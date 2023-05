Merkur CUP Kreisfinale: Pommes, Crêpes und Tore satt

Das Kreisfinale des Merkur CUP vor Augen, den Ball fest im Blick: Markt Schwabens Buben (r.) haben Heimrecht, Glonn schied in der Vorrunde in Ebersberg aus.

Merkur CUP

Von Olaf Heid schließen

MERKUR CUP Kreisfinale der besten acht U11-Teams steigt am Donnerstag in Markt Schwaben.

Markt Schwaben – Die Wettervorhersage für den Vatertag ist gut (Stand Dienstag). Mal bewölkt, mal sonnig, nicht zu heiß oder kalt – ideale Bedingungen wohl für den Fußballnachwuchs. Denn am Donnerstag, 18. Mai, steigt im Markt Schwabener Sportpark das Kreisfinale der 29. Auflage des Merkur CUP. Beginn ist um 10 Uhr mit dem Einmarsch der Mannschaften (9.45 Uhr Trainerbesprechung) sowie der Verlesung des Fairplay-Kodex, bevor ab 10.30 Uhr der Ball beim weltweit größten E-Juniorenturnier seiner Art rollt.

Gespielt wird parallel auf zwei Feldern. Gesucht werden in zwei Gruppen mit je vier Teams zuerst die beiden Halbfinalisten, danach werden in den Platzierungsspielen (ab 13.15 Uhr) alle Positionen ausgespielt. Das Endspiel steigt um ca. 14.55 Uhr.

Auf alle U11-Mannschaften warten hinterher bei der Siegerehrung schöne Preise. Darunter sind neben dem ESB-Fairnesspreis (ein Satz Trikots) auch die beiden Tickets für das CUP-Bezirksfinale, das sich die beiden Finalisten schnappen. Der Ebersberger Kreissieger erhält zudem einen Trikotsatz, spendiert vom lokalen Merkur CUP-Partner, der Raiffeisen-Volksbank Ebersberg.

Organisator des Turniers ist Alexander Peters, Kleinfeld-Leiter bei der gastgebenden SpVgg Markt Schwabener Au. Zusammen mit einem vielköpfigen Helferteam wird er sich um einen reibungslosen Ablauf kümmern. „Auch das leibliche Wohl wird nicht zu kurz kommen“, verspricht Peters. Die SpVgg wirft den Grill an, dazu wird es aber auch Pommes, belegte Semmeln und Crêpes geben. Ebenso locken Kaffee, viele Kuchen und Getränke fast aller Art die Besucher an die Stände. „Es wird aber keinen Alkohol geben“, betont SpVgg-Geschäftsführer Ulf Schulmeyer, „es ist ja schließlich ein Jugendturnier“.

Für das sportliche Flair, viele Tore und sicherlich viel Spannung werden hingegen die Nachwuchskicker sorgen. Gastgeber Markt Schwaben freute sich über das überraschende Weiterkommen seiner U11 in der Vorrunde und „dass wir das Kreisfinale wieder ausrichten können“, so Schulmeyer. Die SpVgg bekommt es in seiner Gruppe 2 als Außenseiter mit dem TSV Grafing, TSV Ebersberg und der SG Anzing/Parsdorf zu tun. In Gruppe 1 sind neben den Buben des Titelverteidigers SC Baldham-Vaterstetten auch die stark eingeschätzten Teams des TSV Poing, TSV Zorneding und TSV Pliening im Einsatz.

Der 29. Merkur CUP 2023 ist das weltweit größte E-Jugendturnier. Es wird vom Münchner Merkur mit dem BFV veranstaltet und von den Premiumsponsoren ESB Energie Südbayern, Radio Arabella und uhlsport gefördert. Außerdem unterstützen FC Bayern München und die SpVgg Unterhaching das Turnier. ESB ist zudem Fairplay-Partner des Merkur CUP sowie Förderer des Nachhaltigkeitsprojektes. Als lokaler Partner unterstützt die Raiffeisen-Volksbank Ebersberg das Turnier.