Handball: Gesplittete Bayernliga, derbyreiche Bezirksoberliga

HANDBALL - Ligenplan des Verbands überrascht: Bayernliga wieder in zwei Gruppen

Von Olaf Heid schließen

Die Handballfreunde können sich wieder auf eine spannende und interessante Saison 2023/24 freuen. Die spielleitenden Stellen haben die Gruppeneinteilungen veröffentlicht. In der Bayernliga kommt es dabei zu einem Novum: Mit Drittliga-Absteiger TSV EBE Forst United und dem Landesliga-Meister TSV Vaterstetten sind nun sogar zwei Teams aus dem Landkreis vertreten.

VON OLAF HEID

Landkreis – Dass, was beide Vereine vor Veröffentlichung der Staffeln intern beschäftigt hat, ist die nun doch wieder praktizierte Zweiteilung in Nord- und Südgruppe mit anschließender Auf- und Abstiegsrunde. „Ich kenne die Hintergründe nicht und bin sehr erstaunt. Das hatte ich so nicht erwartet“, teilte der TSVV-Cheftrainer Tobias auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung mit. „Wir hatten uns ein bisschen darauf gefreut, mal Gegner zu haben, die wir noch gar nicht kennen. Jetzt treffen wir zum Teil wieder auf Bekannte, die auch mal in der Landesliga mit uns gespielt haben“, so Graf weiter. „Am Ende aber ist es natürlich aus Sicht der Fahrerei und des Aufwands super. Wir freuen uns aufs Wiedersehen mit vielen.“

Auch beim Landkreisrivalen in Ebersberg, der ebenfalls schon seine Vorbereitung gestartet hat, schüttelte man über die verkleinerte Gruppe den Kopf: „Es ist super schade, was da gemacht wird“, bedauerte Felix Mäsel, Spartenleiter weiblich bei Forst United. Er wusste aber um die Hintergründe: „Dass die Frauenliga trotz erhöhten Abstiegs in der abgelaufenen Saison doch wieder getrennt wird, hat mit einer Regeländerung beim DHB zu tun. Es gibt keinen direkten Aufstieg mehr in die 3. Liga. Als Bayerischer Meister muss man dann noch Relegation gegen den Baden-Württemberg-Champion spielen.“

Die Folgen seien einleuchtend, so der United-Funktionär weiter. „Daher muss die Zahl der Spieltage verkleinert werden, um die Relegation zeitlich noch unterzubringen.“ Der Spielplan werde dadurch schon „sehr zerpflückt“, wodurch die Attraktivität der Liga sinke, meinte Mäsel. Der Vorrunde wird dann noch eine mit beiden Gruppen gemischte Meister- beziehungsweise Abstiegsrunde folgen. Egal welche es wird, die Ebersberger Handballerinnen werden dazu beim Start in neuen Trikots antreten. Der Verein stellte im Rahmen der Ebersberger Beachtage am vergangenen Freitag sein neues Outfit, das alle Teams von Minis bis zu den Damen tragen, in einem „Sandwalk“ im Klosterbauhof der Öffentlichkeit vor.

Auch im Handball-Bezirk Oberbayern sind die Gruppen bekannt gegeben worden. Hier hat es in der Bezirksoberliga kurz danach bereits eine überraschende Veränderung gegeben: Denn der TSV Haar hat seine Mannschaft zurückgezogen. Die Liga startet damit nur noch mit elf Vereinen, darunter sind – wie bisher – der TSV Grafing und auch Forst United II gelistet.

Erfreulich ist, dass auch die Bezirksliga weiter mit einem Landkreisteam besetzt ist. Die Frauen des SV Anzing mussten lange um den Klassenerhalt zittern, nachdem sie als Zehnter eigentlich auf einem Abstiegsplatz gelandet war. „Wir vermuten, dass es mit Milbertshofen zu tun hat. Da muss die Zweite absteigen, weil die Erste aus der Bezirksoberliga runter kommt“, erläuterte SVA-Betreuerin Sandra Reim. Auch eine mögliche Relegation war vom Tisch, denn mit Solln hat sich ein weiterer Bezirksligist abgemeldet. „Ich freue mich riesig für die Mannschaft. Wir haben bis zum Schluss gezittert“, so Reim nachdem sie den Klassenerhalt schwarz auf weiß nachlesen konnte. „Wir hatten bereits eine Teambesprechung, in der Ziele gesteckt wurden. Die Motivation ist sehr gut und jetzt geht es ins Training. Die ersten vier Wochen Kondition, Stabilität und Kraft und dann zurück zum Ball.“

Die Anzinger Männer hingegen müssen sich nach dem bitteren Abstieg aus der Bayernliga in einer starken, runderneuerten Landesliga Süd (acht neue Teams!) behaupten. Sie haben seit vergangenem Montag die harte Vorbereitung unter Leitung von Athletiktrainer Henri Neugebauer aufgenommen. Im Hintergrund basteln die Verantwortlichen der SVA-Löwen derweil fleißig an einem Kader, der den sofortigen Wiederaufstieg schaffen soll.

