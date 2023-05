Waldsportpark-Besuch: Neue Visitenkarte für Sportstadt Ebersberg

Von: Olaf Heid, Julian Betzl

Die schöne neue Aussicht in die Zukunft des Ebersberger Waldsportparks genossen (v.l.) Bürgermeister Uli Proske, Christian Stalla (Bauamtsleiter Hochbau), Dominic Mayer (TSV-Geschäftsführer) und Olaf Heid (EZ-Sportredakteur) auf dem zweistufigen Vorbau des neuen Hauptgebäudes. © S.ROSSMANN

Die Neubau- und Sanierungsarbeiten im Ebersberger Waldsportpark befinden sich knapp zwei Jahre nach Spatenstich auf der Zielgeraden. Schon in vier Wochen könnte der neue Gebäudetrakt mit Umkleidekabinen, Geschäftsstelle Mehrzweckhalle und Gastraum für den regulären Schulsport und Vereinsbetrieb freigegeben werden. Die Ebersberger Zeitung hat sich vorab exklusiv durch eines der großen öffentlichen Prestigeprojekte der Kreisstadt führen lassen.

Ebersberg – In den letzten zehn bis 20 Jahren wurden weitreichende Modernisierungsmaßnahmen der Sportstätten im Ebersberger Waldsportpark immer wieder heiß im Stadtrat diskutiert. Und immer wieder verschoben. „Wenn ich mir überlege, wo wir mit diesem Projekt eigentlich herkommen, bin ich mit der Einhaltung unseres Zeitplans eigentlich super zufrieden“, sagt Uli Proske. An diesem Dienstagmorgen haben Ebersbergs Bürgermeister (parteilos), Christian Stalla und der Geschäftsführer des TSV Ebersberg, Dominic Mayer, die Ebersberger Zeitung zum Besuch der (fast fertigen) Baustelle im kleinen Kreis geladen.

Noch brummen die Bagger, noch liefern Speditionen Lkw-weise Baumaterialien, noch wird an den Außenanlagen gepflastert, noch fehlen im Innenbereich die Treppengeländer und an den Heizungs-, Lüftungs-, und Sanitäranlagen wird auch noch gewerkelt. Noch ist eben nicht alles fertig. „Einen Monat werden wir schon noch brauchen“, schätzt Christian Stalla, der als Leiter Hochbau im Bauamt der Stadt die Generalplanung für das Gelände gemeinsam mit Architekt Alexander Schmidmaier Anfang 2017 fertiggestellt und seitdem begleitet hat.

Kostenstand: 5 450 089 Euro

Den aktuellen Auftragsstand, inklusive Nachträge beziffert er auf 5 450 089 Euro. Die ursprüngliche Kostenberechnung (vom 13. April 2021) belief sich auf 4 373 971 Euro. Eine Kostensteigerung von demnach ca. 24 Prozent, „die aber nicht nur über konjunkturbedingte Preissteigerung erfolgt ist, sondern auch über zusätzlich erforderliche Ausführungen“.

Schon von der Auffahrt aus wird den Besuchern mit Blick auf den Neubau und seinen auf zwei Ebenen angelegten Vorplatz veranschaulicht: Alles jetzt eine Nummer größer hier. Dieser Eindruck erhärtet sich, wenn man im Innenraum des Waldstadions die sehr gläsern gestaltete Ostfront mit zweistufigem Vorbau betrachtet, an der ein Bauarbeiter gerade beginnt, Geländer zu montieren.

Bei ihren ersten Wettkämpfen in den Vorwochen hatten sich die Leichtathleten der LG 90 Ebersberg-Grafing sowie die Fußballer des TSV Ebersberg bereits hellauf begeistert von ihrer neuen, großflächigen und vor allem maximal zweckdienlichen sportlichen Heimat gezeigt. Die Sportlerinnen und Sportler aus dem Schulsport sowie der beiden Vereine TSV und FC Ebersberg als Hauptnutzer – das kann Christian Stalla nicht oft genug betonen – hätten mit ihren Bedürfnissen genauso wie Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit bei im Zentrum aller architektonischen Überlegungen gestanden.

„Wie in der Münchner Arena“, sagt er lachend, als er die Besucher aus dem neuen Kabinentrakt die Treppen hinaufführt, die exakt auf Höhe des Stadionrasens, bzw. des Kunstrasenplatzes auf der anderen Straßenseite enden.

„Die fauleren Kicker können aber auch den Aufzug nehmen“, ergänzt TSV-Geschäftsführer Dominic Mayer. Er hat die „heiße Phase“ des Großprojekts seit 2017 sowohl als Vereinsfunktionär als auch später als Stadtrat (Pro Ebersberg) stets versucht, mindestens warm zu halten. Der entscheidende Anschub und letztlich grünes Licht ließen jedoch gut drei Jahre auf sich warten.

