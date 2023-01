EHC Klostersee schrammt in Overtime nur Zentimeter am Heimsieg gegen EV Lindau Islanders vorbei

Viel Puckkontrolle und gute Aussichten auf einen Heimdreier hatten der EHC Klostersee (in Rot) mit (vorne) Jordan Stallard und (hinten) Vili Vesalainen gegen die Lindau Islanders. Pastachak verpasst zwei Sekunden vor der Schlusssirene den EHC-Dreier © stefan rossmann

EHC Klostersee holt in der Eishockey Oberliga-Süd einen Zähler gegen Lindau, hadert aber mit der Chancenverwertung.

Grafing – Einen verdienten Punkt erkämpfte sich der EHC Klostersee am Sonntagabend beim 1:2 gegen die Lindau Islanders nach Verlängerung. Freilich wäre für die Grafinger sogar mehr möglich gewesen, hätten sie ihre erstklassigen Möglichkeiten im letzten Drittel denn ausgenutzt.

„Wir wollen an die Leistung von vor zwei Tagen anschließen“, erklärte EHC-Trainer Dominik Quinlan und bezog sich dabei insbesondere auf die formidable Vorstellung seiner Rot-Weißen in den ersten beiden Spielabschnitten bei Spitzenreiter Weiden.

Bei nahezu dem gleichen Kader entschied sich der EHC-Headcoach wie schon zu Beginn in Weiden für einen Außenstürmerwechsel in den Reihen eins und zwei. Marc Bosecker und Jordy Stallard tauschten sozusagen ihre Offensivformation.

Gästetrainer John Sicinski stellte vor dem ersten Bully klar, dass er von seinen Islanders „eine Reaktion“ auf den zuvor dürftigen Auftritt erwarte. Mit dem 2:5 im direkten Duell hat Lindau auf die Passau Black Hawks im Kampf um Platz zehn und damit die Teilnahme an den Pre-Playoffs weiter an Boden verloren.

Lindau-Goalie wehrt etwa halbes Dutzend Klostersee-Schüsse im ersten Abschnitt ab

Eher zerfahren, mit beiderseits vielen nicht gut getimten Zuspielen und damit häufig wechselnden Puckbesitz, verging die Anfangsphase in der Grafinger Wildbräu-Scheune. Es waren schon fast fünf Minuten vergangen, bevor sich Dominik Hattler im EVL-Kasten bei einer Direktabnahme von Felix Kaller nach Vorarbeit von Vili Vesalainen erstmals strecken musste.

Den Islanders-Torhüter, hinter dem verletzten Platzhirsch Matthias Nemec und den zwei als „erste“ Backups vorgesehenen, aber nicht verfügbaren Förderlizenz-Goalies, war beim EHC als möglicher Schwachpunkt ausgemacht worden. Im ersten Abschnitt aber konnte er das etwa halbe Dutzend Schüsse auf sein Tor allesamt abwehren.

Die größte Chance der Grafinger, eine Zwei-auf-Eins-Situation von Vitus Gleixner und Simon Roeder, bereinigte ein Lindauer Verteidiger (14.). Kurz davor hatten die Gäste die Führung herausgearbeitet, im Powerplay ganze vier Sekunden vor Ablauf der Strafzeit (12.). Mit dem knappem Rückstand für die EHCler ging‘s in die Pause, in der die fast 600 Zuschauer von den Klosterseer U7-Talenten unterhalten wurden.

Pastachak verfehlt Klostersee-Dreier zwei Sekunden vor der Schlusssirene um Zentimeter

In der Gastgeber-Kabine waren unterdessen sicher auch die drei unnötigen und vermeidbaren Hinausstellungen ein Thema. Im zweiten Abschnitt verpasste zunächst Simon Roeder nach Vesalainen-Pass den Ausgleich (23.). Marinus Schunda im EHC-Kasten verhinderte nach knapp 30 Minuten mit einem „Big Save“ gegen Alexander Dosch den höheren Rückstand. Kurz darauf scheiterte Lynnden Pastachak mit einem Alleingang in Unterzahl (32.). Am Ende blieb das eng umkämpfte Mitteldrittel torlos.

Mit nur noch vier Verteidigern und kleinen Umstellungen in den drei Angriffsformationen übten die Klosterseer in den letzten 20 Spielminuten sofort viel Druck aus. Philipp Quinlan scheiterte bereits in der 41. Minute knapp am Ausgleich. Das 1:1 war dann Matthias Baumhackl mit seinem ersten Saisontreffer vorbehalten, der mit einem Handgelenkschlenzer von Linksaußen in den rechten Winkel erfolgreich war (49.).

Den möglichen Dreier hatte Klostersees Kanadier Lynnden Pastachak zwei Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit auf dem Schläger. Lindaus Schlussmann war bereits ausgespielt, der Puck aber ging denkbar knapp am Pfosten vorbei. In der Overtime nutzten die Islanders erneut eine Überzahl zum spielentscheidenden Torerfolg aus (65.). ele

