Erster EHC-Abgang fix: Pastachak wird Eispirat

Umschulung zu Torhütern? Nein, die EHC-Stürmer Raphael Kaefer (links) und Lynnden Pastachak, der nach Dorfen wechseln wird, zogen nur für ein internes Gauditrainingsspiel die schwerere Ausrüstung an. „Pastas“ Bilanz: 47 Tore in 73 Spielen, 91 Skorerpunkte © ele

Klostersee-Kanadier Lynnden Pastachak wechselt vom Oberligisten zu Bayernligist ESC Dorfen.

Grafing – Erster Spielerabgang beim EHC Klostersee – ein nicht unbedingt erwarteter, im engeren Umfeld des Eishockey-Oberligisten aber auch nicht überraschender. Nachdem entsprechende Gerüchte bereits die Runde gemacht hatten, folgte dieser Tage die Bestätigung: Der Kanadier Lynnden Pastachak wird die Grafinger nach zwei Jahren im rot-weißen Trikot verlassen und sich wohl dem ESC Dorfen Eispiraten anschließen.

„Ja, wir sind uns mündlich einig und ich will dorthin wechseln“, bestätigte der 26-jährige Stürmer seinen bevorstehenden Transfer zum Bayernligisten aus dem nördlichen Nachbarlandkreis am Dienstagabend am Rande einer freiwilligen Trainingseinheit in der Wildbräu-Arena. Hier versuchten sich Pastachak und EHC-Kapitän Raphael Kaefer als Torhüter, während im Gegenzug Philipp Hähl und Marinus Schunda in eine Spielerkluft schlüpften. Den vorliegenden Vertrag wolle er in den nächsten Tagen unterzeichnen, verriet der Kanadier.

Der Abschied vom EHC falle ihm nicht leicht, weil er in Grafinger Kabine viele Freunde gefunden und sich immer sehr wohl gefühlt habe. Wohnen wird der schnelle Offensivspieler zusammen mit seiner Freundin weiterhin in der Bärenstadt und zu Trainingseinheiten und Spielen nach Dorfen pendeln. Die Eispiraten haben den Klassenerhalt im Bayerischen Oberhaus soeben durch ein 3:1 gegen den EC Pfaffenhofen eingefahren.

Für die Isenstädter entschieden habe er sich aufgrund der sportlichen Perspektive dort. „Ich habe mit einigen Leuten gesprochen und denke, dass mit dem Team das zusammengestellt werden soll ein Platz in den Top-Vier der Bayernliga möglich ist“, sagte Pastachak, dem außerdem ein weiteres externes Angebot von einem zukünftigen Bayernligisten vorlag. Die EHC-Führung hatte dem nordamerikanischen Angreifer vor einigen Wochen ihre Vorstellungen zur weiteren Zusammenarbeit aufgezeigt.

„Er hat sich letztlich anders entschieden“, kommentierte der Sportliche Leiter Max Kreitmaier dessen nun feststehende Demission. Nach einer eher durchwachsenen Saison, in der Pastachak zum Oberliga-Start einige Spiele aufgrund einer Sperre verpasst hatte und dann immer wieder von kleineren Verletzungen ausgebremst wurde, war man in der Klosterseer Vorstandschaft von einer Weiterverpflichtung für eine Importstelle offenbar auch nicht komplett überzeugt.

Seine Qualitäten – laufstark, kampf- und einsatzfreudig – konnte der sowohl auf der Außenbahn wie auch als Mittelstürmer einsetzbarer Offensivspieler nach dem Drittliga-Aufstieg nicht immer zur Geltung bringen.

In der Bayernliga-Saison 2021/22 war er, eher zufällig und erst kurz vor Beginn der Punkterunde zum EHC Klostersee gestoßen, in einem funktionierenden Team auf Anhieb eine der tragenden Säulen auf dem Weg zur Bayerischen Meisterschaft. In insgesamt 73 Pflichtspielen für die Klosterseer sammelte Pastachak 91 Scorerpunkte, aufgeteilt in 47 Tore und 44 Assists. ele