Modern, hell und bedarfsgerecht

„Für das, was hier alles gerade auch mit der Nachwuchsarbeit los ist, war der Waldsportpark einfach eine Pflichtaufgabe“, erzählt Uli Proske, dass er bereits selbst als junger Nachwuchstorwart der Eber mit den räumlichen Gegebenheiten nie wirklich warm geworden sei. Das Dauerthema der defekten oder verschimmelten Sanitäranlagen im alten Kabinentrakt unter der ikonischen Holztribüne ist nun endlich vom Tisch.

Die Haushaltsmittel für die Grobsanierung des Bestandsgebäudes sind bereits bewilligt. Hier sollen dann die Wasserleitungen ausgebaut und die Stromleitungen neu verlegt werden. „Letztlich entsteht daraus dann in jedem Stockwerk jeweils ein großer Nutzraum“, so Stalla.

Die Nasszellen der acht neuen Mannschaftsumkleiden sowie in der großzügigen Schiedsrichterkabine (mit Arbeitstisch) im Neubau sind genauso mit selbstspülenden Armaturen gegen Legionellen gerüstet und mit Stoffhandtuchspendern ausgestattet wie die Besuchertoiletten. Das Wasser kommt unter anderem aus einer 500 Kubikmeter großen Regenwasserzisterne, die Brauchwasser beispielsweise in die Toilettenspülungen leitet. Für Warmwasser sorgen insgesamt vier Pufferspeicher à 1500 Liter Fassungsvermögen.

Wie im gesamten Gebäude wurde auch in den Duschen das Farbkonzept stringent durchgezogen: Viel Holz, viel Glas, mit Deko-Elementen in hellgrün und anthrazit. In zwei Räumlichkeiten wird der beabsichtigte Stimmungseffekt besonders gut sichtbar. Im Erdgeschoss lädt der modern gestaltete und für kulinarische Zwecke bestens ausgestattete Event- und Cateringbereich zu ausladenden Siegesfeiern ein. Zudem wird an den Fensterfronten der Ticketverkauf und Kioskbetrieb an Spiel- und Wettkampftagen abgewickelt.

Im ersten Stock hat sich inzwischen die Geschäftsstelle schon weitgehend eingerichtet, wo neben Mayer auch der Kindersportclub-Leiter des TSV, Max Weigl, und FSJler Philip Metternich ihren Arbeitsplatz bezogen haben. Über den Flur gelangt man in die etwa 200 Quadratmeter große Mehrzweckhalle, „die uns nach den Pfingstferien retten wird, wenn die Floßmannhalle und Dr.-Wintrich-Halle gesperrt sind“, erklärt Dominic Mayer. Auf der taghellen, mit einem flächenelastischen Moosgummiboden ausgestatteten Trainingsfläche, können der Kindersportclub und andere Vereinskurse künftig mit bestem Blick auf den Stadionrasen schwitzen.

Für die nächsten hundert Jahre.

Angekommen auf der rotschimmernden Laufbahn, die mit zwei frischen Lagen Tartangummi saniert wurde, hört man die Leichtathletikherzen schon höher schlagen: Ein neuer, nun normgerecht hoher Diskus- und Hammerwurfring, neue Aluminiumabdeckungen für die Gerätschaften und Stäbe der Stabhochspringer, die inzwischen die neuen Hoch- und Weitsprunganlagen eingeweiht haben; dazu die südlich des Neubaus mit vier Abwurfringen großzügig angelegte Kugelstoßanlage. Diese wurde laut Stalla mit 94 000 Euro aus FAG-Landesmitteln gefördert.

Nur einen mittelmäßig weiten Kugelwurf entfernt gelangen die Leichtathleten in ihren lang ersehnten und über zwei Ebenen ausgebauten Materialraum, der sich an ein Lager und die beheizbare Werkstatt für den Platzwart sowie das Hackschnitzellager anschließt. „Die Photovoltaik-Anlage wollen wir dann nächstes Jahr nachziehen“, sagt Christian Stalla am Ende des langen Rundgangs.

„Für die nächsten hundert Jahre“, wie sich Uli Proske die Nutzungsdauer wünschen würde, dürfte der Neubau im Waldsportpark vermutlich nicht ganz halten. Eine eindrucksvolle, moderne Visitenkarte für den Sportstandort Ebersberg mit viel Zukunftspotenzial hat die Kreisstadt hiermit aber definitiv abgegeben.

Einladender Cateringbereich, der auf eine Mehrfachnutzung (Ticketverkauf, Kiosk) ausgerichtet ist. © S.ROSSMANN

Hereinspaziert in die TSV-Geschäftsstelle: Leiter Dominic Mayer (r.) und Max Weigl vom Kindersportclub. © S.ROSSMANN