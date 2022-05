Müller ohne Nerven

Von: Raffael Scherer

Gleich zwei Goldmedaillen gewann der gehörlose Schütze Colin Müller bei den Deaflympics in Brasilien. © ICSD

Poinger gehörloser Schütze holt bei Deaflympics in Brasilien zwei Goldmedaillen.

Poing – Gleich zwei Goldmedaillen gewann der gehörlose Poinger Sportschütze Colin Müller bei den Deaflympics – bisher die höchste Errungenschaft für den 28-jährigen Welt- und Europameister der Hubertusschützen.

Damit trat Müller das Erbe seines Vorgängers Ingo Schweinsberg (52), ebenfalls Mitglied der Schützen Hubertus Poing, an. Der Anzinger gewann 2009 ebenfalls zwei Goldmedaillen in Taiwan, trat später als Schütze von der Bühne und ist heute Spartenleiter des Deutschen Gehörlosen Sportverbandes und Technischer Direktor des Internationalen Gehörlosen Sportkomitees (ICSD) und damit unter anderem zuständig für die Deaflympics.

Von Bronze über Gold zu Silber

Nachwuchstalent Müller blieb seitdem am Ball: Nachdem er 2013 in Sofia die Silbermedaille und 2017 im türkischen Samsun die Bronzeplakette gewonnen hatte, sicherte er sich mit dem Luftgwejr die beiden Goldmedaillen in Caxias do Sul bei den Deaflympics in Brasilien.

Diesmal waren 73 deutsche Sportler am Start, zwei davon aus dem Landkreis Ebersberg. Insgesamt traten laut ICSD 2401 Athleten aus 73 Nationen in 20 Sportarten an. Dabei kam Deutschland unter die Top Zehn im Medaillenranking (fünf Gold, acht Silber, sechs Bronze).

Wegen Corona mussten Deafletics immer wieder verschoben

Stolz: Der Poinger Collin Müller mit seiner goldenen Trophäe. © ICSD

In Brasilien mussten pandemiebedingt die Spiele seit Mai 2021 immer wieder verschoben werden. Dazu kam der schließlich feststehende, aber doch relativ spontan angekündigte Termin, was zu einem großen Organisationsaufwand führte, sowie technische Probleme, wie etwa die zu spät gelieferte elektronische Schießanlage, sodass die Wettkampfpläne geändert und teils verschoben werden mussten, so der ICSD.

In Caxias do Sul kam Müller in den Disziplinen 3x40 und Liegend zum Einsatz. Im Liegendkampf kam der Poinger als Drittplatzierter ins Finale. Bis der Final-Drittplatzierte Changhoon Choi, Deaflympic-Sieger von 2017, ausschied, war es knapp zwischen dem Ukrainer Dmitry Petrenko und eben dem 28-jährigen Müller. Bis zur 22. Runde führte Müller mit 225,6:224,8 Ringen. Zwei Schüsse später stand das Ergebnis schließlich nach 20,3:20.8 Zählern fest:. Müller gewann damit Gold und schaffte obendrein knapp um 0,3 Ringe einen neuen Deaflympic-Finalrekord.

Gleich zwei Tage später nächste Goldmedaille.

Zwei Tage später der nächste Einsatz in der Königsdisziplin 3x40: Mit seinem Kollegen Erik Hess aus Hessen schaffte Müller erneut den Einzug ins Finale. Der Ukrainer Oleksandr Kostyk ging als Drittplatzierter vom Stand, Hess und Müller blieben. Mit einer Gesamtwertung von 456,8:455,5 Ringen gewann der Poinger schließlich die zweite Goldmedaille, Hess erhielt den zweiten Platz und damit Silber.

Im LG-Mixed gewannen Sabrina Eckert (München) und Sebastian Herrmany (Frankenthal) jeweils Silber. Müllers Hubertus-Kollege Werner Lackerbauer (57) kam mit der Sportpistole 25m auf Platz sieben.