Perfekt: Oberligist EHC holt schnell Verstärkung aus Kanada

Der neue Hoffnungsträger: Jordan „Jordy“ Stallard soll die Sturmflaute bei Oberligist EHC beheben. Foto: privat © Foto: privat/ehck

Nach der einvernehmlichen Trennung vom kanadischen Offensivverteidiger Joseph Leonidas Ende vergangener Woche (wir berichteten) hat der EHC Klostersee schnell Ersatz gefunden. Die dritte Importstelle neben Lynnden Pastachak und Vili Vesalainen wird im weiteren Saisonverlauf Jordan „Jordy“ Stallard einnehmen.

Grafing – Der 25-jährige Kanadier ist Mittelstürmer, womit die Grafinger mit ihrer vierten Lizenz (von fünf möglichen) fortan alle Kontingentstellen an Offensivspieler vergeben haben.

„Wir haben bislang in der Hälfte der Pflichtspiele nur jeweils ein Tor geschossen. Damit kannst du im Eishockey kaum etwas gewinnen. Außer du kassiert eben überhaupt keines und das ist fast nicht möglich“, begründete Trainer Dominik Quinlan den auf einen zusätzlichen Angreifer gerichteten Fokus bei der Suche nach einer ausländischen Verstärkung. „Jordy ist nicht nur mit Blick auf seine Vita und seine Statistiken einer, der uns schnell weiterhelfen kann. Ich habe inzwischen schon mehrmals mit ihm und auch einigen Leuten gesprochen, die seinen bisherigen Weg begleitet haben. Alle haben ihn als Angreifer mit Torriecher und einen guten Teamplayer beschrieben.“

Am heutigen Mittwochmorgen soll der aus der Kleinstadt Brandon im kanadischen Bundesstaat Manitoba stammende Stallard in Grafing eintreffen und nach zwei Trainingseinheiten mit den Rot-Weißen schon am Freitag in der Wildbräu-Arena gegen die Passau Black Hawks sein Debüt im EHC-Trikot geben.

Für den zusätzlichen Offensivwirbel, den man sich durch dessen Verpflichtung erhofft, dürften die Klosterseer finanziell in ein höheres Regal gefasst haben. Denn der Neuzugang, der die dringend benötigten Knipser-Eigenschaften mitbringen soll, hat sich in Kanada im höchstklassigen Nachwuchsbereich bewiesen. In der Western Hockey League (WHL), der Top-Juniorenliga für 15- bis 20-jährige Talente, skorte Stallard für Calgary Hitmen und die Price Albert Raiders (2017/18 mit der Bilanz von 47 Toren und 52 Assists in 79 Pflichtspielen), für die drei Jahre davor etwa der deutsche Nationalspieler und NHL-Star Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) stürmte.

„Das zeigt, über welche Fähigkeiten und welch Talent Jordy verfügt, kann aber natürlich kein Vergleich sein“, so Quinlan, der es dennoch für einen glücklichen Umstand hält, „dass wir ein derartiges Kaliber nach Grafing lotsen konnten, das immerhin auch von den Winnipeg Jets gedraftet worden ist“. Bei der NHL-Talentziehung 2016 war das in Runde fünf auf Position 127.

Die letzten drei Spielzeiten spielte Stallard für das Universitätsteam von Acadia Axemen in Wolfville (Nova Scotia) an der Ostküste Kanadas. Wobei zwei Jahre zwar trainiert wurde, der Spielbetrieb dort während der Corona-Pandemie aber fast komplett ruhte. Sein Wechsel danach zu Manchester Storm in die britische Elite Ice Hockey League (EIHL) stand unter keinem guten Stern. Dort verletzte sich Stallard im August nach nur wenigen Spielen und war außen vor, nachdem er wieder einsatzfähig und fit war. Das Storm-Management hatte seine Position inzwischen anderweitig vergeben.

„Das war unser Glück und hat letztlich ermöglicht, dass wir ihn nach Grafing lotsen konnten“, sagt Quinlan, dessen Aufgabe nun die schnellstmögliche Integration des 187 cm großen und 85 kg schweren Centers ist. ele