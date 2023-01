Poinger Sportkeglerinnen ohne Fortuna gegen Victoria

SPORTKEGELN - Poing unterliegt in Champions League mit 1:7

Die Sportkeglerinnen des SKK 98 Poing haben im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den großen Favoriten Victoria Bamberg mit 1:7 den Kürzeren gezogen.

Poing – Bereits mit der Auslosung sei klar gewesen, meinte SKK-Sprecher Erwin Zimmermann, „dass gegen das weltbeste Team die bisher so erfolgreiche Reise durch Europa vermutlich enden würde“.

Poing wollte unter den Augen von Bürgermeister Thomas Stark die Bamberger Gäste wenigstens etwas ärgern und nach Möglichkeit den einen oder anderen Punkt gewinnen. „Leider ist das nur einmal gelungen“, bedauerte Zimmermann. Sandra Loncarevic siegte bei 2:2 Satzpunkten mit 559:541 Kegel gegen die kroatische Weltmeisterin Klara Sedler.

Knapp unterlegen war Nadine Boksic bei 2:2 Sätzen mit 548:557 Kegel. Auch Christina Neundörfer musste sich beim Stand von 2:2 mit 541:552 Kegel nur knapp geschlagen geben. Bettina Drexler/Barbara Schmidbauer spielten 517:580 (0:4) und Sarah Haslbeck unterlag mit 531:553 Kegel (1:3). Claudia Süss spielte gegen die ExPoinger Spielerin Celine Zenker mit 578:572 Kegel immerhin sechs Zähler mehr und unterlag dennoch knapp mit 1:3 Satzpunkten.

Das Ergebnis mit 3274:3355 Kegel bewies, dass Bamberg auf den schwer zu spielenden Bahnen in Poing auch seine Probleme hatte. Die Franken spielten rund 450 Kegel weniger als in der Vorwoche bei ihrem Bundesligarekord auf eigenen Bahnen. Zimmermanns Fazit: „Ein Teilerfolg für Poing war durchaus im Bereich der Möglichkeiten.“ Und Poings Neuendörfer fügte an: „Alleine dass wir das Viertelfinale in der Champions League erreicht haben, ist ein großer Erfolg auf den wir sehr stolz sein können. Noch mehr war bei dem Los leider kaum möglich.“

Im Rückspiel in Bamberg werden nun beim SKK Poing auch Spielerinnen aus der zweiten Reihe die Chance bekommen, einmal international zu spielen und sich zeigen zu können. Am kommenden Sonntag, 5. Februar, geht es aber zuerst einmal daheim mit der Partie der 1. Bundesliga gegen Lorsch weiter. ez