Neu vorgestellt wurden beim SVA zuletzt zwei Akteure: Für die Position Rückraum-Mitte kommt mit Philipp Schnabel (26) eine interessante Verstärkung. Der 26-Jährige wurde im Handball-Leistungszentrum in Großwallstadt ausgebildet und spielte zuletzt in der Hessen-Oberliga bei TuSpo Obernburg. Ein neuer Keeper ganz aus der Nähe Anzings steht dazu ebenfalls parat. Raphael Stein (27) hütete zuletzt das Tor des TSV Grafing. Der neue Löwen-Coach Bob Zermani wird Anfang Juli seine erste Einheit leiten.

Die Bezirksoberliga der Männer hat allerdings einen besonderen Glanz erhalten: Sie mutiert nach dem Aufstieg der Anzinger Zweiten zur Derbyliga, denn nun sind wieder alle vier Vereine des Landkreises hier vertreten. In der Bezirksliga hält nun die ebenfalls wieder nach nur einem Jahr zurückgekehrte Löwen-Dritte des SVA die Fahne hoch, in der Bezirksklasse hat der TSV Grafing keine Reserve mehr gemeldet. Hier finden sich nun nur noch Ebersberg II und Vaterstetten II wieder.

Gruppeneinteilung 2023/24

FRAUEN

Bayernliga Gruppe Süd (7 Teams)

SV München Laim, TSV Ismaning, TSV EBE Forst United, TSV Haunstetten II, HT München, TSV Schwabmünchen,TSV Vaterstetten.

Bezirksoberliga (11)

HSG B-one, SG Süd/Blumenau, SV Bruckmühl (alle Aufsteiger), SV München Laim II, TS Jahn München, TSV Brannenburg, TSV EBE Forst United II, TSV Forstenried, TSV Grafing, TSV Ismaning II, TuS Traunreut.

Bezirksliga 2 (10)

ESV Freilassing, ESV Rosenheim (Aufsteiger), TSV Übersee, TuS Raubling, SV Erlstätt, SHC Salzburger Handballclub, HT München II, SV Anzing, SVN München, Kirchheimer SC.

Bezirksklasse 2 (8)

HSG B-one III, MTSV Schwabing II, SG Süd/Blumenau III, TSV Brannenburg II, TuS Prien, TSV Grafing II, TSV Sauerlach (Absteiger), TSV Vaterstetten II (neu).

MÄNNER

Landesliga Süd (12)

ASV Dachau (Aufsteiger), TSV Herrsching, TSV Ottobeuren, Dietmannsried/Altusried, TSV Niederraunau, FC Bayern München (Aufsteiger), TSV Ismaning (Absteiger), TSV Friedberg (Absteiger), TSV Haunstetten (Absteiger), SC U´hofen-Germering (Aufsteiger), SV Anzing (Absteiger), TSV Schwabmünchen (Aufsteiger).

Bezirksoberliga (12)

ESV Rosenheim, HT München II (Absteiger), MTSV Schwabing (Aufsteiger), SG Süd/Blumenau, SV Anzing II (Aufsteiger), TSV EBE Forst United, TSV Forstenried (Aufsteiger), TSV Grafing, TSV Milbertshofen, TSV Sauerlach, TSV Übersee, TSV Vaterstetten.

Bezirksliga 2 (12)

ESV Freilassing, HT München III (Absteiger), SBC Traunstein, SV Anzing III (Aufsteiger), SV Bruckmühl, SVN München (Aufsteiger), TSV Brannenburg, TSV Haar, TSV Trudering (Absteiger), TuS Prien, TuS Raubling, TuS Traunreut.

Bezirksklasse 3 (8)

HSG B-one II, HT München IV (Absteiger), Kirchheimer SC II, SV Bruckmühl II, TSV EBE Forst United II, TSV Sauerlach II (Absteiger), TSV Trudering II, TSV Vaterstetten II.