Noch ein Jahr als hungriger Amateur

Sie geht als Amateurin in 2019 an den Abschlag: Nationalspielerin Sarina Schmidt aus Egmating.

Golf GC Egmating Sarina Schmidt Nationalspielerin

von Olaf Heid schließen

Ihr letztes Turnier des Jahres 2018 war eins in Marokko. Golferin Sarina Schmidt (19) landete bei einem Qualifikationsturnier in Marrakesch auf dem 34. Rang und verpasste somit die volle Spielberechtigung, als Profi an der Ladies European Tour (ELT) teilzunehmen.

Die 19-Jährige aus Egmating wird im März weiterhin für das „Golf Team Germany“ nominiert werden. Ihre Erfolge hat sie ihrem Heimtrainer Felix Lubenauer, dem Pro vom GC Schloss Egmating, Mentaltrainer Justin Walsh und Danny Wilde, Mannschaftstrainer des Damen-Teams des GC Valley, mit dem sie heuer in die 1. Bundesliga aufstieg, zu verdanken. Einen ihrer seltenen Heimatbesuche nutzte die Ebersberger Zeitung, um die Deutsche Nationalspielerin über das Erreichte, ihre Ziele und Wünsche zu befragen.

EZ: Vielen Dank, dass es mit dem Termin geklappt hat, Frau Schmidt. Sie waren ja zuletzt nicht wirklich oft zuhause.

(lacht) Ja, das stimmt. In den letzten zwei Monaten war ich vielleicht ein bisschen mehr als eine Woche daheim.

EZ: Ein Privatleben haben Sie als Golferin auf diesem Leistungsniveau eher nicht.

Ja, leider. Meine Eltern oder meinen Freund in Österreich sehe ich eher selten. Manchmal fliegt mein Papa mit. Aber generell ist das Privatleben schon schwierig bei all den Turnieren. Gut, dass es facetime oder snapchat gibt (lacht). Aber das sind halt die Opfer, die man bringen muss, um vorwärts zu kommen. Ich bereue das nicht, sondern bin fokussiert auf meine sportlichen Ziele.

EZ: Die Leidenschaft für Golf ist Ihnen in die Wiege gelegt worden.

Ja, meine Eltern haben schon immer gegolft, und meine Mutter, die sehr gut spielt, hat mich immer auf den Platz mitgenommen. Einen Schläger hatte ich schon mit zwei Jahren in der Hand (lacht).

EZ: Kein Wunder, dass es für Sie so schnell aufwärts ging.

Na ja (lacht), anfangs als Kind hatte nicht viel Lust zum Trainieren. Zwar hatte ich mit acht Jahren schon die Platzreife, aber war noch lange nicht Feuer und Flamme. Das kam erst mit zwölf, als ich Altersturniere mitgespielt habe. Da habe ich gemerkt, dass ich sehr gut sein kann. Ich wollte mich danach mit der Konkurrenz messen und immer die Beste sein.

EZ: Die Zielstrebigkeit hat sich inzwischen aber ausgezahlt. Sie werden weiterhin für das Golf Team Germany nominiert werden. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Jahr 2018?

Anfang des Jahres habe ich noch nicht so gut gespielt, das wurde erst im Laufe der Zeit besser, vor allem nach dem Abitur an der Nürnberger Bertolt-Brecht-Schule. In den vergangenen drei bis vier Monaten ging meine Leistungskurve schon stetig nach oben. Ich war in Frankreich bei einem Turnier in den Top Zehn und habe sogar in Luxemburg eins gewonnen.

EZ: Leider fehlte aber wohl das i-Tüpfelchen, die Qualifikation für die Profi-Tour der Ladies?

Ja, das stimmt. In Marokko habe ich als Amateur aber fast nur zusammen mit Profis gespielt. Ich war knapp dran.

Ein hartes Pflaster, mit vielen ungewohnten Faktoren für Sie, oder?

Ja, das ist ja schon hart, wenn du dich auf einer Runde über die 18 Löcher vier Stunden lang konzentrieren musst. Aber da kam der psychische Druck dazu, die vielen Zuschauer, das Ambiente, die hohen Temperaturen – das war nicht einfach.

EZ: Aber es sah lange gut aus.

Ja, in der Pre-Qualifikation hatte ich nach vier Runden mit Minus drei den Cut deutlich geschafft und solide gespielt. Aber am letzten Tag im Finale waren es unterm Strich zu viele falsche Entscheidungen von mir.

EZ: Welche waren das?

