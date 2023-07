Pokalübermacht SC Baldham-Vaterstetten

Von: Julian Betzl

Zum Kapitänskopfball in der U11 steigt (re.) Baldhams Savino Lorenzo gegen Plienings Ben Scheidmann hoch. © SRO EBERSBERG

Über eine erfolgreiche Titelverteidigung – noch dazu in zweifacher Ausführung – konnte sich die Fußball-Nachwuchsabteilung des SC Baldham-Vaterstetten freuen. Beim großen Sparkassenfußballpokal-Finaltag im Vaterstettener Sportzentrum nutzten die E- und D-Jugendkicker des SCBV ihren Heimvorteil. In der F-Jugend triumphierte die U9 des TSV Zorneding.

Vaterstetten – „Wir sind als Verein schon sehr stolz darauf, dass wir in diesem Jahr fünf von insgesamt sechs Pokalfinalspielen im Landkreis gewonnen und damit eine gewichtige Rolle erreicht haben, an der wir weiter arbeiten wollen.“ Dem Medienbeauftragten aus der Fußballabteilung des SC Baldham-Vaterstetten, Alexander Bestle, geht diese Erfolgsbilanz (den Landkreispokal eingerechnet) natürlich runter wie Öl. Neben dem sportlichen Höhenflug ist man beim SCBV aber genauso stolz auf die eigenen Gastgeberqualitäten beim diesjährigen Sparkassenfußballpokal. „Wir waren auf alle Fälle zufrieden mit den etwa 500 Besuchern bei den vier Endspielen. Natürlich hätten wir aber immer noch gerne mehr Heimpublikum“, erklärt Bestle.

F-Jugend

TSV Zorneding U9 – TSV Poing U9 1:0

Einen „echten Leckerbissen“ konnte Bestle gleich zum Auftakt des Finaltages verfolgen. Nicht nur, weil die Zornedinger „traditionell einfach die lauteren und immer ein paar mehr Fans dabeihaben“. So sei die Partie bis zur letzten Spielminute spannend gewesen. Das goldene Zornedinger Tor erzielte Philip Brems nach einer schönen Kombination. Allerdings zeigte sich das Team von Trainer Christoph Hartinger anschließend auffallend glücklos im Torabschluss, was sich Augenblicke vor dem Abpfiff beinahe noch gerächt hätte. Ihre tapfer kämpfenden Schützlinge konnte das Poinger Trainerduo Timm Fiege/Daniel Trost bei der Siegerehrung immerhin mit einer Förderprämie der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg in Höhe von 150 Euro trösten. 200 Euro und natürlich die Pokaltrophäe bejubelten die Zornedinger.

E-Jugend

SC Baldham-Vat. U 11 – TSV Pliening/Landsham U11 6:3

Parallel zur F-Jugend spielte der U11-Nachwuchs des SCBV auf dem heimischen Stadionrasen um nicht weniger als die Titelverteidigung in diesem Wettbewerb und erwischte einen glänzenden Start. Mit der 3:0-Pausenführung im Rücken schien die Siegerparty für die Heimmannschaft von Thomas Siedschlag nach 25 Minuten nurmehr reine Formsache. Weit gefehlt. Quasi mit Wiederanpfiff verkürzten die Plieninger auf 1:3 und jubelten sechs Zeigerumdrehungen später per Doppelschlag über den 3:3-Ausgleich (Torschützen: Timo Hemmerle 2, Anton Schmidt).

TSV-Coach Jochen Schmidt musste eine vermutlich denkwürdige Pausenansprache gehalten haben, nur gelang es seinem SCBV-Pendant gerade noch rechtzeitig, die Nerven seiner Spieler zu beruhigen. In den letzten elf Minuten schlug das Siedschlag-Team noch dreimal zum letztlich verdienten 6:3-Erfolg zu (Torschützen: Philipp Gehrke 4, Lorenzo Savino, Fabian Schweizer). „Da bist du als Stadionsprecher schon richtig ins Schielen gekommen“, so Alexander Bestle lachend über die beiden spannenden Auftaktspiele. Die E-Jugend-Finalisten erhielten 250 bzw. 200 Euro Prämie.

D-Jugend

SC Baldham-Vaterstetten U 12 – SG Moos./O‘pfr/Gl./Bru. U13 2:1

Die „Mission Titelverteidigung“ der Vaterstettener U12 verlief ebenfalls nicht ganz nach Matchplan. Mit einem schönen Kopfballtor brachte Anton Riedl die SG Moosach/Oberpframmern/Glonn/Bruck in Führung (6.). Nicht die einzige Spielsituation, in der die ein Jahr ältere Mannschaft der SG-Coaches Florian Forster und Stefan Huber ihre körperlichen (Größen-) Vorteile clever ausnutzte.

Diesen setzte der SCBV-Nachwuchs ein zunehmend flüssigeres Kombinationsspiel entgegen. Ironischerweise avancierte ausgerechnet ein Eckball zum Türöffner und Ausgleichstreffer: Standardspezialist Kai Gmeiner zog seinen Eckstoß sehenswert an Freund und Feind vorbei in die Tormaschen (20.). Und noch vor der Pause schob Philipp Kraus eine Flanke von Zacharias Koch überlegt zum 2:1 ein (26.).

In der zweiten Hälfte waren die Gastgeber unter der Leitung von Gedi Sugzda und Chris Schmidt spielerisch überlegen, weitere Torerfolge konnte aber keine Partei mehr verbuchen. Somit stemmte der SCBV-Jahrgang 2011 nach seinem Vorjahressieg bei den E-Junioren nun den Pokal in der D-Jugend in die Luft. Oben drauf gab’s die Förderprämie von 300 Euro, die SG erhielt 250 Euro von der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, die von Turnierleiter Michael Beier vor Ort vertreten wurde.

Neben Beier sei auch der Jugendmitarbeiter des BFV, Philipp Reisberg, voll des Lobes für die Ausrichter gewesen, erzählt Alexander Bestle. „Wir freuen uns, dass wir für die Durchführung noch eine großzügige Spende der Kreissparkasse in Höhe von 1000 Euro und die Zusage erhalten haben, auch im nächsten Jahr die Finalspiele ausrichten zu dürfen.“ Dieser Finaltag, so der Plan, finden dann Anfang Mai 2024 an einem späten Nachmittag oder Abend statt – mit der Aussicht auf Flutlichtendspiele.

Abgerundet wurde der diesjährige Finaltag vom Entscheidungsmatch um den Kreissparkassen-Fußball-Cup bei den B-Junioren, das die U17 des FC Deisenhofen mit 3:0 Toren gegen den SV Heimstetten gewann.