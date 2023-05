Merkur CUP-Vorrunde der Mädchen: Poing schielt kurz aufs Ticket

Der dunkelblaue Poinger Sturmlauf im Landkreisduell mit der SpVgg Markt Schwaben (gelb) war überaus erfolgreich: Für den 3:1-Sieg strichen die TSV-Mädels vier Zähler ein. © Roland Albrecht

MERKUR CUP: Landkreis-Quartett der E-Juniorinnen liefert tolle Fußballpartien, kommt aber in Lengdorf nicht über Vorrunde hinaus.

Lengdorf – Merkur-CUP-Vorrunde der Juniorinnen – die Veranstalter wissen schon, an wen sie sich da wenden können: an Venja Quast und ihre Mitstreiter vom FC Lengdorf. 16 Mädchenmannschaften spielten im Nachbarlandkreis bei einem perfekt organisierten Turnier in vier Gruppen die Teilnehmer für die Zwischenrunde aus. Auch vier Teams aus dem Kreis Ebersberg waren mit Hoffnungen aufs Weiterkommen angereist. Letztlich konnte sich aber niemand aus dem Landkreis-Quartett für die nächste Runde am 24 Juni – Austragungsort noch offen – qualifizieren.

Sowohl für die Nachwuchsfußballerinnen des TSV Aßling, der SpVgg Markt Schwabener Au als auch den TSV Grafing endete die diesjährige Merkur-CUP-Saison ohne einen Punkterfolg. Lediglich der TSV Poing durfte in Gruppe 3 kurzzeitig aufs Ticket für die Zwischenrunde schielen. Die Mannschaft von Trainer Bernd Mayer und Thomas Engelhard startete zwar mit einer 0:2-Niederlage gegen den späteren Gruppensieger ESV München ins Turnier, konnte anschließend jedoch das Landkreis-Duell gegen die Markt Schwabenerinnen mit 3:1 Toren für sich entscheiden und somit sogar den Extrapunkt ergattern, mit dem beim Merkur CUP ab drei erzielten Treffern je Team der Offensivgeist der Nachwuchskicker belohnt wird.

Zwar hätte es diesen Extrapunkt im abschließenden Match gegen die SpVgg Altenerding gar nicht gebraucht, um Platz zwei und damit die Zwischenrunde zu erreichen, sehr wohl aber einen Sieg. In einer Partie auf Augenhöhe zogen die Poingerinnen denkbar knapp mit 0:1 den Kürzeren. Ein Ergebnis, das für die Aßlingerinnen in Gruppe 1 quasi zur lästigen Gewohnheit wurde.

So sehr sich die Büchsenberger auch in Angriff und Verteidigung mühten, in allen drei Partien nie mehr als ein Gegentor zuließen – vorne wollte das runde Leder einfach nicht ins Netz gehen. Dementsprechend groß war die Aufgabe für Coach Michael Asel und Co-Trainerin Stina Fleischmann, ihre Schützlinge nach dem ernüchternden vierten Platz wieder aufzubauen, wussten doch alle, dass bei etwas mehr Fortune im Torabschluss deutlich mehr in dieser Gruppe für sie drin gewesen wäre.

Selbiges konnten die SpVgg Markt Schwabener Au und der TSV Grafing nicht von sich behaupten, als die letzten gratis Obstteller, Crêpes und Zuckerwatten bereits vertilgt und die letzten Sieger an der Fußballdartscheibe sowie beim Gewinnspiel im bunten Rahmenprogramm gekürt waren. Dafür waren die Niederlagen jeweils zu deutlich ausgefallen. Passend zu dem tollen Fußballtag auf der Anlage des FC Lengdorf gab es dann auch noch eine besondere Ehrung. Organisationschefin Venja Quast wurde vom DFB „für ihre herausragenden und vorbildlichen Leistungen mit dem Förderpreis Fußballhelden“ ausgezeichnet.

Der 29. Merkur CUP 2023 ist das weltweit größte E-Jugendturnier. Es wird vom Münchner Merkur mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) veranstaltet und von den Premiumsponsoren ESB Energie Südbayern, Radio Arabella und uhlsport gefördert. Außerdem unterstützen FC Bayern München und die SpVgg Unterhaching das Turnier. ESB ist zudem Fairplay-Partner des Merkur CUP sowie Förderer des Nachhaltigkeitsprojektes. Als lokaler Partner unterstützt die Raiffeisen-Volksbank Ebersberg das Turnier.

