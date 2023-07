Poinger Glücksgefühle bei Triathlon-WM in Hamburg

Die letzten Meter der Schinderei durch die Straßen der Hansestadt: Anton Jell kurz vor dem Zieleinlauf bei der Triathlon-Weltmeisterschaft. © (Julian Merkl)

Alle Teilnehmer der SG Poing finishen bei Triathlon-Weltmeisterschaft in Hamburg. Anton Jell wird Sprint-Fünfter.

Hamburg/Poing – Überglücklich, aber auch vollkommen ausgelaugt erreichte Anton Jell (37) das Ziel bei der Triathlon-Weltmeisterschaft über die Sprint-Distanz in Hamburg. Als Fünfter von rund 80 Athleten seiner Altersklasse 35-39 hatte er für seine SG Poing ein überragendes Ergebnis erzielt. „Für mich war es das perfekte Rennen – und am Ende war es ehrlicherweise auch das beste Ergebnis, das für mich möglich war“, fasste Jell seinen Wettkampf zusammen.

Nach 750 Metern Schwimmen kam Jell nach 11:20 Minuten auf Schlagdistanz zur Spitze aus dem Wasser. Die nach der ersten Disziplin vorhandene Lücke zur führenden Radgruppe zuzufahren – ein Kraftakt für den 37-Jährigen. Doch es sollte sich für ihn lohnen. Denn im Sog der Spitzengruppe befand sich Jell nun in weitaus aussichtsreicherer Position, als bei einem 20 Kilometer langen Solo-Ritt durch den Hamburger Wind.

Im abschließenden Lauf über fünf Kilometer lag Jell zwischenzeitlich sogar auf dem dritten Rang, war mit dem fünften Platz im Ziel nach 1:04:40 Stunde aber überglücklich. „Es ist alles so gut gelaufen für mich, einfach ein geiles Rennen. Auf einmal bist Du dann Fünfter bei einer Weltmeisterschaft. Wow“, sagte der Poinger.

Kraftakt auf der Radstrecke hilft

Etwas weniger Glück bei der Fahrradgruppe hatte der Plieninger Patrick Göll. Der 38-Jährige musste in wechselnden Kleingruppe oder gar allein gegen den Wind kämpfen. Mit Position 45 in der Altersgruppe 35-39 war aber auch er am Ende zufrieden. „Die Stimmung war super, das Event toll organisiert. Es hat sich hier alles richtig professionell angefühlt“, so Göll. Mit der eigenen Leistung (1:10:53 Std.) sei er zufrieden, schließlich sei das Niveau der Teilnehmer sehr hoch gewesen. „Für mich war bei der Weltmeisterschaft das Dabei-sein alles. Und für die Familie war es ein schöner Ausflug nach Hamburg.“

Der dritte Athlet im Bunde der SG Poing, Faris Abbas (52), kam in der Altersklasse 50-54 auf Rang 76 (1:14:25 Std.) ins Ziel. Er ließ dabei rund 40 Athleten aus fünf verschiedenen Kontinenten hinter sich.

Sven Pollert (31) lag in der Altersklasse 30-34 bis nach dem Radfahren an der Spitze des Feldes (41:52 Minuten). Im abschließenden Lauf über fünf Kilometer fiel er allerdings noch auf Rang 13 (1:04:28 Std.) zurück und verpasste damit die angestrebte Top-Fünf-Platzierung. In den vergangenen Wochen hatte den Markt Schwabener Ausdauersportler eine hartnäckige Fußverletzung ausgebremst, sodass eben jener Lauf nur eingeschränkt möglich war. Dass Pollert das Feld nach dem Radfahren anführt und dann im Laufen Federn lässt, war bereits in den vergangenen Wettkämpfen zu beobachten. Eine Wunderheilung bis zur WM blieb aus, Pollert musste in der Hansestadt auf die Zähne beißen.

Mir hat es so was von den Stecker gezogen. Ich bin körperlich komplett ausgelaugt.

Die Schinderei durch die Hamburger Innenstadt hinterließ auch bei Anton Jell körperliche Spuren. Nachdem es am Abend des Wettkampfs noch bis in die Morgenstunden mit den Teamkameraden um die Häuser ging, war am nächsten Tag schnell die Belastungsgrenze erreicht. „Mir hat es so was von den Stecker gezogen. Ich bin körperlich komplett ausgelaugt“, meinte Jell.

Die Glücksgefühle überwogen auch bei ihm aber, trotz aller Wehwehchen. Denn so viele Nachrichten aufs Handy, wie an diesem Wochenende, habe der Poinger Triathlet in seinem Leben noch nie erhalten.

Glücklich im Ziel, nahe des Hamburger Rathauses (v.l.): Sven Pollert, Anton Jell und Patrick Göll. © privat