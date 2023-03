Snowminton: Poing wagt den Pistenaufschlag

Von: Julian Betzl

Jubel auf dem Schnee-Stockerl: Nicht nur den Siegerteams hat der Crossminton-Ausflug auf die Piste gefallen. © TSV Poing

Crossminton im Schnee: Poing Speedfires richten Jubiläumsturnier mit 14 Teilnehmern in den Allgäuer Alpen aus.

Lenggries/Poing – Der Respekt vor dem Berg an Organisationsarbeit war groß, doch diese Schneegaudi wollte die Crossmintonabteilung des TSV Poing anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens keinesfalls davon schmelzen lassen. „Es hat einfach maximal viel Spaß gemacht und wir haben auch viel Feedback von Spielern aus dem Ausland bekommen, die gerne dabei gewesen wären“, freute sich Paul Holleis über eine erfolgreiche Snowminton-Premiere.

Im Bundesliga-Alltag lassen die Poinger ihre Speeder normalerweise über den Hallenboden zischen. Doch fürs Jubiläum wollte man sich der Flexibilität des Rückschlagspiels bedienen und hoch hinaus. International wurden überhaupt erst zwei offizielle Snowminton-Turniere ausgetragen (2013 und 2014), erklärt Holleis, Poings Sportlicher Leiter, „weil es brutal aufwendig ist“. Zwar haben die Volleyballer ihre Schneeadaption inzwischen erfolgreich zum Publikumsevent transformiert, nur steckt die vergleichsweise kleine Crossmintongemeinde vermarktungstechnisch noch in den Kinderschuhen.

Ganz bewusst entschieden sich die Hauptorganisatoren der „ICO Snowminton Speedfires Anniversary Doubles Open 2023“, so der offizielle Wettbewerbstitel, dafür, ein familiäres Jubiläumsevent für die Crossminton-Freunde aus dem In- und Ausland in überschaubarem Rahmen aufzuziehen. Zweimal hatten Paul Holleis sowie die amtierende Ü40-Weltmeisterin und Poings Abteilungsleiterin, Vivien Klee, das Skigebiet Lenggries/Brauneck im Vorfeld nach geeigneten Spielflächen inspiziert. In einer Kuhle in Liftnähe auf 1400 Metern Höhe wurden sie schließlich fündig.

Vier neongelbe Quadrate auf 1400 Höhenmetern

„Du brauchst ja eine halbwegs waagerechte Fläche, die noch dazu nicht von Skifahrern benötigt wird“, beschreibt Holleis zwei Kerneigenschaften des Spieluntergrunds, die doch eher selten im alpinen Skigebiet vorzufinden sind. Gemeinsam mit Oberschiedsrichter Sascha Naumann vom befreundeten Crossminton-Verein Speedlights München transportierten Klee und Holleis am Vortag des Turniers in mehreren Liftfahrten das Equipment an den Spielort.

„An sich bräuchte es ja nur eine Tüte mit Heringen, um die Feldmarkierungen zu befestigen und eine weitere Tüte mit Schlägern und Speedern“, berichtet Paul Holleis schmunzelnd, dass man aber natürlich nicht auf das feuerrote Plüschmaskottchen der Speedfires, „den Poing“, verzichten konnte. „Der hat alleine schon eine halbe Gondel gefüllt, dazu brauchten wir noch diverse Beachflaggen, um unser Areal gut sichtbar abzustecken.“

Frisch planiert, den Verbandsstatuten gemäß vermessen und durch eine kleine Trasse von den Skifahrern separiert, konnten am nächsten Morgen die insgesamt 14 Teilnehmer endlich in ihren neongelb markierten Spielfeldern loslegen. „Sportlich ist das ganz anders als in der Halle. Man hat mehr Wind, mehr Sonne und vor allem ist es auf diesem Untergrund viel anstrengender, sich zu bewegen“, beschreibt Paul Holleis. „Wegen der damit verbundenen Verletzungsgefahr, haben wir auch nur Doppel gespielt.“

Auf das knallbunte Treiben mit Schlägern, Bergschuhen und Sonnenbrillen wurden natürlich auch die vorbeiwedelnden Skitouristen aufmerksam. „Wir haben auch an ein paar Trainingsschläger gedacht. So konnten einige mutige Zuschauer auch selbst ein paar Speeder hin- und her schlagen – auch wenn das Vorwärts- oder Seitwärtskommen in Skischuhen nicht wirklich einfach ist“, so Holleis. In einem spannenden Mixed-Wettbewerb mussten sich Holleis/Klee lediglich der München/Hamburg-Kombination Sascha Naumann und Anna Huber geschlagen geben. Platz drei ging an Katrin Huber und das Poinger Nachwuchstalent Florian Sachs.

In der offenen Doppelkategorie konnte sich Holleis an der Seite von Sascha Naumann ohne Satzverlust ins Finale spielen und auf dem Weg dahin sogar die starke Paarung mit dem Poinger Torsten Schmidt und Mixed-Gewinnerin Anna Huber bezwingen. Ungeschlagen setzen sich auch die aus der Schweiz angereiste „Snowminton-Legende“ und Daniel Gossen mit dem Nürnberger Sebastian Christoph bis ins Endspiel durch.

„Daniel Gossen ist ja einer der großen Anschieber von Crossminton überhaupt, im nationalen und internationalen Verband aktiv und hat die ersten beiden Snowminton-Turniere damals veranstaltet“, so Paul Holleis. Vivien Klee und er waren in der Vorbereitung ihres Turniers froh, in Gossen einen so erfahrenen Berater an ihrer Seite gehabt zu haben.

In einem hart umkämpften Finalspiel über drei Sätze ruhte allerdings die Organisatoren-Freundschaft. Nachdem der erste Satz knapp mit 16:14 an Gossen/Christoph gegangen war, egalisierten Sascha/Paul im zweiten Satz, verloren aber den Tiebreak nach einigen sehenswerten Ballwechseln und mussten sich mit Platz zwei zufrieden geben. Über den Bronzerang freute sich Florian Sachs an der Seite des erfahrenen Münchners Alex Gohlke. Dem Feedback der Teilnehmer habe er entnommen, „dass sich alle dieses Event zukünftig als feste Größe im Kalender wünschen. Ich denke schon, dass wir es im nächsten Jahr noch mal angehen, nur ganz sicher kann ich es noch nicht zusagen“, so Holleis.

Immerhin haben die Speedfires mit ihrer Schneegaudi scheinbar eine kleine Lawine losgetreten, die bis nach Indien gerollt ist: In den sozialen Medien wurden die Poinger nämlich in den Beiträgen rund um die erste nationale Snowminton-Meisterschaft verlinkt.

Den Aufschlag in den Allgäuer Alpen haben Paul Holleis (li.) und Vivien Klee (vo., re.) wochenlang vorbereitet. © poing speedfires