Peiting-Phlegma bleibt bestehen: Klostersee verliert beim ECP mit 0:5

Erfolglose EHC-Zange: Der Stockkampf mit dem EC Peiting blieb für das weiße Klostersee-Ballett um den Finnen Vili Vesalainen (links) und Kapitän Raphael Kaefer (rechts) am Sonntagabend tor- und erfolglos. © roland halmel

Dem EHC Klostersee will bei der 0:5-Auswärtsniederlage gegen den EC Peiting nicht mal der Ehrentreffer gelingen.

Grafing – Es blieb auch im vierten Saison-Vergleich dabei: Der EHC Klostersee kommt mit dem EC Peiting als Gegner in der Oberliga Süd irgendwie überhaupt nicht zurecht. Das Gastgeber-Team dominierte die Partie, doch eine engere Kiste wäre für die Grafinger definitiv möglich gewesen. Beim glatten 0:5 am Sonntagabend passte der Einsatz, doch offensiv war es erneut zu harmlos.

„Wir wollen Präsenz zeigen und anders als gegen Weiden in die Zweikämpfe kommen“, erklärte Grafings Trainer Dominik Quinlan das Vorhaben gegen den Tabellensechsten, der nach jüngst zwei Niederlagen um die direkte Playoff-Qualifikation bangen muss. Die gleiche Aufstellung wie zwei Tage davor sollte das Umsetzen gegen den ECP, der mit Felix Beauchemin-Brassard den Top-Torjäger der Oberliga Süd stellt. Die 38 Tore, die der Kanadier bislang erzielt hat, verteilen sich bei den Rot-Weißen auf komplette zwei Angriffsreihen.

Vielleicht hatte die EHC-Deckung den Goalgetter ja zu sehr im Blick, als man nach nur 47 Sekunden in Rückstand geriet. Beauchemin-Brassard hatte da abgelegt auf seinen Landsmann Samuel Payeur, der Philipp Hähl mit einem Schlenzer in das kurze Eck überraschte. Nach diesem Blitzgegentor zum 0:1 bekamen die Klosterseer zunehmend mehr Ordnung in die eigenen Aktionen. Zwar waren die gefährlichen Vorstöße überschaubar und an einer Hand abzuzählen, aber Peiting kam im ersten Abschnitt trotz optischer Überlegenheit eben auch nicht mehr wirklich zwingend in Position.

Grafinger arbeiten sich vergeblich am Ehrentor ab

Die beste Möglichkeit zum Ausgleich für den EHC ließ Jordy Stallard im Powerplay liegen, nachdem Verteidiger Yannick Kischer im Slot gut gearbeitet hatte (15.). Im Mitteldrittel hätte Peiting erhöhen können – Hähl entschärfte in der 28. Minute einen Alleingang – die Begegnung hätte aber auch kippen können. Wenn die Grafinger die Nerven behalten hätten und cooler im Abschluss gewesen wären.

Doch Marc Bosecker scheiterte im „Penalty-Duell“ an ECP-Gaolie Konrad Fiedler, der sich unter anderem mit diesem Big Save den Shut-out verdiente (30.). Und auch Vili Vesalainen kam nach feiner Vorarbeit von Kapitän Raphael Kaefer in Überzahl nicht zum Zug, sondern wurde im letzten Augenblick von Rob Brown abgeräumt (32.). Der 41-jährige Routinier, vor knapp 20 Jahren aus seiner kanadischen Heimat nach Peiting gekommen (und später in der DEL Karriere gemacht), wurde kurzerhand reaktiviert und debütierte gestern.

Nach einem Doppelschlag der Gastgeber zum 0:3 hatte der Favorit wieder Oberwasser (35. / 36.). Philipp Quinlan vergab kurz vor Drittelende aussichtsreich den Anschlusstreffer, dafür traf der EC Peiting 46 Sekunden nach Beginn des letzten Abschnitts. Die Klosterseer Gäste arbeiteten sich nach dem fünften Gegentor sogar am Ehrentreffer letztlich vergeblich ab. ele

