U20-Turnier des EHC Klostersee: „Noch einmal ein tolles Erlebnis“

Ihre vorerst letzten Minuten auf dem Grafinger Eis genossen für Team weiß der EHC-U20 Felix Wiedenhofer (vo.) und (hi.) Felix Lohmaier beim 8:4-Erfolg gegen Germering. Nach Turnierende wurde das Eis in der Arena abgetaut. sro © SRO EBERSBERG

EHC Klostersee rundet Eishockey-Spieljahr mit eigenem U20-Turnier in der Grafinger Wildbräu-Arena ab.

Grafing – Die Erleichterung war Markus Eberl am Montagabend nach der Siegerehrung in der Wildbräu-Arena anzumerken. Der hauptamtliche Nachwuchstrainer des EHC Klostersee hatte zum Ende einer langen Saison am Osterwochenende ein internationales U20-Turnier auf die Beine gestellt, das über drei Tage ging. „Ich denke, es war nach Meisterschaft und Aufstieg ein sehr schönes Turnier zum Saisonabschluss und gleichzeitig ein gelungener Ausstand für unsere Endjahrgänge“, freute sich Eberl und bedankte sich bei den zahlreichen Helfern, „ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre“.

Was das sportliche Abschneiden der zwei aufgestellten Klosterseer U20-Teams „rot“ und „weiß“ anging, urteilte der Eishockeylehrer, der wie auch Bob Wren jeweils eine Grafinger U20-Mannschaft coachte: „Finale wäre natürlich toll gewesen, aber trotz der knappen Niederlagen in den K.o.-Spielen haben sich die Jungs noch einmal leidenschaftlich und mit viel Einsatz präsentiert.“ Die insgesamt sechs Mannschaften standen sich am Karsamstag und Ostersonntag zunächst Jeder gegen jeden gegenüber. Diese Gruppenphase beendeten die EHCler „weiß“, zusammengestellt aus den jüngeren Perspektivspielern des Klosterseer Talentschuppens und ein paar auswärtigen Gastspielern, als Erster.

Gleichauf mit den Brandis Juniors aus dem kleinen Schweizer Dorf Hasle bei Burgdorf im Emmental unweit von Bern, aufgrund des 2:1-Sieges im direkten Duell, aber eben besser platziert. Das interne EHC-Duell gegen Team „rot“, besetzt mit den aktuellen U20-Meisterspielern, ging gleich zum Auftakt übrigens mit 6:2 an „weiß“. In der Zwischenrunde rannte sich der Vorrunden-Primus am EHC Bad Aibling (2:4) fest, womit nur das „kleine Finale“ blieb. Da kam es erneut zum Klosterseer Haus-Duell, das die erfahrenen „roten“ – davor mit 1:2 gegen die Schweizer Gäste am Endspiel gescheitert – mit 6:2 für sich entschieden.

„Das war noch einmal ein tolles Erlebnis“, freute sich Stürmer Julian Dengl nach fast 80 Pflicht-, Vorbereitungs- und Turnierspieleinsätzen seit September in der Oberliga und EHC-U20 aber auch auf die anstehende Pause, während er an der Bande den Überraschungserfolg der Bad Aiblinger gegen die Brandis Juniors (3:1) im Finalspiel beobachtete.

Schon mit Blick auf das nächste Eishockey-Jahr schloss Markus Eberl mit dem Gedanken, sich eine Wiederholung des internationalen Turniers absolut vorstellen zu können. „Dann wäre es bei frühzeitigem Kontakt von Gästeteams und Beginn der Vorbereitungen sogar möglich, dass alles noch größer aufzuziehen und in Kooperation mit dem Verband vielleicht sogar einen Schiedsrichter-Lehrgang zu integrieren.“ ele