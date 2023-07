TSV Moosach: Neustart unter Spielertrainer Marc Koch

Von: Wolfgang Herfort

Einen lauf- und zweikampfintensiven Einstand gab Moosachs neuer Spielertrainer Marc Koch (li.) gegen die SG Markt Schwaben mit Johannes Huber. © wolfgang herfort

Fußball B-Klassist TSV Moosach unterliegt mit neuem Spielertrainer und Neuzugängen im Testspiel gegen SG Markt Schwaben mit 0:2 Toren.

Moosach – „Der Abstieg hat weh getan. Eine Woche wollte ich von Fußball nichts hören und sehen. Aber dann ... Es muss ja weitergehen.“ Jürgen Werner, Abteilungsleiter der Moosacher Kicker, scheint den Absturz des Vereins verdaut zu haben. Dabei sind die Moosacher Landesligazeiten (2017/18) noch gar nicht lange her. Doch die Realität heißt nun B-Klasse.

Und aus der will der neue Spielertrainer „sofort“ raus. Marc Koch, groß gewachsener Mittelfeldspieler, bringt trotz seiner fast noch jugendlichen 22 Jahre Erfahrung aus der Regionalliga (FC Pipinsried) und Landesliga (TSV Grünwald) mit. Dass er nun in die Niederungen der Buchstaben-Ligen wechselte, sieht er nicht als Rückschritt an.

„Ich wollte fußballerisch kürzer treten und in den Trainerbereich reinschnuppern“, sagte er am Rande des Warm-up am Donnerstagabend, bevor er mit seinem neuen Team zum ersten Testspiel gegen den Kreisklassisten SG Markt Schwaben auflief.

Überwiegend internationale Studenten unter den zwölf Neuzugängen

Zwar hielt sich die erwartete Niederlage mit 0:2 (0:1) Toren in Grenzen, doch es wurde auch gegen eine zusammengewürfelte Schwabener Elf deutlich, dass viel Arbeit auf Koch und Co. zukommt. Kein Wunder, denn nicht weniger als zwölf (!) Spieler sind neu beim TSV Moosach, „vier sind weggegangen, drei machen Pause“, so Jürgen Werner.

Die Kader-Erneuerung ist zum großen Teil Vereinsvorstand Liborius Hagenhoff zu verdanken. In seiner Funktion als Professor an der Internationalen Hochschule München hatte er Kontakt zu einer Reihe von fußballbegeisterten Studenten. Mit Begeisterung hätten diese das Angebot, in Moosach kicken zu können, angenommen. Wenngleich im Duell mit der SG noch nicht alle Akteure zur Verfügung standen, war nicht zu übersehen, dass gerade im Umschaltspiel noch große Defizite zu verzeichnen sind.

Ich bin noch nie so viel gelaufen.

Spielertrainer Marc Koch war als Stürmer zumeist Alleinunterhalter in der Offensive. Zu selten trauten sich die übrigen Moosacher über die Mittellinie. Bei Koch löste das zur Pause einen Ansatz von Verzweiflung aus: „Ich bin noch nie so viel gelaufen“, kommentierte er seine erfolglosen Bemühungen. Er durfte sich allerdings auch über Lichtblicke freuen, wie zum Beispiel die Einsatzfreudigkeit von Youssouf Traore in der Abwehr, der es den Gästen nicht leicht machte.

Dass die Schwabener durch Tobias Burlefinger (13.) und Fabian Bauer (78.) zu zwei Treffern kamen, war angesichts des Chancenplus mehr als verdient. Doch „das Ergebnis ist absolut zweitrangig“, hatte SG-Coach Michael Hieber vor dem Anpfiff gesagt. „Hauptsache, alle bekommen Spielpraxis.“ Das galt auch für die Moosacher um Kapitän Felix Weidmann, die noch bis zum 20. August Zeit haben, zu einem schlagkräftigen Team zusammen zu wachsen.

TSV Moosach: Austin Opara, Youssouf Traore, Georg Hauser, Stefan Ivkovic, Guilherme Maia Bastos, Lorenzo Girotti, Yunus Huber, Antonio Linardi, Marc Koch, Felix Weidmann, Aaron Makenda - Lukas Steinbrück, Alexander Holzwart, Aliaksandr Nestserchyk, El Haji Dieng, Kristijan Santic.

SG Markt Schwaben: Alexander Wasser, Jannis Giannantonio-Tillmann, Gero Haase, Philipp Wasser, Maximilian Wagner, Johannes Huber, Tobias Burlefinger, Lukas Brandt, Florian Niederdorf, Herman Zhyvotov, Noah Kümmel - Fabian Bauer, Christian Beck, Oliver Beck, Briken Behram, Andreas Häusler, Quirin Lerch.