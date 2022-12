Volleyball: Nur Etappenerfolge für Landesliga-Teams

Von: Julian Betzl

Teilen

Marco Weger kam mit dem TSV Vaterstetten nicht zum Auswärtspunkt. Foto: s.rossmann © s.rossmann

Grafing/Vaterstetten – Keinerlei Punkterfolge gab es am vergangenen Spieltag der Volleyball Landesliga Süd-Ost für die beiden Landkreis-Vertreter zu holen. Während sich das weiterhin punktlose Ligaschlusslicht SG Grafing III/Bruckmühl für eine Leistungssteigerung beim TSV Schönberg nurmehr mit einem Satzerfolg belohnen konnte (1:3), wartet der TSV Vaterstetten nach seinem 1:

3 aus dem Gastspiel beim TUS Holzkirchen weiterhin auf Saisonsieg Nummer zwei.

Obwohl sich die Spielgemeinschaft aus Grafing und Bruckmühl diesmal ohne Verstärkung aus der Bärenstadt nur zu sechst aufgemacht hatte, waren die Hoffnungen auf den ersten Punkterfolg durchaus gegeben. Schließlich hatten die Schönberger Hausherren beim ersten Ballwechsel bereits ein anstrengendes Fünf-Satz-Match gegen Unterhaching II (3:2) in den Knochen. Das Team um SG-Coach Udo Zierhut verkaufte sich zwar teuer und konnte einen Schönberger Durchhänger im zweiten Satz zum 25:19-Etappenerfolg ausnutzen; doch fehlte es der unerfahrenen, jungen Truppe laut Zierhut in der Crunchtime zu oft an „Kaltschnäuzigkeit“, weshalb das Endergebnis mit 3:1 (25:19, 19:25, 25:15, 25:19) auch leistungsgerecht ausfiel.

Über eibnen Zwischenerfolg kamen auch die TSVV-Herren im Duell mit Holzkirchen nicht hinaus: Die Hausherren siegten mit 3:1 (25:15, 25:18, 21:25, 25:21) und halten die Mannschaft von TSVV-Trainer Markus Halm damit vorerst in der Abstiegszone fest. Dabei hatte sich dieser nach der Pflichtsieg-Premiere gegen die Grafinger Dritte den Start einer Erfolgsserie erhofft, den die TUS-Herren ihrerseits mit zwei souveränen Satzerfolgen zu Spielbeginn rasch abzubügeln wussten. Eine erfolgreiche Aufholjagd der Gäste um Libero Marco Weger wurde anschließend an den 25:21-Gewinn mitunter durch mangelnde Wechseloptionen erschwert. JULIAN BETZL

SG Grafing III/Bruckmühl: Baur, König, Schnödt, Schönberger, Ströbl, Willibald.

TSV Vaterstetten: Böhm, Friederich, Halm, Marziniak, Rasch, Schleicher, Schroeter, Weger.