Die Schlägerwahl war falsch, die Distanz der Schläge hat nicht gestimmt, und ich habe im Spiel einige taktische Fehler gemacht. Generell war in Marrakesch auch mein Putten nicht so gut. Da habe ich nichts gelocht und mir ein besseres Ergebnis verhauen. So war es am Ende halt Platz 34 unter über 240 Spielerinnen, die sich für die Tourkarte beworben haben. Davon haben sich 60 für die Finalrunde qualifiziert. Ich hätte in die Top 25 kommen müssen, um als Pro spielen zu dürfen. Das habe ich aber nicht geschafft.

EZ: Traurig darüber?

Ja, im ersten Moment schon. Es sah lange sehr gut aus. Nach der Quali war ich über dem Strich, aber in der Finalrunde bin ich zurückgefallen. Das war sehr schade. Ich war hinterher sehr deprimiert und habe Stunden gebraucht, um das zu verarbeiten.

EZ: Aber es gibt nichts Schlechtes, aus dem man nichts Gutes ziehen kann, oder?

Stimmt, im März erfolgt erst die offizielle Nominierung ins Golf Team Germany. Und ich bleibe Amateur, um Unterstützung des Verbands zu erhalten. Das macht mehr Sinn.

EZ: Inwiefern?

Ich werde weiter gefördert und werde mit Verbandsunterstützung, DGV-Trainern und anderen Kaderspielerinnen zu Turnieren entsandt. Das kostet mich nichts. Und ich darf zum Beispiel bei Lehrgängen mitmachen. Im Januar fliegen wir gleich mindestens eine Woche ins Trainingslager nach Phönix in Arizona, zum Beispiel.

EZ: Also ist die Einstufung ja finanziell auch ein Pluspunkt.

Na ja, alle anderen, zusätzlichen Turniere, die ich noch spielen will, muss ich selber zahlen. Aber es ist noch besser, als wenn ich ein Profi wäre. Da musst Du halt alles selber finanziell stemmen, sei es Flug, Hotel oder die Meldegebühren bei Turnieren. In Marokko waren diese zuletzt alleine schon 1250 Euro.

EZ: Jetzt spielen sie aber auf der Tour unter der LET, der Ladies European Tour Access Series, sozusagen die zweite Liga.

Ja, die zweite Liga ist auch eine Profitour, die sich Ladies European Tour Access Series nennt. Das sind auch Preisgeldturniere, und dort spiele ich nun ebenso mit Profis. Allerdings darf ich das Preisgeld als Amateur nicht annehmen. Ich kann nur Punkte für die Rangliste sammeln, um am Ende von 2019 in den Top Fünf zu sein. Das könnte mir die sogenannte Tour School, die Quali für die Profitour in 2020 ersparen.

EZ: Und wie läuft das mit Sponsoren?

Ich darf keine haben. Das ist eine Regelung in Deutschland, dass als Amateur das Geld nicht der Anreiz sein darf, um diese Sportart zu betreiben. Aber ich erhalte eine Förderung durch die Sporthilfe, weil ich zum Perspektivkader für die Olympischen Spiele gehöre.

EZ: Also geht es ohne Unterstützung der Eltern nicht?

Ja, darüber bin ich auch sehr dankbar. Meine Eltern stehen voll hinter mir.

EZ: Ist Tokio 2020 ein Thema bei Ihnen?

Ehrlich gesagt, nein. Da sind die beiden Startplätze in Deutschland aufgrund der Weltranglistenplatzierung wohl schon an Caroline Masson und Sandra Gal vergeben. Die beiden sind ja über 30 Jahre alt und in den Top 50 platziert. In eineinhalb Jahren schaffe ich das nicht mehr.

EZ: Aber Paris 2024 wäre doch ein Anreiz?

Das schon eher. Da wäre ich 25. Allerdings müsste ich ein Profi sein und auf der Lady PGA-Tour in den USA spielen. Das ist die hochklassigste Tour der Welt. Ansonsten wird das nichts.

EZ: Das dürften Ihre Fernziele sein.

In der Tat. Ich will Profi werden und 2020 auf der europäischen Tour spielen. 2021 oder 2022 möchte ich auf die US-Tour wechseln. Vom Niveau und den Preisgeldern her gibt es nichts Besseres.

EZ: Was sind denn ihr Nahziele? Ein Hole-in-one?

(lacht) Ich war heuer schon mehrmals knapp dran. Da ist der Ball an die Fahne gesprungen oder ums Loch herum gerollt. Aber ich würde auch gerne die Thailand Open im Heimatland meiner Mutter spielen und gewinnen.

EZ: Was wären Ihre drei Wünsche für 2019?

Ein Turniersieg, egal wo. Zweitens die Teilnahme an der Europameisterschaft Mitte Juli in Sardinien. Und drittens ein Platz unter den Top Fünf in der Rangliste, der Order of Merit, um die Karte für die Profi-Tour zu erhalten.

Interview: Olaf Heid