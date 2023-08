Poings größter Familiengeburtstag: Tennisclub Rot-Weiß feiert 50. Jubiläum

Von: Armin Rösl

Teilen

Sie durften den neuen Platz 7 einweihen: Yannik Goldmann (9 Jahre) und Zoe Sundhaus (10). © J.Dziemballa

Das vermutlich schönste Geburtstagsgeschenk für den Tennisclub Rot-Weiß Poing: Pünktlich zum großen Geburtstagsfest ist der neue, siebte Platz des Vereins eröffnet worden.

Poing – Das vermutlich schönste Geburtstagsgeschenk hat die politische Gemeinde dem Tennisclub Rot-Weiß Poing gemacht: Pünktlich zum großen Sommergeburtstagsfest ist der neue, siebte Platz des Vereins fertig und eröffnet worden.

60 000 Euro hatte der Gemeinderat hierfür als Unterstützung genehmigt, die restlichen 30 000 Euro für die Gesamtkosten des Baus stemmte der TCP selbst. Die Herstellung erfolgte zeitgleich mit der Pumptrack-Anlage dahinter, die zwei Tage zuvor eröffnet wurde (wir berichteten). Die ersten Bälle auf dem neuen Sandplatz inklusive Regenwasserentwässerungsanlage und Ballwand schlugen die Nachwuchstalente Zoe Sundhaus (10 Jahre) und Yannick Goldmann (9). Etwa 50 Besucherinnen und Besucher schauten zu, darunter der TCP-Vorsitzende Jochen Bunzel und Bürgermeister Thomas Stark.

Nach den ersten Ballwechsel ging es aufs benachbarte Tennisgelände, wo viele fleißige Mitglieder die Vorbereitungen für das große Geburtstagsfest getroffen hatten. Ein Partyzelt war aufgestellt, für Kinder war eine eigene Spielstation aufgebaut, zum Essen gab’s ein großes Büfett und für den Service mit Getränken sorgten unter anderem jugendliche Vereinsmitglieder.

160 TCPler hatten sich angemeldet

Etwa 160 TCPler hatten sich zum Fest angemeldet, berichtete der Vorsitzende. Hinzu kamen alle Mitglieder, die bei der Vorbereitung und Durchführung geholfen haben – so war es an diesem Tag der größte Familiengeburtstag Poings. Gefeiert von der Tennisfamilie.

Die hat seit Kurzem 600 Mitglieder und ist damit laut Jochen Bunzel der größte Tennisverein im Landkreis Ebersberg. Der Vorsitzende erinnerte in seiner Rede an die Anfangszeit, als der spätere Vereinsvorsitzende und Bürgermeister Rainer Lauterbach zusammen mit Mitstreitern am 17. Juli 1973 den Verein gegründet und aufgebaut hatten. Zu Beginn hatte der Club 27 Mitglieder und einen Platz an der Wittelsbacher Straße. 1984 wurde die Tennisanlage mit Vereinsheim am Endbachweg eröffnet – mit sechs Plätzen und viel Arbeit in Eigenleistung. „Teilweise haben die Mitglieder und ihre Familien hier übernachtet“, erzählte Jochen Bunzel mit Augenzwinkern, um die Leistung und die viele ehrenamtliche Arbeitszeit zu würdigen.

Auch Anekdoten aus einem halben Jahrhundert gab Jochen Bunzel, der Vorsitzende des TC Rot-Weiß Poing (Mitte mit Mikro), in seiner Laudatio im Festzelt zum Besten. © J.Dziemballa

Der Vereinsvorsitzende, der seit zehn Jahren im Amt ist, erinnerte auch an die weniger erfolgreichen Zeiten. Vor über zehn Jahren, als der Tennisboom in Deutschland vergangen war und der TC Rot-Weiß Poing mit 267 Mitgliedern den niedrigsten Stand hatte. Damals habe sich der Vorstand überlegt, wie man die Trendwende schaffen könne – mit dem Ergebnis, auf Breitensport und Familienfreundlichkeit zu setzen, so Bunzel. Unter anderem nahm der Verein neue Trainingsangebote ins Programm auf, beispielsweise für erwachsene Anfänger. Die Nachfrage stieg und ist bis heute hoch – jetzt sind’s 600 in der Poinger Tennisfamilie.

Bürgermeister: „Ich bin stolz auf euch!“

Bürgermeister Thomas Stark lobte in seiner Geburtstagsrede den TCP: „Ich bin stolz auf euch!“ Der Verein und dessen Konzept passe hervorragend zur familienfreundlichen und jungen Gemeinde Poing. Wie Ingrid Golanski, Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), später berichtete, sind über die Hälfte (rund 325) der Mitglieder des Poinger Tennisvereins Kinder und Jugendliche. Bürgermeister Stark betonte mit Blick auf die vom Gemeinderat zur Verfügung gestellten 60 000 Euro, dass dies eine Investition insbesondere für Kinder und Jugendliche sei.

TCP-Chef Bunzel kündigte an, dass der neue Platz hauptsächlich zu Trainingszwecken genutzt werde. Er dankte dem Bürgermeister für die schnelle und bei manchen Dingen unkomplizierte Realisierung des für den Verein so wichtigen siebten Platzes: „Ohne Herrn Stark gäbe es den Platz 7 nicht.“ Großer Beifall von den rund 160 Mitgliedern, die zur Feier gekommen waren.

Gleiches, als Stark ankündigte, die Tennisanlage so lange wie möglich an diesem Ort am Endbachweg belassen zu wollen. Das Areal ist im Flächennutzungsplan als Erweiterungsfläche für den Gemeindefriedhof eingetragen. Weshalb irgendwann ein Umzug anstehe, im Zuge der Erweiterung des Sportzentrums. „Das schiebe ich so lange hinaus, wie es möglich ist“, kündigte Stark an.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.