Kegelkreisrunde: Poings Herren feiern historischen Pokalsieg

Teilen

Poinger Pokal-Double: Die KCP-Spieler (hinten, v.l.) Martin Lutz, Anita Haselsteiner, Anton Hitzlsperger, Wolfgang Kablau, Andreas Lutz sowie (unten, v.l.) Gerti Bamberg, Angelika Hitzlsperger, Barbara Jäckel, Christa Lainer und Heribert Strasser. © kn

Erster Pokalsieg nach 40 Jahren: KC Poing gewinnt Kreispokal-Double mit Männer- und Frauenteam.

Landkreis – Ziemlich genau 40 Jahre ist es her, dass die Männermannschaft des KC Poing den Kreispokal zum ersten und bislang einzigen Mal in der Kegelkreisrunde (KKR) Ebersberg/Erding gewinnen konnte. Insofern kann der jüngste Titelerfolg für das KCP-Quartett um Wolfgang Kablau, Martin und Andreas Lutz sowie Heribert Strasser durchaus als historisch bezeichnet werden. Und ist obendrein ganz im Sinne der vereinsinternen Gleichstellung. Schließlich heißt der Sieger in der Frauenrunde bereits zum dritten Mal in Folge: KC Poing.

Zahlreiche Zuschauer und Unterstützer der insgesamt acht Mannschaften hatten sich für die Finalspiele der Pokalrunde 2022/23 auf den Kegelbahnen im Sportzentrum Poing eingefunden, wo sie vom Vorsitzenden der KKR, Anton Fuchs, begrüßt wurden. In der Startrunde der Frauen übernahm Poing durch Ersatzspielerin Christa Lainer, die kurzfristig für die verletzte Anita Haselsteiner einspringen musste, mit 419 Holz die Führung. Nach der Halbzeit brachte Sabine Thiel den KC Steinmeir mit der Tagesbestleistung von 430 Holz auf Platz drei zurück ins Rennen, ehe die Poingerinnen ihr Triple mit nur neun Holz Vorsprung ins Ziel brachten.

Bei den Herren drehten die Poinger dagegen erst nach der Halbzeit so richtig auf und profitierten von einer Schwächephase der Forsterner Frühstarter. In der Schlussrunde kam es nun zum direkten Duell: Mit einem starken Endspurt von Andreas Lutz (225:214 Holz) sicherten sich die Poinger Kegelherren den historischen Kreispokalsieg. bj/ez

Der Endstand

Frauenrunde

1. KC Poing (1643 Holz): Christa Lainer (419), Gerti Bamberg (412), Angelika Hitzlsperger (411), Barbara Jäckel (401).

2. KC Egmating (1634): Kathrin Kiermaier (407), Ines Kant (424), Andrea Wenderoth (397), Daniela Töpfer (406).

3. KC Steinmeir Markt Schwaben (1629): Anett Schuster (412), Hildegard Drahtschmid (381), Sabine Thiel (430), Antje Stange (406)

4. KC Kirchseeon (1618): Monika Klügl (400), Birgit Fuhrmann (416), Birgit Waldleitner (378), Doreen Ring (424).

Männerrunde

1. KC Poing (1758): Wolfgang Kablau (417), Martin Lutz (448), Heribert Strasser (459), Andreas Lutz (434).

2. KC Forstern (1740): Rüdiger Paulmann (437), Michael Paulmann (468), Ludwig Kellerbauer (396), Frank Mauritz (439).

3. TSV Erding (1712): Jürgen Tetzlaff (415), Herbert Mader (372), Anton Rogg jun. (445), Mario Lange (480).

4. KC Egmating (1581): Martin Heiler (389), Manfred Wenderoth (392), Andreas Eiler (398), Siegfried Kiermaier (402).