Flückiger vor Türkgücü-Abflug

Profifußballer Franco Flückiger will zur nächsten Saison neue Wege gehen. © Imago

FUSSBALL Plieninger Torwart und Trainer will in eine neue Richtung gehen

Pliening – Seit gut fünf Jahren gilt Türkgücü München in fast jeder Wechselperiode als ungeschlagener Transfer-Tausendsassa in der Fußballregion rund um München. Beginnend mit dem ununterbrochenen Durchmarsch von der Landesliga in den Profifußball, wurde spätestens im Sommer regelmäßig ein Großteil des Kaders neu besetzt. So wechselte auch Franco Flückiger 2019 von Regionalligist SV Wacker Burghausen ins Tor des damaligen Aufsteigers aus München und bildete dort zwischen den Pfosten den sicheren Rückhalt für den Aufstieg in die 3. Liga.

Gut anderthalb Spielzeiten lang musste sich der heute 31-jährige Keeper bis zu seinem Profi-Debüt gedulden, durfte aber immerhin beim Totopokal-Triumph tatkräftig mitwirken. Als er seine erste Drittliga-Chance vergangenen Dezember prompt nutzte und sich fortan nicht mehr verdrängen ließ, fiel Flückigers zweite Periode als Stammkraft ausgerechnet mit dem denkwürdigen und vorläufigen Ende von Türkgücüs Profi-Abenteuer zusammen.

Flückiger kann sich erst einmal nicht vorstellen bei Türkgücü zu bleiben

Nach der Insolvenz und dem vorzeitigen Zwangsabstieg versucht Türkgücü aktuell die notwendigen Lizenzauflagen für einen Neustart in der Regionalliga Bayern zu erfüllen. Auf der FuPa-Vereinsseite von Türkgücü wurden bereits 17 externe- sowie drei interne Neuzugänge für die kommende Spielzeit vermeldet.

Demgegenüber stehen 26 Abgänge. Darunter auch Franco Flückiger, dessen Kontrakt offiziell am 30. Juni ausläuft. Auf Nachfrage scheinen die Chancen jedoch gering, dass Flückiger seine Karriere bei Türkgücü fortsetzt. In seiner Instagram-Bio hat Flückiger den Münchner Verein durch drei Fußbälle ersetzt. „Wissen kann man‘s nie, aber bisher laufen die Gespräche in eine andere Richtung“, erklärt der Torhüter. „Ich stehe zwar mit interessierten Vereinen aktuell in Verhandlungen, einen unterschriftsreifen Vertrag für die neue Saison habe ich aber noch nicht vorliegen.“

Weiterhin Training für die Plieninger

Mit besonderem Interesse werden Flückigers Zukunftspläne derzeit beim TSV Pliening-Landsham verfolgt, wo der Profisportler in der abgelaufenen Saison den Cheftrainerposten für die Herrenmannschaft in der C-Klasse übernommen hat. „Die Jungs sehen das mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Flückiger. „Natürlich würden wir gerne weiterhin zusammenarbeiten. Aber sie wissen auch, was es mir persönlich bedeuten würde, sollte sich eine Möglichkeit ergeben, meine Profikarriere fortzusetzen und sich unsere Wege trennen würden.“

Seit dem offiziellen Saisonende bietet Flückiger seinen TSV-Kickern einmal pro Woche eine freiwillige Trainingseinheit im Kraftraum an. „Vier bis fünf Jungs waren schon regelmäßig da. Das sind auch diejenigen, auf die ich mich kommende Saison verlassen kann.“ Sechs Testspiele haben die Plieninger bereits terminiert und mit Marian Rötzer (33, FC Eitting II) sowie Behar Dobra (25, SG Markt Schwaben) zwei Verstärkungen an Land gezogen. Ob Franco Flückiger aber tatsächlich beim ersten Testlauf am 9. Juli (13 Uhr) gegen den FC Ebersberg II in der Plieninger Coachingzone steht, ist für den Torwart und Trainer nicht absehbar: „Ob und wohin ich mich fußballerisch- oder generell beruflich umorientieren muss, entscheidet sich in den nächsten Wochen.“