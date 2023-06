Poinger Keglerin verpasst Bronzeplatz nur knapp

Zeigten in Augsburg ihre Klasse: Claudia Süss und Marion Handschuher vom SKK 98 Poing. Foto: Verein © Verein

In Augsburg am Eiskanal fanden die Bayerischen Meisterschaften der Sportkegler im Sprint und Tandem International statt. Vom SKK 98 Poing waren Claudia Süss und Marion Handschuher in der Disziplin „Sprint“ am Start.

Poing – In der Qualifikation belegten beide Poingerinnen die Plätze 16 und 17 und mussten somit in der K.o.-Runde gegeneinander spielen. Beide gewannen einen Satz und somit musste der „Sudden Victory“ entscheiden, wer in die nächste Runde aufsteigt. Hier setzte sich Marion Handschuher mit 20:17 Kegel durch.

Im Achtelfinale traf sie auf Kathrin Hüther aus Bad Neustadt. Ihre Gegnerin hatte nicht nur die Qualifikation gewonnen, sondern auch in der ersten K.o.-Runde einen neuen bayerischen Rekord aufgestellt. Handschuher unterlag mit 0:2 Satzpunkten, kann aber mit ihrem Abschneiden sehr zufrieden sein.

Tags darauf spielte Claudia Süss mit ihrem Partner Pascal Honermeier (Germanen München) im Tandem-Wettbewerb. Im Achtelfinale gab es einen 2:0-Erfolg, dem ein Zittersieg im Viertelfinale folgte. Beim Stand von 1:1 setzte sich das Duo aus Poing und München im Sudden Victory mit 21:20 Kegel durch. In der Vorschlussrunde war dann aber Schluss, nach einem 1:1-Zwischenstand auch erst in der Verlängerung. Mit 26:27 Kegel zogen Süss/Honermeier den Kürzeren und hatten das Finale damit nur knapp verpasst. Zuvor hatte das Duo aber den bayerischen Rekord mit 171 Kegel eingestellt.

Im Spiel um Platz drei blieb dann das Pech treu. Nach 1:1 in den Sätzen gab es erneut 22:23 eine „plötzliche“ Niederlage (22:23). Doch Rang vier ist dennoch ein großartiger Erfolg. Und nun ist auch für die beiden SKK-Frauen endlich Sommerpause. ez/ola