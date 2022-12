SKK 98 Poing: In der Pokal-Not erstaunlich gut

Teilen

Ihren Viertelfinaleinzug bejubeln (stehend, v.l.) Nicole Neumann, Bettina Drexler, Marion Handschuher und (knieend, v.l.) Claudia Süss, Sarah Haslbeck und Christina Neundörfer. Foto: verein © verein

Der SKK 98 Poing hat für eine Überraschung im Achtelfinale des DKBC-Pokals gesorgt und Bundesligakonkurrent FSV Erlangen-Bruck auf den Poinger Bahnen klar mit 6:2 Matchpunkten besiegt.

Poing – Kurzfristig erwogen die SKK-Verantwortlichen noch eine Spielabsage, da eine Grippewelle im Verein grassierte und aus allen Mannschaften nurmehr vier Spielerinnen spielfähig waren. Alleine fünf aus dem NBC-Pokalsieger-Team vor wenigen Wochen in Cluj mussten passen.

Mit Nicole Neumann kam eine Spielerin aus der Kreisklasse (9. Liga) sowie aus der Bayernliga Marion Handschuher zum Einsatz. Im Startpaar zeigte Nicole Neumann eine sehr gute Leistung und unterlag mit 532:539 Kegel gegen die ehemalige Nationalspielerin Sandra Brunner nur knapp. Mit einem 577:528-Erfolg gegen die Bayernkaderspielerin Celine Kummer brachte die seit Wochen in bestechender Form agierende Bettina Drexler Poing anschließend klar in Führung. Diese bauten Marion Handschuher (521:514 gegen die Ex-Poingerin Tanja Seifert) und eine angeschlagene, aber nach Durchgang eins dann den Turbo zündende Christina Neundörfer mit Tagesbestwert von 579:538 aus, wobei sie obendrein 220 Kegel überragend abräumte.

Claudia Süss siegte gewohnt souverän (561:478), während Sarah Haslbeck mit 5326:576 gegen die beste Gästespielerin den Punkt abgeben musste. Mit 3306:3173 Kegel wurde jedoch ein Poinger Gesamtergebnis erzielt, das in der Bundesliga so manchen Sieg gebracht hätte. „Schade, jetzt sind wir seit Wochen gut in Schwung und haben nun Pause“, meinte Bettina Drexler. „Als Mutter zweier Buben bin froh, Zeit für mich und die Familie zu haben. Ich hoffe nur, wir können die guten Leistungen dann auch im neuen Jahr auf die Bahn bringen.“

Am 8. Januar geht der Bundesligaalltag weiter, ehe die Auslosungen im DKBC-Pokal und in der Champions League folgen. bj/ez