EHC Klostersee: Partystimmung nach Pleiten-Saison

Einmarsch der neuen U20 Bayernliga-Meister. © Stefan Rossmann

EHC Klostersee feiert Saisonabschluss mit über 200 Fans, Trikotversteigerung und U20-Meisterteam.

Grafing – Seit dem Wochenende gehört die Saison 2022/23 beim EHC Klostersee endgültig der Vergangenheit an. Nach den „Wren Hockey Classics“ auf dem Eis der Wildbräu-Arena und einer rauschenden Abschlussfeier im Partyzelt vor der Eisbahn geht‘s in die Sommerpause. Der rauschende Saisonausstand aus dem Vorjahr nach dem überraschenden Gewinn der Bayernliga-Meisterschaft und dem Oberliga-Aufstieg nur sechs Jahre nach dem Rückzug aus der Drittklassigkeit und Neubeginn ganz unten war natürlich nicht zu toppen.

Schon die Planungen beim EHC waren eine gute Nummer kleiner ausgerichtet. Wie sich schnell herausgestellt hat, viel zu bescheiden. Die aufgebaute Location für etwa 200 Personen platzte jedenfalls schnell aus allen Nähten. Am frühen Abend versammelten sich die Fans und Interessierten noch um die Eisfläche herum und zogen „Eishockey zum Anfassen“ dem Fußball-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund auf Leinwand im Zelt ganz klar vor.

Trotz vieler Niederlagen ziehe ich den Hut vor unserem Team, das es überwiegend gegen Vollprofis aufgenommen hat.

Mit Beginn des offiziellen Teils verlagerte sich das Geschehen in und auf die „Stehplätze“ rund um die Party-Location. „Mit so einem Andrang hatten wir nach einer sportlich nicht sehr einfachen und insgesamt turbulenten Spielrunde überhaupt nicht gerechnet“, zeigte sich Präsident Sascha Kaefer beeindruckt. Rückblickend auf das eingegangene Abenteuer Oberliga („Das hatten wir vor einem Jahr so ausgerufen und das war‘s im wörtlichen Sinne tatsächlich“) merkte der EHC-Boss an: „Trotz vieler Niederlagen ziehe ich den Hut vor unserem Team, das es überwiegend gegen Vollprofis aufgenommen hat. Sehr erfreulich war der Zuschauer-Zuspruch auf den Rängen und am Live-Stream.“

Allein durch den phänomenalen Heimsieg gegen die Starbulls Rosenheim habe sich der Oberliga-Aufstieg rentiert, sagte Kaefer unter tosendem Beifall, der unvermindert anhielt, als die U20-Truppe mit Trainer Gert Acker als diesjähriger Bayerischer Meister und Aufsteiger in die DNL III die Bühne betrat. „Das zeigt, dass sich Nachwuchsarbeit lohnt“, betonte der Klubchef, bevor er das Mikrofon für die beliebte Trikotversteigerung an Willi Vollmayer übergab, der als SpradeTV-Kommentator ligaweit bereits Kultstatus genießt.

Mit wenigen Ausnahmen – der Finne Vili Vesalainen ist bereits in die Heimat abgereist, dazu fehlten die Urlauber Yannick Kischer, Philipp Hähl und Simon Roeder – überreichten die Klosterseer Spieler ihre Trikots persönlich an die Ersteigerer, von denen einige mit 500 Euro und mehr für ihren Erwerb sehr tief in die Tasche griffen. Bis der gemütliche Teil beginnen konnte, war es schon fast Mitternacht. ele

Startpreis 300 Euro: Stadionsprecher Markus Singer (li.) und Willi Vollmayer bei der Trikotversteigerung. © Stefan Rossmann