit einem Trainingsmotor an den Start gegangen ist.

Jetzt heißt es Erfahrung sammeln und die Differenz zur Konkurrenz möglichst schnell aufzuholen. Bereits am Sonntag, 1. Mai, steht das nächste Rennen auf dem Programm: im italienischen Bozen im Rahmen der DAI-Trophy, deren Bambini-Wertung er im vergangenen Jahr gewonnen hatte.

Im Rahmen der SAKC-Serie gibt der 13-Jährige am 5. Juni auf der Rennstrecke in Bopfingen wieder Gas. Die weiteren SAKC-Termine: 10. Juli in Liedolsheim; 28. August in Urloffen; 2. Oktober in Ampfing.