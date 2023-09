Siebenkampf-DM: Enttäuscht nach mauer Leistung

Abklatschen nach dem letzten Wettkampf der Saison: Siebenkämpferin Anna-Lena Obermaier (Poing). © Ralf Görlitz

Die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Hannover sorgten nicht bei allen Teilnehmern der LG Sempt für zwingend gute Laune. Zwar gewann Chiara Wildner überraschend die Konkurrenz der W15, doch Vereinskollegin Anna-Lena Obermaier aus Poing landete im Damenfeld „nur“ auf Rang fünf.

Poing – „Ich bin nicht zufrieden, habe mir deutlich mehr erhofft“, sagte die 27-Jährige, die für die LG Telis Finanz Regensburg antritt. Sie lag mit 5486 Punkten weit weg von ihrer Saisonbestleistung (5671), die sie im österreichischen Götzis aufgestellt hatte. Zum Bronzerang fehlten Obermaier lediglich 91 Punkte, zu Silber 96 Zähler. „Aber so ist der Sport. Es kann nicht immer alles rund laufen.“ Woran es genau lag, sei schwer zu erklären, so die Studentin. Sie sei nicht in den letzten Wettkampf der Saison reingekommen, „Es war alles einen Ticken schlechter als das, was ich mir vorgestellt hatte – und das summiert sich am Ende zu diesem Ergebnis.“ Sie ist nun froh über vier Wochen Pause.

In der U18 war Leonie Schmid (LG Sempt) als Einzelkämperin unterwegs. Sie hielt sich an beiden Tagen mehr als wacker und war immer im vorderen Mittelfeld des Teilnehmerfeldes vertreten. Am Ende landete sie mit 4720 Punkten als Zwölfte in der Wertung. Die Vereinskolleginnen Maresa Hense und U18-Titelkandidatin Sofie Gröninger fehlten. Letztere weilt schon in den USA. Auch Ruben Mayer verzichtete bei den Männern auf einen DM-Start, obwohl er die Qualifikationsleistung erbracht hatte. ola