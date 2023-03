U20 EHC Klostersee: Noch drei Drittel bis zur DNL III

Bereit für hartes Freiburger Pflaster: Torwart Maximilian Stinauer (vorne) und die U20-Junioren des EHCK wollen in die dritthöchste Nachwuchsliga aufsteigen. Leider ist da einiges möglich, was nichts mit der sportlichen Qualifikation einer zusammengestellten Mannschaft nach einer gemeinsamen Saison zu tun hat. Markus Eberl, Nachwuchstrainer beim EHC Klostersee © s.rossmann

Klostersees U20 geht mit 5:4-Vorsprung ins Playoff-Rückspiel gegen EHC Freiburg.

Grafing – Bayernliga-Meister im U20-Bereich gegen Titelträger in Baden-Württemberg, Teil II. Nach dem ersten Aufeinandertreffen in der Aufstiegsrunde zur Deutschen Nachwuchsliga (DNL) Division III in der Wildbräu-Arena muss der EHC Klostersee an diesem Samstag auswärts beim EHC Freiburg ran (19 Uhr, Echte Helden Arena). Durch den knappen 5:4-Heimerfolg am vergangenen Samstag hat der Grafinger U20-Nachwuchs eine ordentliche Basis gelegt.

An eine nun folgende „Kür“ im Breisgau glaubt EHC-Trainer Gert Acker nicht, eher an eine noch schwierigere zweite Pflichtaufgabe: „Ich habe in meiner Karriere sehr oft in Freiburg gespielt, das ist ein verdammt hartes und für Gästeteams schweres Pflaster.“ Die Ausgangslage für den rot-weißen Talentschuppen ist klar: Eine Niederlage mit mehr als zwei Toren Unterschied würde den Verbleib im Bayerischen Oberhaus bedeuten.

Was wiederum kein extremer Beinbruch sein muss, die Attraktivität des U20-Teams der EHCler für die Rückkehr von in den letzten Jahren abgewanderten Nachwuchsspielern und Talenten aus der Region aber eben auch nicht steigern würde.

Mit aller Macht nach oben, eine Etage höher, drängt derweil Gegner Freiburg. Der DEL2-Klub zog dafür alle Register und nutzte sämtliche Nischen, die das Verbandsregelwerk offenbar hergibt. „Leider ist da einiges möglich, was nichts mit der sportlichen Qualifikation einer zusammengestellten Mannschaft nach einer gemeinsamen Saison zu tun hat“, moniert der hauptamtliche Klosterseer Nachwuchstrainer Markus Eberl. Der ehemalige Landesverbandscoach Baden-Württembergs spielt dabei unter anderem auf die Möglichkeit des Einsatzes von DNL-Spielern aus der Division I an, die ausschließlich für die Aufstiegsspiele lizenziert werden konnten.

Auf lautstarke Unterstützung kann die Grafinger U20 auch beim Gastspiel im Breisgau bauen. So viel Rückenwind wie zuletzt daheim mit 400 Zuschauern werden die Klosterseer zwar nicht bekommen. Ein gecharterter Fanbus aber war schon vor Tagen bis auf den letzten Platz voll. Head-Coach Gert Acker hofft, dass seine Jungs die Leistung vom ersten Duell wiederholen können, die für ihn „eine der besten in der gesamten Saison“ war. Es werde auf die besseren Lösungen bei den Kleinigkeiten ankommen, eventuell auf das notwendige Spiel- oder auch Schussglück. Oder auch auf die Entscheidungen der Schiedsrichter in kniffligen oder gar strittigen Situationen.

So wie beim ersten Aufeinandertreffen, als der 4:4-Ausgleichstreffer für die Gäste vom Referee zunächst gegeben und nach einer kurzen Besprechung mit den Linesmen wieder zurückgenommen wurde. Einer von beiden hatte dem Vernehmen nach gesehen, dass das Tor mit dem Schläger über Kopfhöhe (erlaubt ist nicht mehr als Schulterhöhe) erzielt worden war. Wer es nicht in Echtzeit erkannt hatte, konnte es in der Wiederholung kurz darauf auf der hochauflösenden LED-Anzeigetafel der Grafinger verfolgen. Nur böse Zungen behaupten, dass die Unparteiischen erst unter Mithilfe dieses (nicht erlaubten) Videobeweises zu ihrer (richtigen) Entscheidung gelangt sind. ele