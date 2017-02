Playoff-Auftakt ist gelungen

Pucksuche mal anders. Gleich sieben Mal befand sich die schwarze Hartgummischeibe am Freitagabend im Waldkirchener Tor. Der EHC Klostersee gewann das erste Playoffspiel mit 7:0.

Eishockey - Bezirksliga-Playoffs

Teil eins hat Eishockey-Bezirksligist EHC Klostersee erledigt. Mit 7:0 Toren gewannen die Grafinger zum Auftakt des Playoff-Viertelfinales gegen den ESV Waldkirchen.

Grafing – Erfolgreicher Playoff-Auftakt für den EHC Klostersee. Vor knapp 500 Zuschauer besiegten die Grafinger Bezirksliga-Eishackler im ersten Viertelfinal-Match der Serie „best of three“ den ESV Waldkirchen auf eigenem Eis mit 7:0 (4:0, 1:0, 2:0) Toren.

Schnell hatten die Rot-Weißen gegen den Gast aus Niederbayern ihre Anfangsnervosität abgelegt. Türöffner für den am Ende ungefährdeten und in der Höhe nicht einmal angemessen ausgefallenen Sieg war ein verwandelter Penalty von Gennaro Hördt nach gut drei Minuten.

Nicht zu halten waren die temporeich aufzeigenden und drückend überlegenen EHCler insbesondere in Überzahl. Fünf Treffer wurden aus dem Powerplay heraus kreiert. Die Tore für die Klosterseer, denen am Sonntag in Waldkirchen (17.30 Uhr) die zweite Partie bevorsteht, erzielten Gennaro Hördt, Nicolai Quinlan (je 2), Bernd Rische, Matthias Baumhackl und Marvin Kablau. ele